ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී: එහි අර්ථය සහ ඉදිරි පියවර
ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක තත්ත්වය නැවත අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට තවමත් මෙහෙයුම් ගෙන යන රටක් සඳහා මෙය ආර්ථික වශයෙන් මෙන්ම සංකේතාත්මක වශයෙන්ද ඉමහත් වැදගත්කමක් උසුලයි. ලෝක බැංකුව විසින් සිදු කළ මෙම නැවත වර්ගීකරණය සැලකිය යුතු転換 ලක්ෂ්යයක් සනිටුහන් කරන නමුත්, ආර්ථික විශේෂඥයින් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් එක සේ අවධාරණය කරන්නේ මෙම නාමකරණය තනිව ඉදිරි ගමන අවසන් බව නොකියන බවයි.
දුෂ්කර අරගලයකින් ලද නැවත පැමිණීමක්
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවගෙන් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රට ලෙස වූ වර්ගීකරණය අහෝසි කරනු ලැබීය. එකල විදේශ විණිමය සංචිත සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය වූ අතර, ඉන්ධන පෝලිම් සැතපුම් ගණනක් දිවෙන්නට විය. අත්යවශ්ය ඖෂධ හිඟ විය. එම අර්බුදය ජනතා නැගිටීම් ගිනිගන්නා ලද අතර, එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් කෙරෙව. අවසානයේ ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ (IMF) ආධාර වැඩසටහනක් ඉල්ලා සිටීමට සිදු විය.
මෙම තත්ත්වය නැවත ලබා ගැනීම, ජනිත දළ ජාතික ආදායමේ මැනිය හැකි දියුණුවක් පිළිබිඹු කරමින්, පසුගිය වසර දෙක තුළ ගත් ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන් ඵල맺기 ආරම්භ කළ බව සනිටුහන් කරයි. උද්ධමනය සමනය වී ඇති අතර, විදේශ සංචිත ක්රමානුකූලව ප්රකෘතිමත් වෙමින් පවතී. IMF ආධාරයේ කොන්දේසි ලෙස ජනතාවට දුෂ්කර ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ රාශියක් ද රජය ක්රියාත්මක කර ඇත.
ප්රවේශමෙන් ගත යුතු සුබවාදයට හේතු
නැවත වර්ගීකරණය නිසැකවම ධනාත්මක ප්රගතියක් වුවත්, ආදායම් වර්ගීකරණ යනු පුළුල් දර්ශකයන් පමණක් බවත්, ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ ජීවිතවල සැබෑ යථාර්ථය ඒවායින් සම්පූර්ණයෙන් නොදිස් වන බවත් විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරති. ඉහළ ජීවන වියදම, අඩු වූ මිලදී ගැනීමේ ශක්යතාව, සහ තවමත් දරුණු පීඩනයකට ලක් ව ඇති රාජ්ය සේවා අංශය හමුවේ බොහෝ පවුල් දිගින් දිගටම ගෝස විඳිමින් සිටිති.
ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට නැවත පැමිණීම ශුභදායකය. නමුත් ප්රතිසංස්කරණ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේද, සහ ආර්ථික ප්රතිලාභ සාමාන්ය පුරවැසියන්ගේ ජීවිතවලට ස්පර්ශ වේද යන්න මත තිරසාර ප්රගතිය රඳා පවතී.
ඉදිරියේ තවදුරටත් ගමනාන්ත ලෙස පිළිගත යුතු ප්රධාන අභියෝගයන් නම්:
- IMF දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීම සහ ඊට සම්බන්ධ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම
- ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගතකරණ ගිවිසුම් අවසන් කිරීම
- රජයේ ආයතන හා ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසය නැවත ගොඩ නැගීම
- බදු පදනමේ හා රාජ්ය ව්යාපාරවල ව්යුහාත්මක දුර්වලතා ඉවත් කිරීම
- ආර්ථික ප්රතිලාභ සියලු ආදායම් කාණ්ඩ හරහා සාධාරණව බෙදා හැරෙන බව සහතික කිරීම
ඉදිරි පාර
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කළමනාකරුවන් ඉදිරියේ ඇත්තේ සියුම් කාර්යයකි — මිතිමත් ප්රතිපත්திවලින් ඇති වන දේශපාලන පීඩනවලට මුහුණ දෙමින් ප්රතිසංස්කරණ ගමන ඉදිරියට ගෙන යාම. වත්මන් රජය මූල්ය විනයට ඇති කැපවීම ප්රකාශ කර ඇත. එහෙත්, ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ දී මැතිවරණ චක්ර සැම විටම සලකා බැලීමකට ලක් වන හෙයින්, ජනප්රිය නොවූ ප්රතිසංස්කරණ දීර්ඝ කාලයක් පවත්වා ගැනීම දේශපාලන කැමැත්තේ විභාගයකි.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයා සඳහා, මෙම ột්ථාන ලක්ෂ්යයේ සැබෑ මිම්ම ලෝක බැංකු වර්ගීකරණවල නොව — ජීවන වියදම ස්ථාවර වේද, රැකියා අවස්ථා පුළුල් වේද, සහ රාජ්ය සේවා දියුණු වේද යන්නෙහි ය. ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගැනීම ගොඩ නැගිය යුතු පදනමකි — ග
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.