පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාදය අනිසි ලෙස භාවිත කරමින් යුක්තිය ගැන හඬ නඟන ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු
ස්වාභාවික යුක්තිය සහ නිර්දෝෂභාවය පිළිබඳ උපකල්පනය — ඕනෑම ප්රජාතාන්ත්රික සමාජයක මූලික නෛතික මූලධර්ම — ප්රකාශ කිරීමේදී ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු දක්වන උද්යෝගය ප්රසිද්ධ කරුණකි. එහෙත්, පාර්ලිමේන්තු බිත්ති තුළ ඉතා කලකිරවන ප්රතිවිරෝධයක් නිරන්තරයෙන් ඇති වෙමින් තිබේ; එම ප්රකාශ කරන්නන්ම, කිසිදු වරදක් සිදු කළ බවට තහවුරු නොවූ පුද්ගලයන් අපහාස කිරීමට, ම්ලේච්ඡ කිරීමට සහ ප්රසිද්ධියේ දෝෂාරෝපණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාදය නිතිපතා අවභාවිත කරති.
ද්විත්ව මාන සංස්කෘතියක්
මෙහි විහිළුව නොතකා හැරිය නොහැක. එක් අතකින්, ඔවුන්ගේ දේශපාලන කතිකාවතට ගැළපෙන විටෙක, නීතිඥයන් සාධාරණභාවය, නිසි නෛතික ක්රියාවලිය සහ සැකකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන හඬ නඟති. අනෙක් අතින්, රක්ෂාවාරියේ සිටින සැකකරුවන්ට එරෙහිව පුළුල් අරුතින් චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට — ඕනෑම අධිකරණයකට ඒ පිළිබඳ ව කටයුතු කිරීමට අවකාශ ලැබීමට පෙරම ඔවුන් වරදකරුවන් ලෙස ප්රකාශ කරමින් — ඔවුහු පාර්ලිමේන්තු ආරක්ෂාව ලෙස ව්යවස්ථාමය දොයිතාව ලෙස භාවිත කරති.
මෙම හැසිරීම ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාදායක සංස්කෘතියේ ඒකාග්රතාව පිළිබඳ ව සහ රටේ ජනතාව විසින් තෝරා ගත් නියෝජිතයන් ඔවුන් බොහෝ විට ප්රශංසා කරන ඒ මූලධර්ම සැබවින්ම අවබෝධ කරගෙන ඇත්ද — හෝ ගෞරවාදරයෙන් සලකනවාද — යන බරපතළ ප්රශ්ණ මතු කරයි.
වගකීමක් නොමැති වරප්රසාදය
පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාදය පවතින්නේ ජාතික යහපත සඳහා නිදහස් හා 솔직 විවාදය ආරක්ෂා කිරීමට ය. තමන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීමට කිසිදු වේදිකාවක් නොමැති පුද්ගලයන්ට එරෙහිව යොදාගත යුතු අවියක් ලෙස එය කිසිදා අදහස් නොකළේ ය. ව්යවස්ථාදායකයන් මෙම වරප්රසාදය, සැකකරුවන් ප්රසිද්ධියේ අවමාන කිරීමට හෝ අපරාධ නඩු කලින් තීන්දු කිරීමට භාවිත කරන විට, ඔවුහු යුක්තිය පිළිබඳ ක්රමය දුර්වල කරමින්, මහජන මතය ආක්රාන්ත කරමින් සහ ක්රියාත්මක නෛතික කටයුතු අකර්මණ්ය කිරීමේ අවදානමකට පත් කරති.
නිර්දෝෂභාවය පිළිබඳ උපකල්පනය කේවල නෛතික විධිවිධානයක් නොව — එය සුසංස්කෘත පාලනයේ ආධාරස්ථම්භයකි. ව්යවස්ථාදායකයන් දේශපාලන පහසුව නිමිත්තෙන් එය නොතකා හැරීමේදී, ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුව කෙරෙහි ද අධිකරණය කෙරෙහි ද ඇති මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කරති.
විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, මෙම හැසිරීම් රටාව ශ්රී ලාංකික දේශපාලන සංස්කෘතියේ පුළුල් රෝගාතුර ස්වභාවය පිළිබිඹු කරන බව ය; එහිදී රංගන ආකාරයේ ක්රෝධය බොහෝ විට සැබෑ වගවීම ප්රතිස්ථාපනය කරන අතර, රූපවාහිනී කැමරා ඉදිරිපිට දේශනා කිරීම, ගැඹුරු හා මූලධාර්මික හැසිරීමට වඩා, වැඩි වටිනාකමක් ගනී.
පාර්ශ්වයක් තෝරාගැනීමට කාලය
සිවිල් සමාජය සහ නෛතික නිරීක්ෂකයන්ගේ පණිවිඩය ක්රමයෙන් වඩාත් සෘජු වෙමින් තිබේ: ශ්රී ලාංකික ව්යවස්ථාදායකයන් ඔවුන් නීතියේ ආධිපත්ය වෙනුවෙන් සිටිනවාද නැතිනම් කේවල වාචිකව පමණක් ඒ ගැන කැපවීමක් දක්වනවාද යන්න තීරණය කළ යුතු ය. ස්වාභාවික යුක්තිය ගැන ප්රශංසා කරමින් ඊළඟ මොහොතේ ඒ මූලධර්ම ඉතිරිළියෙන් මෙලොව කළ නොහැකි ය.
පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වසනීයත්වය රඳා පවතින්නේ, එය සම්මත කරන නීති මත පමණක් නොව, ඒ තුළ ආසනගත වන අය ගේ හැසිරීම මත ද ය. ව්යවස්ථාදායකයන් යුක්තියේ භාරකරුවන් ලෙස බරපතළ ලෙස සලකනු ලැබීමට කැමති නම්, ඔවුන් ආදර්ශය ලෙස ක්රියා කළ යුත්තේ — සභා ශාලාව තුළ ද ඉන් ඔබ්බෙහි ද ය.
කෙසේ වෙතත්, දැනට, වාග්ව්යවහාරය සහ යථාර්ථය අතර පරතරය පුළුල්ව පවතින අතර, පිටතින් නරඹන බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, ඒ පරතරය නොතකා හැරීම ක්රමයෙන් දුෂ්කර වෙමින් යයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.