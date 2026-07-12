කූඩු පිටුපස රුධිරය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය ශ්රී ලංකාවේ දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතියේ සංකේතයක් බවට පත්වූ හැටි
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ බිඳ වැටෙමින් පවතින තාප්ප අතරේ, වසර ගණනාවක් තිස්සේ එක් අර්බුදයක් හිස ඔසවමින් තිබේ — එය මනිනු ලබන්නේ ප්රතිපත්ති අසාර්ථකත්වයෙන් පමණක් නොව, මිනිස් ජීවිත වලිනි. රැඳවියන්ගේ මරණ පෙළක්, පරිපාලනමය වසන් කිරීම්, සහ ක්රමානුකූල නොසලකා හැරීම් — මේ සියල්ල, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ හදවතේ මුල් බැස ගත් දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතියක් ගැන විවේචකයෝ හඬ නඟමින් සිටිති.
පිළිතුරු ඉල්ලා සිටින මරණ රටාවක්
නේගොඹෝ හි සැකසහිත හෝ පැහැදිලි කළ නොහැකි තත්ත්වයන් යටතේ රැඳවියන් මිය යාම, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය සුනුවිසුනු කර ඇත. මිය ගිය රැඳවියන්ගේ පවුල්වල අය චෝදනා කරන්නේ, ඔවුන්ගේ ප්රිය ජනයා හිංසාවට ලක් කරන ලද බවත්, ප්රමාණවත් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදීම ප්රතික්ෂේප කරන ලද බවත්, නැතහොත් දෙකම සිදු වූ බවත්ය — ඒ සඳහා වගකිව යුත්තන්ට කිසිදු වගවීමක් ලබා දී නොමැති බවත් ඔවුහු කියති. සෑම මරණයකටම ලැබෙන්නේ ඊට පෙර ද පැවැති ඒ නිහඬ නිලධාරිවාදී ප්රතිචාරයම බව ඔවුහු පවසති.
බොහෝ නිරීක්ෂකයන්ට අනුව, මේවා හුදකලා සිදුවීම් නොවේ. රාජ්ය භාරයේ රඳවා සිටින සෑම පුද්ගලයෙකුටම — ඔවුන්ගේ අපරාධය හෝ දෝෂාභියෝග තත්ත්වය කුමක් වුවත් — ලබා දිය යුතු රැකවරණ යුතුකමේ ක්රමානුකූල කඩා වැටීමක් ඒවා නියෝජනය කරයි.
නිලධාරීන්, බාධා සහ බිඳ වැටුණු වගවීම
සාධාරණ විනිශ්චයක් ඉල්ලා ශෝකාකූල පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දරන උත්සාහයන් නැවත නැවතත් ආයතනික බිත්ති හමුවේ ආපසු හැරී ඇත. බන්ධනාගාර බලධාරීන් හමුවේ ගොනු කළ පැමිණිලි සාමාන්යයෙන් ප්රතික්ෂේප කෙරෙන බව හෝ වළලා දමන බව කියැවේ. ස්වාධීන විමර්ශනවලට ප්රතිරෝධය දක්වයි. බන්ධනාගාර සේවය තුළ රහස් හෙළි කරන්නන් බිය ගැන්වීම්වලට ලක් වෙති. විවේචකයන් විස්තර කරන ආකාරයට, දඬුවම් නොලැබීමේ ව්යූහය අහඹු ලෙස ඇති වූවක් නොව — ඉතා සෙමෙන් හා හිතාමතාම ගොඩ නඟා ගත් එකකි.
ඊළඟ නිලධාරීන් ස්වකීය අණසකට යටත් පහසුකම් තුළ සිදු වන මරණ හෝ අපයෝජන සඳහා පෞද්ගලිකව වගකිවයුතු කෙරෙන්නේ කලාතුරකිනි. සිදු කෙරෙන විමර්ශන, ඒවා කිසිසේත් සිදු කෙරෙන්නේ නම්, අර්ථවත් ප්රතිඵලයකින් තොරව නිමා වීමට නැඹුරු වෙයි. මෙම රටාව, අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයෝ තර්ක කරන්නේ, බන්ධනාගාර ධූරාවලියේ සෑම මට්ටමකම සිටින්නන්ට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවයි: වරදවා හැසිරීමට සැබෑ ගාස්තුවක් නොමැත.
ව්යූහාත්මක හිංසාව ලෙස අධික ජනාකීර්ණභාවය සහ නොසලකා හැරීම
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය, දිවයිනේ බොහෝ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් මෙන්ම, සිය නිශ්චිත ධාරිතාවට ඔබ්බෙන් ක්රියාත්මක වෙයි. අධික ජනාකීර්ණභාවය මූලික සම්පත් කෙරෙහි — ආහාර, සනීපාරක්ෂාව, වෛද්ය සේවා සහ කාර්ය මණ්ඩල අධීක්ෂණය — දැඩි පීඩනයක් ඇති කරයි. එවැනි තත්ත්වයන් යටතේ, අවදානමට ලක්විය හැකි රැඳවියන් සංකීර්ණ අවදානම් හමු කරයි, ප්රචණ්ඩත්වය, රෝගාබාධ සහ මරණයේ සම්භාවිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යයි.
මානව හිමිකම් සංවිධාන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙම තත්ත්වයන් ලේඛනගත කර හදිසි ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටි ඇත. එහෙත් ඇමතිවරු පෙළ පෙළ ගාස්තු බන්ධනාගාර පද්ධතිය දේශපාලන ප්රමුඛතාවයක් අඩු ක්ෂේත්රයක් ලෙස සලකා, ප්රමාණවත් සම්පත් ලබා නොදී, අර්ථවත් ව්යූහාත්මක වෙනස්කම් ක්රියාවට නංවීමට අපොහොසත් ව ඇත.
සාධාරණ විනිශ්චයකින් තොරව ඉතිරි වූ පවුල්
සෑම සංඛ්යාංකයකට පිටුපසම ශෝකයෙන් සුණු වූ සහ නිහඬකමෙන් කළකිරීමට පත් වූ පවුලක් ඇත. රඳවා සිටියදී මිය ගිය රැඳවියන්ගේ මව්වරු, පියවරු, කලත්රයන් සහ දරුවෝ, සෑම ළඟ හැරෙන සෑම ස්ථානයකදීම දොර වැසෙන ඉතා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.