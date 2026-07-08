මරණ 28 කට හේතු වූ මාරාන්තික නාගොඩ බන්ධනාගාර කෝලාහලයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ගාල්ල බන්ධනාගාරය ඉදිකිරීමට සූදානම්
නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ මාරාන්තික කෝලාහලයක දී සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂය වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව ගාල්ල දිස්ත්රික්කයේ නව බන්ධනාගාර පහසුකමක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇත. මෙම ඛේදවාචකය, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගු කලක් තිස්සේ පීඩාවට පත්ව ඇති දරුණු අධික ජනාකීර්ණ අර්බුදය කෙරෙහි තියුණු අවධානයක් යොමු කර ඇත.
ක්රමවත් අසාර්ථකත්වයන් හෙළිකළ ඛේදවාචකයක්
නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික අසාන්තිය ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කරමින්, රටේ සංශෝධන ආයතනවල පවතින භයානක තත්ත්වයන් කෙරෙහි හදිසි අවධානයක් යොමු කර ඇත. සිරකරුවන් 28 දෙනෙකුගේ මරණය හේතුවෙන් අධිකාරීන්ට පිළිගැනීමට සිදු ව ඇත්තේ, දැනට පවතින තත්ත්වය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවත්, ගොඩනැගිලි යටිතල පහසුකම් සදහා අර්ථවත් ආයෝජනයක් අත්යවශ්ය බවත් ය.
නාගොඩ බන්ධනාගාරය, ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ බන්ධනාගාරවල් මෙන්, දිගු කලක් තිස්සේ බරපතල ලෙස අධික ජනාකීර්ණ තත්ත්වයකින් පෙළෙමින් සිටී; සිරකරු සංඛ්යාව නිර්මාණය කළ ධාරිතාව බෙහෙවින් ඉක්මවා ගොස් ඇත. විශේෂඥයන් සහ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ පෙරමුණේ ක්රියාකාරිකයන් වරින් වර අනතුරු ඇඟවූ පරිදි, එවැනි තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඉතා ඉක්මනින් හිංසනකාරී ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි අස්ථාවර පරිසරයක් නිර්මාණය වේ.
රජය නව යටිතල පහසුකම් දෙසට පිය නගයි
මෙම ඛේදවාචකයට ප්රතිචාර වශයෙන්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දිවයිනේ දකුණු පළාතේ ගාල්ල නගරයේ නව බන්ධනාගාරයක් ඉදිකිරීමේ අරමුණ නිවේදනය කර ඇත. සැලසුම් කළ මෙම පහසුකම, සමස්ත රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාව ඉහළ නංවා දැනට පවතින බන්ධනාගාරවල භාරය අඩු කිරීමටත්, අසාන්තියට දායක වී ඇති භයානක ලෙස ඉහළ ගිය ජනාකීර්ණ තත්ත්වය සමනය කිරීමටත් ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගාල්ල බන්ධනාගාර ව්යාපෘතිය සඳහා වූ කාල රාමුව, පරිමාණය සහ අරමුදල් සැලැස්ම පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ප්රකාශයට නොපත් වූවත්, මෙම නිවේදනය බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ව්යූහාත්මක දුර්වලතා විසඳීම සඳහා රජයේ ප්රවේශය වෙනස් වෙමින් ඇති බවට ලකුණකි.
දශක ගණනාවක් පැරණි අර්බුදයක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ අධික ජනාකීර්ණ අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. රටේ සංශෝධන ක්රමය, මුලින් නිර්මාණය කළ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි සිරකරුවන් ප්රමාණයක් රඳවා ගනිමින්, පහසුකම්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ සම්පත් සියල්ල මත අති දරුණු පීඩනයක් ඇති කරයි. ප්රධාන දායක සාධක අතර :
- නඩු විභාගයට බලා සිටින රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ගේ ඉහළ සංඛ්යාව, ඔවුන් සිරකරු ජනගහනයෙන් අසමාන ලෙස විශාල කොටසක් නියෝජනය කිරීම
- නඩු විභාග කලින් රඳවා ගැනීම දීර්ඝ කාලයක් සිදු කිරීමට හේතු වන අධිකරණ ක්රමය තුළ ඇති ප්රමාදයන්
- අනුක්රමික රජයන් විසින් බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් සඳහා ප්රමාණවත් ආයෝජනයක් නොකිරීම
- නැවත වරදට යොමු වීම අඩු කිරීමට සහ ජනාකීර්ණ පීඩනය සමනය කිරීමට හැකි සීමිත පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන්
පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
සැලසුම් කළ ගාල්ල බන්ධනාගාරය අවශ්ය පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබ ඇතත්, විවේචකයන් සහ මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයන් තර්ක කරන්නේ ඉදිකිරීම් පමණක් ගැඹුරු ක්රමවත් ගැටළු නිරාකරණය නොකරනු ඇති බවයි. අනාගත ඛේදවාචක වළකා ගැනීම සඳහා අර්ථවත් අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ, නඩු විභාග ක්රියාවලිය ත්වරාන්විත කිරීම සහ පුනරුත්ථාපන හා සමාජ ගත කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා වැඩිදුර ආයෝජනයක් ද සමානව අත්යවශ්ය බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
එක් සිදුවීමකදී ජීවිත 28 ක් අහිමි වීම, හුදෙක් බන
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.