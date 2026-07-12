ශ්රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ විද්යුත් තැපැල් යටිතල පහසුකම් භයානක ලෙස යල් පැන ගොස් ඇති අතර සංවේදී දත්ත අවදානමට ලක්ව තිබේ
ශ්රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ විද්යුත් තැපැල් පද්ධතිය ඉතා දරුණු ලෙස යල් පැන ගොස් ඇති බව අනාවරණය වීමත් සමග, දැනටමත් අවදානමට ලක්ව තිබිය හැකි රජයේ සංවේදී මූල්ය දත්තවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ල මතු වී ඇති බැවින් අදාළ ආයතනය දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් වී තිබේ.
යල් පැන ගිය යටිතල පහසුකම් ප්රධාන ආරක්ෂක තර්ජනයක් එල්ල කරයි
භාණ්ඩාගාරයේ විද්යුත් තැපැල් යටිතල පහසුකම් දරුණු ලෙස යල් පැන ගිය ඒවා ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක මූල්ය ආයතනයක් වන භාණ්ඩාගාරය සයිබර් ප්රහාර සහ අනවසර ප්රවේශයන්ට ගොදුරු විය හැකි තත්ත්වයකට පත් කර තිබේ. රජයේ සන්නිවේදනය හා මූල්ය වාර්තාවල අඛණ්ඩතාවට මෙම යල් පැන ගිය පද්ධතිය සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරන බව නිලධාරීන් පිළිගෙන ඇත.
මෙම හෙළිදරව්ව, සංවේදී ආර්ථික හා අයවැය තොරතුරු හසුරුවන ආයතන ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශයේ ආයතන පුරා ඩිජිටල් ආරක්ෂාවේ තත්ත්වය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
දත්ත කඩකිරීම තහවුරු විය
යල් පැන ගිය විද්යුත් තැපැල් වේදිකාවට අමතරව, භාණ්ඩාගාරයේ පද්ධති තුළ ඇති දත්ත ද කඩකර ඇති බව තහවුරු වී තිබේ. කඩකිරීමේ විශාලත්වය සහ හරියටම කවර තොරතුරක් ප්රවේශ කර හෝ නිරාවරණය කර ඇත්ද යන්න අධිකාරීන් සඳහා පවතින සැලකිල්ලක් ව පවතී.
රජයේ ආදායම, වියදම් සහ ණය කළමනාකරණ වාර්තා ඇතුළු රටේ ඉතා සංවේදී මූල්ය තොරතුරු කළමනාකරණය කරන්නේ භාණ්ඩාගාරය විසිනි. එවැනි දත්ත කඩකිරීමක් ජාතික මූල්ය පාලනය හා ආරක්ෂාව සඳහා ඉතා බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.
හදිසි නවීකරණය සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම සිදුවීම නිසා, සියලු රාජ්ය ආයතනවල ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නවීකරණයට ශ්රී ලංකා රජය ප්රමුඛත්වය දිය යුතු බවට තාක්ෂණ හා පාලන විශේෂඥයින් නැවත වරක් කරන ඉල්ලීම් ප්රබල වී ඇත. ප්රධාන රාජ්ය ආයතනවල යල් පැන ගිය පද්ධති, ක්රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් පවතින සයිබර් තර්ජනවල යුගයක ඉවසිය නොහැකි අවදානමක් නියෝජනය කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- භාණ්ඩාගාරයේ විද්යුත් තැපැල් පද්ධතිය ඉතා දරුණු ලෙස යල් පැන ගිය ඒවා ලෙස හඳුනාගෙන ඇත
- රජයේ සංවේදී දත්ත කඩකර ඇති බව වාර්තා වේ
- මෙම සිදුවීම රාජ්ය ආයතනවල සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ල මතු කරයි
- නවීන, ආරක්ෂිත ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සඳහා ක්ෂණික ආයෝජනයක් කළ යුතු බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති
දත්ත කඩකිරීමේ සම්පූර්ණ විශාලත්වය විස්තර කරමින් හෝ බලපෑමට ලක් වූ පද්ධති උත්ශ්රේණිගත කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාලසීමාවක් ගෙනහැර දක්වමින් සමස්ත ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට රජය තවමත් කටයුතු කර නොමැත. අදාළ අධිකාරීන්ගෙන් ශීඝ්ර හා විනිවිද පෙනෙන ප්රතිචාරයක් ලබා ගැනීමට පුරවැසියන් මෙන්ම මූල්ය පාර්ශ්වකරුවන් ද ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.