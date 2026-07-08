ඇමරිකාව නැවත ඉරානයට පහර දෙන බව ට්රම්ප් තර්ජනය කරයි — සන්ධාන විරාමය බිඳ වැටෙයි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්, ඉරානයට නැවත සහ තීව්ර ලෙස හමුදා ප්රහාර එල්ල කළ හැකි බවට තීක්ෂ්ණ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර සන්ධාන විරාමය බිඳ වැටී ඇති බව ප්රකාශ කර ඇත.
ට්රම්ප්ගේ තීක්ෂ්ණ අනතුරු ඇඟවීම
එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා සමාජ මාධ්ය හරහා ඇමරිකාව "අද රාත්රී නැවත දැඩි ලෙස" ඉරානයට පහර දෙන බව තර්ජනය කරමින්, දැනටමත් ස්ථාවරත්වයෙන් තොර භූ-දේශපාලන තත්ත්වය තවදුරටත් කළඹා ඇත. දෙරට අතර සන්ධාන විරාමය ප්රායෝගිකව අවසන් වී ඇති බව ට්රම්ප් ප්රකාශ කළ මොහොතින් ගණනාගත් පැය කිහිපයකට පසු මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් විය.
රාජ්ය තාන්ත්රිකව හා හමුදාමය වශයෙන් බිඳෙනසුලු ලෙස පැවැති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය තුළ සටන් විරාමයක් සඳහා යම් බලාපොරොත්තුවක් ලබා දුන් තත්ත්වය, දැන් ප්රකාශ බලයෙහි ඇති නාටකාකාර උත්සන්නයක් හරහා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇත.
සන්ධාන විරාමය ඉරිතලා යයි
තාවකාලිකව තතු සන්සුන් කිරීමේ ඉඩකඩ සලසා දෙනු ඇතැයි සිතූ සන්ධාන විරාමය, ට්රම්ප් විසින් නව හමුදා ප්රහාර තර්ජනය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙරාතුව ම ඵලරහිත ලෙස ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. සිදුවීම්වල මෙම ඉතා ඉක්මන් අනුක්රමය නිසා, ශීඝ්රයෙන් පිරිහෙන තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයින් කලබලයෙන් ක්රියාත්මක වී ඇත.
දැනටමත් සැලකිය යුතු අස්ථාවරත්වයකට ලක්ව ඇති මැදපෙරදිග කලාපයේ, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ගැටුම් පුළුල් ලෙස ගිනි ඇවිලීමේ හැකියාව පිළිබඳ බරපතල සශ්ශාංකයන් ලෝක නායකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් අතර මතු වී ඇත.
ගෝලීය බලපෑම්
ස්ථාවර ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ සහ මැදපෙරදිග හරහා ගමන් ගන්නා නාවික මාර්ග කෙරෙහි යැපෙන ශ්රී ලංකාව සහ අනෙකුත් රටවල් සඳහා, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ගැටුම් නැවත ඇවිළීම ගැටළු රාශියක් ඇති කළ හැකිය. ඒ අතර:
- දේශීය ඉන්ධන මිල ගණන් කෙරෙහි බලපාන ගෝලීය අමු තෙල් මිල හදිසි ඉහළ යාමක් ඇතිවීමේ හැකියාව
- ශ්රී ලංකාවේ ආනයන හා අපනයන වෙළඳාමට ඉතා වැදගත් නාවික මාර්ගවලට බාධා ඇතිවීම
- දැනටමත් බිඳෙනසුලු නැගී එන වෙළඳපොළ ආර්ථිකවලට බලපාන පුළුල් ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවය
ඇමරිකාව ඉරානයට "අද රාත්රී දැඩි ලෙස පහර දෙන" බවට ට්රම්ප්ගේ අනතුරු ඇඟවීම, සන්ධාන විරාමය හරහා ලබාගත් ඕනෑම රාජ්ය තාන්ත්රික සහනයක් ඉතා කෙටි කලකින් අවසන් වී ඇති බවට ඉඟි කරයි.
තත්ත්වය ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, ඇමරිකාවේ නවතම තර්ජනවලට ඉරානය ලබා දෙන ප්රතිචාරය සහ රාජ්ය තාන්ත්රික මාර්ග තවමත් විවෘතව ඇත්දැයි වොෂිංටනය ලබා දෙන ඕනෑම ඉඟියක් ගැන ජාත්යන්තර ප්රජාව සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.