Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ගොනු කෙරේ

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ගොනු කෙරේ

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් විසින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවකට නිල වශයෙන් අත්සන් තබා ඇති අතර, රටේ නීතිමය කටයුතු පිළිබඳ රජයට එල්ල වෙමින් පවතින දේශපාලන පීඩනය තීව්‍ර වීමේ නවතම ලකුණ ලෙස මෙය සැලකේ.

මෙම පියවර විපක්ෂ කඳවුර සහ ක්‍ෂමතාධාරී පරිපාලනය අතර තතනය සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් පෙන්නුම් කරන අතර, යෝජනාවට සහය දක්වන නීතිඥ මන්ත්‍රීවරු, වත්මන් නායකත්වය යටතේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ හැසිරීම සහ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර සිටිති.

වර්ධනය වන විපක්ෂ පීඩනය

අවිශ්වාස යෝජනා යනු, අමාත්‍යවරයකු කෙරෙහි හෝ සමස්ත රජය කෙරෙහි තමන්ගේ විශ්වාසය නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ හැකි ව්‍යවස්ථානුකූල යාන්ත්‍රණයකි. අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව මෙවැනි යෝජනාවක් ගොනු කිරීම, ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය හරහා වගවීමට සලස්වීමේ විපක්ෂයේ අධිෂ්ඨානය තව දුරටත් අවධාරණය කරයි.

අත්සන් කළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ, සම්පූර්ණ සභාව ඉදිරිපිට දෙපාර්ශ්වයම තමතමන්ගේ තර්ක ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත සම්භාව්‍ය පාර්ලිමේන්තු විවාදයකට වේදිකාව සැකසී ඇත.

ඉදිරියේ සිදුවන්නේ කුමක්ද?

අවිශ්වාස යෝජනාවක් නිල වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ පසු, පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට අනුව නියමිත කාලසීමාව තුළ එය විවාදය සඳහා ගනු ලැබිය යුතුය. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව පැමිණෙන විට, එක් එක් පාර්ශ්වයට ඒකරාශී කරගත හැකි සංඛ්‍යාව මත ප්‍රතිඵලය රඳා පවතිනු ඇත.

දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, එය වත්මන් පරිපාලනයේ ස්ථාවරත්වයට සහ පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ක්‍රියාකාරී බහුතරයට පුළුල් ඇඟවුම් සිදු කළ හැකිය.

යෝජනාවේ සඳහන් නිශ්චිත චෝදනා සහ අත්සනකරුවන්ගේ නාමයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම එළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ප්‍රජාව ශෝකයෙන් මුසපත්ව සිටින්නේ, දිවයිනේ පොහොසත් සංගීත උරුමය මත අමිලේය අඩිතාලමක් තැබූ ප්‍රවීණ ගායිකා මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවය සිදු වීමත්…

10 Jul 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ඉන්දියාවේ බලගතු වාණිජ නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය අසල්වැසි දෙරටත් අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ උත්සාහයන්හි නව ජවයක් ලෙස…

10 Jul 2026 Discuss
වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ Sinhala

වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ

දශක තුනක දුකක් සිහිපත් කරන ප්‍රජාවක් උතුරු පළාතේ නාවලී හි දෙමළ ප්‍රජාව මෙම සතියේ ශෝකාන්විතව සිහිපත් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය තුළ සිදු වූ ඉතාමත්…

10 Jul 2026 Discuss