ජූලි මාසයේ දෛනික රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි
දිවයින පුරා පැතිර යන රෝගය හදිසි මහජන සෞඛ්ය අනතුරක් ඇඟවයි
ශ්රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසය තුළ සෑම දිනකම රෝගීන් 1,000කට වැඩි සංඛ්යාවක් වාර්තා වන බව සෞඛ්ය බලධාරීන් පෙන්වා දෙයි. මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ දිවයිනට මෙන් බරපතල ලෙස ඩෙංගු රෝගය ව්යාප්ත වූ අවස්ථාවක් ලෙස මෙය සැලකේ.
ගැඹුරු වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාව
මෙම වසංගතයේ ව්යාප්තිය රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි අති විශාල පීඩනයක් එල්ල කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක රෝහල් රාශියක කොඳු නාරටිය ඇති කරන මෙම මදුරු දෂ්ඨ රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන් ඇතිළිවීම් තියුනු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. රෝගීන් සංඛ්යාව කනස්සල්ලට පත් කරවන ලෙස ඉහළ යමින් පවතින මෙවලදී, වෛද්ය විශේෂඥයන් හා මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් ව්යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමට දිවා රෑ නොබලා කටයුතු කරමින් සිටිති.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ඨනය හරහා ව්යාප්ත වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ නැවත නැවතත් මතු වන සෘතුමය තර්ජනයකි. එහෙත් දිනකට රෝගීන් 1,000 ඉක්මවන වත්මන් සංඛ්යාව, බලධාරීන් හා සාමාන්ය ජනතාව අතර එකසේ ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
ගෙවල් හා ඒ ආශ්රිත ස්ථානවල මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන අඩු කිරීම සඳහා අවශ්ය වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගැනීමට රටවැසියන්ගෙන් සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. ප්රධාන ප්රවේශම් සහගත ක්රියාමාර්ග අතර:
- මල් පෝච්චි, රබර් ටයර් හා භාජනවල고여 ඇති සිරවී ගිය ජලය ඉවත් කිරීම
- ජල ගබඩා ටැංකි සෑම විටෙකම තදින් ආවරණය කර තැබීම
- මදුරු විකර්ෂණ ක්රම භාවිත කිරීම හා ආරක්ෂාකාරී ඇඳුම් පැළඳීම
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ සන්ධිවේදනා වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගස වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
සෘතුමය තත්ත්වයන් රෝගය පැතිරීමට හේතු වෙයි
නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණය මදුරුවන්ට ඉතා හිතකර බෝවීම් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙයි. එකතු වන වර්ෂාජලය ලාර්වා වර්ධනයට ප්රශස්ත වාසස්ථාන සපයන බැවිනි. දුර්වල ජලාපවාහන යටිතල පහසුකම් සහිත නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශ මෙම කාලය තුළ විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වේ.
ඩෙංගු රෝගය වළක්වා ගත හැකිය. එහි වගකීම සෞඛ්ය බලධාරීන් කෙරෙහි පමණක් නොව, මදුරුවන් බෝවීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස තම ආසන්න පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට රටේ සෑම නිවැසියෙකු කෙරෙහිම පැවරේ.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යාමට පෙර වසංගතය පාලනය කිරීමට රජය දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර හා දෛශිකය පාලන මෙහෙයුම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.