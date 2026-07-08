Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරයේ තීරණාත්මක දෙවන ටෙස්ට් තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්වරුන්ට මුහුණ දෙයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරයේ තීරණාත්මක දෙවන ටෙස්ට් තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්වරුන්ට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දැනට ඔවුන්ගේ 2026 වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සංචාරයේ දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ නිරත වන අතර, කැරිබියන් බිමේ දැඩි ලෙස එකිනෙකා අභියෝගයට ලක් කරන මෙම තරග මාලාවේ ආධිපත්‍යය සඳහා දෙරට අතර සටන අඛණ්ඩව ගෙන යනු ලැබේ.

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා පිළ, තරග මාලාවේ පළමු ටෙස්ට් තරගය පසු කර ගෙන, දෙමැච් ටෙස්ට් තරග මාලාව එහි තීරණාත්මක අවස්ථාවට ළඟා වන විට වෙස්ට් ඉන්ඩීසේ තත්ත්වයන්ට අනුගත වීමේ අභියෝගයට මේ වනවිට මුහුණ දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව හා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඓතිහාසිකව සිත්ගන්නාසුලු ගැටුම් බිහි කර ඇති අතර, දෙරටම ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතිය තුළ ගෞරවනීය සම්ප්‍රදායන් සපුරාලන ජාතීන් ලෙස කීර්තිය දිනාගෙන සිටී. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් විදේශීය බිමේ තම කණ්ඩායම සිය හැකියාව ඔප්නැංවීමට තතැඹිල් වන විට සෑම වර්ධනයක්ම 间නොඉවසිල්ලෙන් අනුගමනය කරනු ඇත.

දෙවන ටෙස්ට් තරගය ශ්‍රී ලංකාවට ඔවුන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට හෝ, පළමු තරගයේ ප්‍රතිඵලය අනුව, ප්‍රකෘතිමත් වීමක් ඇති කර ගැනීමට ලැබෙන තීරණාත්මක අවස්ථාවක් නිරූපණය කරන අතර, තරග මාලාව ඉන් එහා ගමන් කරයි.

ස්කෝකාඩ්, පිතිකරු හා පන්දු යවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාලේඛන සහ තරගයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ටෙස්ට් තරගයේ නියමිත දිනවල ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යන විට යාවත්කාලීන කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් සහාය කරන්නන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හි සංචාරය දිගහැරෙන විට සවිස්තරාත්මක ආවරණය හා යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා අවධානය යොමු කරන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා Sinhala

ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා

ඉහළ මට්ටමේ මන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මකයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ රටේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් කේන්ද්‍ර කොටගත් විශේෂ සාකච්ඡා…

08 Jul 2026 Discuss
හයිටියට යවන සාම සාධක භටයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පරික්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

හයිටියට යවන සාම සාධක භටයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පරික්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

ගෝලීය මානව හිමිකම් සංවිධානය වන ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්, හයිටියට සාම සාධක භටයන් ලෙස යෙදවීමට නියමිත හමුදා නිලධාරීන් සඳහා විනිවිද පෙනෙන හා දැඩි පරික්ෂා…

08 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් දරුණු බන්ධනාගාර කලහයක් සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එම සිදුවීමෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති…

08 Jul 2026 Discuss