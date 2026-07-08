Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දුර්ලභ ටෙස්ට් තරග මාලා ජයක් තහවුරු කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දුර්ලභ ටෙස්ට් තරග මාලා ජයක් තහවුරු කරයි

කැරිබියන් කණ්ඩායම සඳහා ඓතිහාසික තරග මාලා ජයක්

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දුර්ලභ ටෙස්ට් තරග මාලා ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් වූ අතර, ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ දී තම වර්ධනය වන ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කැරිබියන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කළේය.

මෙම තරග මාලා ජය, මෑත කාලීන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සාපේක්ෂව දුර්ලභ වූ ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකෙන අතර, පසුගිය වසර ගණනාව තිස් ක්‍රිකට් ආකෘතියේ දී දැඩි අභියෝගවලට මුහුණ දුන් කණ්ඩායම මෙවර ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කිරීම ඔවුන්ගේ සිය වත්මන් සැකසුම යටතේ නැවත බලගැන්වීමේ ශුභ ලකුණක් විය හැකිය.

දෛර්ය සම්පන්න ප්‍රතිවාදියෙකු අභිබවා

කීර්තිමත් ක්‍රිකට් උරුමයක් හිමි, ශක්තිමත් ටෙස්ට් ජාතියක් වන ශ්‍රී ලංකාව, මුළු තරග මාලාව පුරාම දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළේය. එහෙත් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඒ අවස්ථාවට සාධාරණෙයන් ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ඔවුන්ගේ සහයකයෝ ටෙස්ට් මට්ටමේ දී නැවත දිස්වනු දැකීමට දිගු කලක් සිටම ප්‍රතීක්ෂා කළ, විනය ගරුක හා අධිෂ්ඨාන සම්පන්න ක්‍රිකට් රිදමයක් ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන් හා දිවයිනේ ක්‍රිකට් අනුගාමිකයන් සඳහා, මෙම තරග මාලා ප්‍රතිඵලය ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි තරගකාරී ස්වභාවය හා ක්‍රීඩාවේ සෑම අංශයකම ස්ථාවර දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව මතක් කරවන සිදුවීමක් බවට පත්වනු ඇත.

ඉදිරි ගමන සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ජාතික කණ්ඩායම නැවත සංවිධානය වෙමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ඇතිවූ දුර්වලතා ජය ගැනීමට ක්‍රමෝපාය සකසන විට, මෙම ප්‍රතිඵලය නිසැකවම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළ ගැඹුරු ස්වයං විශ්ලේෂණයකට හේතු වනු ඇත.

මේ අතර, ලොව වේදිකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි තරගකාරී බලවේගයක් ලෙස ඔවුන්ගේ කීර්තිය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම මෙම තරග මාලා ජය සමරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ද්වීප රාජ්‍යය සුවතා සංචාරකත්වය සඳහා ගෝලීය පිළිගැනීමක් උසුලයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, ගෝලීය…

08 Jul 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ දෛනික රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ජූලි මාසයේ දෛනික රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

දිවයින පුරා පැතිර යන රෝගය හදිසි මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරක් ඇඟවයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසය තුළ සෑම දිනකම රෝගීන් 1,000කට වැඩි…

08 Jul 2026 Discuss
ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා Sinhala

ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව IMF සහ ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡා

ඉහළ මට්ටමේ මන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මකයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිලධාරීන් සමඟ රටේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් කේන්ද්‍ර කොටගත් විශේෂ සාකච්ඡා…

08 Jul 2026 Discuss