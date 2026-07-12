Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික-ඇමරිකානු තරුණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ජොෂුවා අලයිලිමා අවුරුදු 20දීම හොලිවුඩයේ තම නාමය刻කෙටයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික-ඇමරිකානු තරුණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ජොෂුවා අලයිලිමා අවුරුදු 20දීම හොලිවුඩයේ තම නාමය刻කෙටයි

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත තරුණ චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු හොලිවුඩයේ අවධානය දිනාගනිමින් සිටින අතර, වයස අවුරුදු 20ක් පමණ වූ ජොෂුවා අලයිලිමා, සිය සම වයසේ බොහෝ දෙනා තවමත් විශ්වවිද්‍යාල පන්ති කාමරවල මාර්ගය සොයමින් සිටිද්දී, කර්මාන්තයේ වඩාත්ම ආකර්ෂණීය නව ප්‍රතිභාවන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස මතු වෙමින් සිටී.

තරුණ දර්ශනශීලියෙකු එළිමහනට පා තබයි

ශ්‍රී ලාංකික මූලයන් සහිත ජොෂුවා අලයිලිමා, බොහෝ අභිලාෂී චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරුන් දශක ගණනාවක් මුළුල්ලේ ඉලක්ක කරගන්නා දෙයක් සාක්ෂාත් කරගෙන ඇත — තිස් ගණන් ළඟා වීමටත් පෙර, දැඩි තරගකාරීත්වයෙන් යුත් හොලිවුඩ් ලෝකයට පිවිසීම. ඔහුගේ නැගීසිටීම පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොව, දිවයිනේ සහ විදේශ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව සඳහා ද ආඩම්බරයේ මොහොතක් වේ.

ඒ තරුණ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ චිත්‍රපට නිර්මාණ ගමන, ස්වාභාවික ප්‍රතිභාවේ, නොනවතින අධිෂ්ඨානයේ, සහ කැමරාවේ කාචය ඔස්සේ කතා කිරීමේ අද්විතීය ඒකාබද්ධතාවයක් පිළිබිඹු කරයි. බොහෝ දෙනා තවමත් වෘත්තීය මාර්ග ගවේෂණය කරන වයසකදී, අලයිලිමා ලොව වඩාත්ම ඉල්ලුම් සහිත නිර්මාණාත්මක කර්මාන්තවලින් එකක් තුළ තමාට හිමි ස්ථානය සකසා ගැනීමට ඉදිරිපත් ව ඇත.

නව පරම්පරාවකට ආභාෂය

ගෝලීය විනෝදාස්වාද හා නිර්මාණාත්මක කලා ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය සිහින ලොල් ව සිටින තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආභාෂයේ ප්‍රභවයක් ලෙස අලයිලිමාගේ ජයග්‍රහණය සැමරෙමින් ඇත. ඔහුගේ කතාව ඔප්පු කරන්නේ, භූගෝලීය පිහිටීම හා පසුබිම, ජාත්‍යන්තර නිර්මාණාත්මක කර්මාන්තවල ඉහළම මට්ටමට ළඟා වීමට බාධකයක් විය නොහැකි බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින තරුණ චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරුන්, කලාකරුවන් සහ කථා කරන්නන්ගේ ප්‍රජාව සඳහා, ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ලෝක වේදිකාවේ අභිලාෂය හා ශිල්පීය ප්‍රවීණත්වය ළඟා කරගත හැකි දේ පිළිබඳ ඒත්තු ගැන්වෙන නිදසුනක් ලබා දෙයි.

ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික අභිමානය

ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ප්‍රජාව දිගු කලක් තිස්සේ ලොව පුරා වෛද්‍ය විද්‍යාව, ශිෂ්‍යත්ව, තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාරය ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රාශියකට දායකත්වය ලබා දී ඇත. ජොෂුවා අලයිලිමාගේ හොලිවුඩ් ප්‍රවේශය, දිවයිනේ වෙරළෙන් ඔබ්බෙහිද ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රතිභාව හඳුනාගෙන ප්‍රකාශිත ව සිටිති යන අදහස තහවුරු කරමින්, ඒ ගෞරවනීය ලැයිස්තුවට සිනමා ලෝකය ද එකතු කරයි.

ඔහු හොලිවුඩ් හි සිය වෘත්තිය දිගටම දියුණු කරගෙන යන විට, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර දෙඅතින්ම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවේ සියලු ඇස්, මෙම කැපී පෙනෙන තරුණ චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයාගේ කතාවේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය කෙරෙහි දැඩි උනන්දුවෙන් යොමු ව සිටිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ දෙවන එදිනෙදා A350 ගුවන් සේවාවක් දියත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට දෙගුණ වූ කැපවීමක් පෙන්වයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ දෙවන එදිනෙදා A350 ගුවන් සේවාවක් දියත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට දෙගුණ වූ කැපවීමක් පෙන්වයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි–කොළඹ මාර්ගය යාවත්කාලීන කරමින් දෙවන එදිනෙදා එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක හා ගමනාගමන ක්ෂේත්‍රයට…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී: එහි අර්ථය සහ ඉදිරි පියවර Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී: එහි අර්ථය සහ ඉදිරි පියවර

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක තත්ත්වය නැවත අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට තවමත් මෙහෙයුම් ගෙන යන රටක් සඳහා මෙය…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ විද්‍යුත් තැපැල් යටිතල පහසුකම් භයානක ලෙස යල් පැන ගොස් ඇති අතර සංවේදී දත්ත අවදානමට ලක්ව තිබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ විද්‍යුත් තැපැල් යටිතල පහසුකම් භයානක ලෙස යල් පැන ගොස් ඇති අතර සංවේදී දත්ත අවදානමට ලක්ව තිබේ

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධතිය ඉතා දරුණු ලෙස යල් පැන ගොස් ඇති බව අනාවරණය වීමත් සමග, දැනටමත් අවදානමට ලක්ව තිබිය හැකි රජයේ සංවේදී මූල්‍ය දත්තවල…

12 Jul 2026 Discuss