Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ කළඹෙන් මිය ගිය 28 දෙනාගෙන් පසු බන්ධනාගාර අර්බුදය විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ කළඹෙන් මිය ගිය 28 දෙනාගෙන් පසු බන්ධනාගාර අර්බුදය විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි

නේගොඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ මාරාන්තික කළඹෙන් රැඳවියන් 28 දෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ — මෑත ඉතිහාසයේ රටේ දරුණුතම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීමෙන් පසු — ශ්‍රී ලංකාවේ රජය රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින අධික ඝනත්ව ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනිමින් සිටී.

බිඳ වැටුණු පද්ධතියක් හෙළිකළ ඛේදවාචකයක්

නඩු විභාගය ලබා ගැනීමට රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින රැඳවියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රඳවා සිටින නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ කළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර පහසුකම් තුළ පවතින භයානක ලෙස ආතතියට පත් තත්ත්වයන් කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කෙරිණ. දශක ගණනාවක් ධවල ශාලාවේ නොසළකා හැරීම, ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල සහ ඉදිරිහෙළා ගිය රැඳවියන් සංඛ්‍යාව, කාලාන්තරයක් තිස්සේ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්ෂේත්‍රයේ පෙනී සිටි අය විසින් කල් බෝම්బబලු ලෙස හඳුනාගෙන තිබූ අතර, නේගොඹ සිදු වූ මාරාන්තික කළඹ ඔවුන්ගේ නරකම ශේෂ කළ බිය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන ලදී.

එකම සිදුවීමකදී ජීවිත 28ක් අහිමි වීම රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, සිවිල් සමාජය, නීතිඥ වෘත්තිකයන් සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන රටේ දණ්ඩ යටිතල ව්‍යුහයේ ක්ෂණික හා අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් කරන ලදී.

අධික ඝනත්ව ගැටලුවට විසඳුම් සෙමින් ක්‍රියාත්මකයි

ඛේදවාචකයෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සිය ධාරිතාවෙන් ඔබ්බට ක්‍රියාත්මක වන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නොවන පහසුකම්වල රඳවා සිටින රැඳවියන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම ඉලක්ක කරගත් පියවර ප්‍රකාශ කර ඇත. සහන ක්‍රියාමාර්ගවල නිශ්චිත විස්තර තවමත් අවසන් කෙරෙමින් පවතින අතර, රජයේ ප්‍රතිචාරය, දැනට පවතින තත්ත්වය තවදුරටත් කිසිවකු ඉවසිය නොහැකි දෙයක් බව පිළිගැනීමේ ලකුණකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය, ඒවායේ භෞතික ධාරිතාව හා රඳවා ගෙන සිටීමට අවශ්‍ය රැඳවියන් සංඛ්‍යාව අතර සැලකිය යුතු අසමතුලිතතාවයක් සමඟ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සසල ව සිටී. රැඳවියන් ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් රිමාන්ඩ් රැඳවියන්ගෙන් සමන්විත වේ — ඔවුන් යනු කිසිදු වරදකට තවම දෙషීය නොකළ, නමුත් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ නඩු ගොනු කිරීම් කඩාවැටීම හේතුවෙන් බොහෝ විට දිගු කාලයක් රක්ෂිත භාරයේ සිටින පුද්ගලයෝය.

දිගු කලක් පැවති අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ අස්ථාවරත්වයේ මූල හේතු ලෙස බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්ෂේත්‍රයේ යෙදෙන අය නිතරම ඉස්මතු කර ඇත්තේ පහත ප්‍රශ්නයන්ය:

  • දිවයිනේ බහු බන්ධනාගාර හරහා දක්නට ලැබෙන දරුණු අධික ඝනත්වය
  • අධිකරණ ප්‍රමාදයන් හා නඩු කඩාවැටීම් හේතුවෙන් ඇති වූ විශාල රිමාන්ඩ් රැඳවිය ජනගහනයක්
  • රැඳවියන් සංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණවත් නොවන බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය
  • පුනරුත්ථාපන හා නීතිමය සහාය සේවාවලට ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශය නොමැති වීම
  • කල් ගිය රක්ෂිත පහසුකම්වල දුර්වල භෞතික යටිතල ව්‍යුහය
නේගොඹ කළඹ හුදකලා සිදුවීමක් නොවීය — එය ඉතා දිගු කාලයක් එහි සීමාවෙන් බොහෝ ඔබ්බට ඇදී ගිය පද්ධතියක අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලය විය.

ක්‍රමවේද ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

නීතිඥ විශේෂඥයන් හා මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කෙටිකාලීන විසඳුම් ඔබ්බට ගොස් ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සඳහා කැප වන ලෙස බවය. ඒ ඇතුළත් ව: රිමාන්ඩ් රැඳවියන් සඳහා අධිකරණ කටයුතු වේගවත් කිරීම, ඇප ලබා දීමේ විධිවිධාන පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම සහ නූතන බන්ධනාගාර යටිතල ව්‍යුහය ගොඩ නැඟීම සඳහා ආයෝජනය කිරීම ප්‍රධාන ඉල්ලීම් ලෙස ඉස්මතු වේ. නේගොඹ කළඹ වට

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ප්‍රජාව ශෝකයෙන් මුසපත්ව සිටින්නේ, දිවයිනේ පොහොසත් සංගීත උරුමය මත අමිලේය අඩිතාලමක් තැබූ ප්‍රවීණ ගායිකා මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවය සිදු වීමත්…

10 Jul 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ඉන්දියාවේ බලගතු වාණිජ නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය අසල්වැසි දෙරටත් අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ උත්සාහයන්හි නව ජවයක් ලෙස…

10 Jul 2026 Discuss
වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ Sinhala

වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ

දශක තුනක දුකක් සිහිපත් කරන ප්‍රජාවක් උතුරු පළාතේ නාවලී හි දෙමළ ප්‍රජාව මෙම සතියේ ශෝකාන්විතව සිහිපත් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය තුළ සිදු වූ ඉතාමත්…

10 Jul 2026 Discuss