Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා

ඉහළ මට්ටමේ මන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මකයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ රටේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් කේන්ද්‍ර කොටගත් විශේෂ සාකච්ඡා වටයක් පවත්වා ඇති අතර, IMF සහාය ඇතිව ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත්වීමේ වැඩසටහන තුළින් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි මාර්ගය සොයා ගනිමින් සිටී.

මූල්‍ය තිරසාරත්වය කෙරෙහි අවධානය

මෙම සාකච්ඡාවන් IMF සමඟ ශ්‍රී ලංකාව締结කළ දීර්ඝකාලීන විධිවිධානයට සම්බන්ධ පුළුල් කොන්දේසිවල කොටසක් ලෙස සැලකෙන අතර, එමඟින් දේශීය ආදායම් බලමුලු ගැන්වීම ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධාරණයක් යොමු කෙරී ඇත. බදු එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට, බදු පදනම පුළුල් කිරීමට සහ රාජ්‍ය වියදම් ප්‍රතිබද්ධතා ඉටු කිරීම සඳහා ණය මූල්‍ය මත යැපීම අඩු කිරීමට බලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව සිටිති.

ප්‍රකෘතිමත්වීමේ හදවතේ ආදායම් ඉලක්ක

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF වැඩසටහන යටතේ වඩාත් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරෙන දර්ශකයන්ගෙන් එකක් වූයේ ආදායම් කාර්යසාධනයයි. මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාවය සඳහා වන ප්‍රතිබද්ධතාවයේ කොටසක් ලෙස, රජය අගය එකතු කිරීමේ බදු අනුපාත සහ ආදායම් බදු සීමා සකස් කිරීම ඇතුළු ගණනාවක් බදු ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් මෑත වසරවල ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

IMF වැඩසටහනේ මිණුම් දඬු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව, අනුක්‍රමික සමාලෝචන කාල පරිච්ඡේදවල දී එකඟ වූ ආදායම් ඉලක්ක ඉටු කිරීමේ සිය ධාරිතාව මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

දශක ගණනාවක් තුළ රටට මුහුණු දෙන්නට සිදු වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව 2023 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව IMF වැඩසටහනට ඇතුළත් වූ අතර, එම අර්බුදය ඓතිහාසික පරාර්ථ ණය පැහැර හැරීමක්, දරුණු විදේශ විනිමය හිඟකමක් සහ ඉන්ධන හා ඖෂධ දැඩි හිඟකම් ඇති කළේය. එතැන් සිට දළ ආර්ථික තත්ත්වයන් ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්නුම් කර ඇති නමුත්, ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ තවමත් ක්‍රියාවලියේ ගමන් කරමින් පවතී.

IMF නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් අතර අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාවය, දීර්ඝකාලීන මූල්‍ය සෞඛ්‍යය සහ ණය තිරසාරත්වය සඳහා ආදායම් පරිපාලන වැඩිදියුණු කිරීම් තීරණාත්මක ලෙස සැලකෙන ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මාර්ගයට දෙපක්ෂයම ප්‍රතිබද්ධව සිටින බව සංඥා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හයිටියට යවන සාම සාධක භටයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පරික්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

හයිටියට යවන සාම සාධක භටයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පරික්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

ගෝලීය මානව හිමිකම් සංවිධානය වන ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්, හයිටියට සාම සාධක භටයන් ලෙස යෙදවීමට නියමිත හමුදා නිලධාරීන් සඳහා විනිවිද පෙනෙන හා දැඩි පරික්ෂා…

08 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් දරුණු බන්ධනාගාර කලහයක් සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එම සිදුවීමෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති…

08 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පුරා රෝහල්ගත වූවන් දුසිම් ගණනක් සිටියදී බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා රෝහල්ගත වූවන් දුසිම් ගණනක් සිටියදී බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ හිංසාකාරී ගැටුමකින් මියගිය අයගේ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මාරාන්තික සිද්ධිය අනුගාමිව තවත් රැඳවියන් 77 දෙනෙකු…

08 Jul 2026 Discuss