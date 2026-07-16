ඉතිහාසගත විශ්රාම වේතන ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලියේ දී EPF සහ ETF ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාව සොයා බැලීමට රජය ඉහළ මට්ටමේ කමිටුවක් පත් කරයි
ශ්රී ලංකා රජය, රට්ටේ සමාජ සුරක්ෂිතතා රාමුව ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඓතිහාසික පියවරක් ගනිමින්, සේවක අර දීමනා අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ ව්යුහයක් යටතට ගෙන ඒමේ සාධාරණීයතාව විමර්ශනය කිරීමේ රාජකාරිය පැවරූ ජ්යේෂ්ඨ නිලධාරී කමිටුවක් පත් කර ඇත.
දශක ගණනාවක් පුරා අවශ්ය වූ ප්රතිසංස්කරණයක්
මෙම ක්රියාමාර්ගය, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාවේ විශ්රාම සහ කම්කරු සුභසාධන ක්රමවේදයට යෝජිත වඩාත්ම තීරණාත්මක වෙනස්කම්වලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. කමිටුවේ නිර්දේශ ඒකාබද්ධතාව සඳහා සහාය දක්වන්නේ නම්, දිවයිනේ ලක්ෂ සංඛ්යාත පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ගේ විශ්රාම ඉතුරුම් කළමනාකරණය කෙරෙන ආකාරය මූලිකවම වෙනස් විය හැකිය.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන EPF සහ සේවක භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ETF, රටේ වැඩකරන ජනතාවගේ මූල්ය සුරක්ෂිතතාවේ ශක්තිමත් ස්තම්භ දෙකක් ලෙස සේවය කළ ද, දිගු කලක් තිස්සේ වෙනම ආයතන ලෙස ක්රියාත්මක වී ඇත. රජය, සේවා යෝජකයන් සහ සේවකයන් නියෝජනය ඒකාබද්ධ කරමින් ත්රිපාර්ශ්වික ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ ආකෘතියක් හරහා දායකයන්ට වඩා හොඳ ප්රතිඵල ලබා දිය හැකිද යන්න දැන් ප්රතිපත්ති මේසය මත නිල වශයෙන් තබා ඇත.
කමිටුව විමර්ශනය කරනු ලබන කරුණු
ජ්යේෂ්ඨ නිලධාරී කමිටුවට, සම්බන්ධිත පාලන රාමුවක් යටතේ අරමුදල් දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමේ හෝ ඒකාබද්ධව පරිපාලනය කිරීමේ ශක්යතාව තක්සේරු කිරීමේ බලය පැවරී ඇත. සෝදිසියට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ප්රධාන ක්ෂේත්ර අතර:
- ඒකාබද්ධතාව හරහා ලබා ගත හැකි පරිපාලන හා මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතා
- ඒකාබද්ධ කළමනාකරණය සක්රීය කිරීමට අවශ්ය නීතිමය හා නියාමන වෙනස්කම්
- ඕනෑම සංක්රාන්ති කාලයකදී පවතින දායකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ ප්රතිලාභ හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම
- වෙනත් රටවල සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගත් ත්රිපාර්ශ්වික පාලන ආකෘති
ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් සඳහා වන වැදගත්කම
EPF, ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම විශ්රාම වේතන අරමුදල වන අතර, ලක්ෂ සංඛ්යාත පෞද්ගලික හා අර්ධ රාජ්ය අංශ සේවකයන්ගේ දායකත්ව රඳවා ගනී. ETF, විශ්රාම ගැටීම් ගෙවීම් සහ සුභසාධන සේවා ඇතුළු අමතර ප්රතිලාභ ලබා දීමෙන් එය සම්පූර්ණ කරයි. මෙම අරමුදල් දෙකම සමස්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ කම්කරු බලකායේ විශ්රාම ඉතුරුම්වල සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරයි.
මෙම අරමුදල් පාලනය කෙරෙන ආකාරය සම්බන්ධ ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයක්, වැඩකරන ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල මූල්ය අනාගතය සඳහා අතිවිශාල ඇඟවුම් රාශියක් දරයි.
කම්කරු හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ, අරමුදල් දෙක වෙන් වෙන් ව පවත්වාගෙන යාමට සම්බන්ධ පාලන විනිවිදභාවය, ආයෝජන ප්රතිලාභ සහ පරිපාලන පිරිවැය පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. ඒකාබද්ධතාව සඳහා පෙනී සිටින අය තර්ක කරන්නේ, අර්ථවත් කම්කරු නියෝජනය සහිත ඒකාබද්ධ ආයතනයකට ශ්රමය නාස්ති කිරීම අඩු කිරීමත් සමඟ මෙම දුර්වලතා ද ඉවත් කළ හැකි බවය.
මීළඟ පියවර
කමිටුව රජයට තම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, වෘත්තීය සමිති, සේවා යෝජක සම්මේලන සහ මූල්ය නියාමකයන් ඇතුළු අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කමිටුවේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනු ලබන දිනය හෝ ඉන් අනතුරුව ප්රතිපත්ති තීරණ නිවේදනය කළ හැකි කාලය සඳහා කිසිදු කාලසීමාවක් තවමත් රාජ්ය වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
කමිටුව පත් කිරීම, ස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.