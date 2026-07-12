පෙර පරිපාලනය යටතේ ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි නීතිමය වියදම් රුපියල් මිලියන 681 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි පෙර පරිපාලනය විසින් වසර තුනක කාලය තුළ නීතිමය ගාස්තු සහ ආශ්රිත වියදම් වශයෙන් රුපියල් මිලියන 681ක් වැයකර ඇති බව, රටේ ප්රමුඛතම ක්රිකට් පාලන ආයතනයේ මූල්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කළ වාර්තාවක් සඳහන් කරයි.
ඉහළ යන නීතිමය වියදම් අවධානයට ලක් වෙයි
2023 සිට පෙර පරිපාලනයේ 임기 අවසානය දක්වා රැස් වූ මෙම විශාල මුදල, ක්රිකට් නිලධාරීන්, ක්රීඩා පරිපාලකයන් සහ පොදු ජනතාවගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇත. නීතිමය කටයුතු සඳහා මෙතරම් විශාල මුදලක් වැය කිරීම, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) තුළ දිගු කලක් පැවති පාලනමය ගැටලු පිළිබිඹු කරන බව විවේචකයන් තර්ක කරති. මෙම ආයතනය සෑම විටම මතභේද සහ අභ්යන්තර ආරවුල්වලට ගොදුරු වී ඇත.
මූල කට්ටල මට්ටමින් ක්රිකට් ක්රීඩාව සංවර්ධනය කිරීමේ බාධකයක් ලෙස මූල්ය සීමාවන් නිතරම ඉදිරිපත් කරන ක්රිකට් මණ්ඩලයක්, රුපියල් කෝටි ගණනක් නීතිමය වියදම් සඳහා යොමු කළ බවට අනාවරණය වීම, බොහෝ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ඇස්වල යුක්ති සහගත කිරීමට අපහසු තත්ත්වයකට ප්රශ්නය ඇද දමා ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට්ට ඇති ඇඟවීම්
මෙම සොයාගැනීම් SLC තුළ වඩා විනිවිදභාවයක් සහ වගවීමක් සඳහා නැවත ඉල්ලීම් ඇති කර ඇත. ක්රීඩාවේ ආධාරකරුවන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරන්නේ, මෙතරම් ප්රමාණයේ අරමුදල් පහත සඳහන් කටයුතු සඳහා වඩා ඵලදායි ලෙස ආයෝජනය කළ හැකිව තිබූ බවයි:
- දිවයින පුරා ක්රිකට් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
- වයස් කාණ්ඩ සහ පළාත් වැඩසටහන් හරහා තරුණ දක්ෂතා පෝෂණය කිරීම
- දේශීය ක්රිකට් ක්රීඩාංගණවල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
- ජාතික කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම සහ නැගී එන කණ්ඩායම් සඳහා සහාය ලබා දීම
නීතිමය වියදම්වල විශාලත්වය SLC හි මූල්ය කටයුතු ස්වාධීන විගණනයකට යොමු කරන ලෙස නැවුම් ඉල්ලීම් ඇති කර ඇති අතර, ප්රශ්නය සඳහා වගකිව යුත්තන් වගකීමට කැඳවිය යුතු බව නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් ඉල්ලා සිටිති.
පාලනමය ගැටලුවල රටාවක්
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි පරිපාලන කටයුතු විමර්ශනයට ලක් වන්නේ මේ පළමු අවස්ථාව නොවේ. මෙම මණ්ඩලය ඓතිහාසිකව දේශපාලන බලපෑම් සහ කණ්ඩායම් ආරවුල්වල කේන්ද්රස්ථානයක් වී ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් රටතුළ සහ ජාත්යන්තර ක්රීඩා විනිශ්චය ශාලාවල ද මිල අධික නඩු විභාගවලට නිතර ගොදුරු වී ඇත.
රුපියල් මිලියන 681 ක් නියෝජනය කරන්නේ කේවලම මූල්ය අසාර්ථකත්වයක් නොව, ශ්රී ලාංකික ක්රිකට්හි සංවර්ධනය මිලට ගනිමින් සිදු වූ නායකත්වයේ පුළුල් අසාර්ථකත්වයකි.
දැන් නව පරිපාලනයක් රියගෙන යාමේ රතිය බාරගෙන ඇති බැවින්, අතීත වියදම් රටාවන්ගෙන් තීරණාත්මක ලෙස ඉවත් වනු ඇතැයි පාර්ශ්වකරුවන් බලාපොරොත්තු වෙති. ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩාංගණයේ සාර්ථකත්වය සහ ආයතනික විශ්වසනීයත්වය යළි ගොඩනංවා ගැනීමට උත්සාහ කරන අතරවාරයේ, ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ දැඩි මූල්ය අධීක්ෂණය සඳහා ඉල්ලීම් ශක්තිමත් ව ඉහළ යමින් පවතී.
නීතිමය වියදම් විස්තර කරන සම්පූර්ණ වාර්තාව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අදාළ ක්රීඩා හා රජයේ අධිකාරීන් ඉදිරියේ තැබීමට නියමිත අතර, එමගින් අරමුදල් භාවිත කළ ආකාරය පිළිබඳ ව විධිමත් විමර්ශනවලට මග පෑදිය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.