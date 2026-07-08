Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ගෘහ අත්අඩංගු නීතියක් සලකා බලයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ගෘහ අත්අඩංගු නීතියක් සලකා බලයි

බන්ධනාගාර අධික තදබදය නිරාකරණය කිරීමට රජයේ පියවර

මෑතකදී රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය පුරා පැතිරුණු මාරාන්තික කලහකාරී සිදුවීම්වල අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යයේ, ශ්‍රී ලංකාව විධිමත් ගෘහ අත්අඩංගු නීතියක් හඳුන්වා දීම සලකා බලමින් සිටී. මෙම තත්ත්වය රටේ බන්ධනාගාරවල අධික තදබදය හා ප්‍රතිසංස්කරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ගැඹුරු වෙමින් පවතින අර්බුදයකට ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රතිචාරයක්

ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් ගෘහ අත්අඩංගු පියවර සලකා බලන්නේ, ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරවල දීර්ඝකාලීනව පැවතෙන නිදන්ගත අධික තදබදය අඩු කිරීමේ ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක් ලෙසිනි. මෙම යෝජනාව නීතිගත වුවහොත්, යම් යම් කාණ්ඩවල වරදකරුවන්ට සිය දඬුවම් කාලයේ කොටස් රක්ෂිත අත්අඩංගු පහසුකම් බාහිරව ගත කිරීමට ඉඩ සලසන අතර, දිගටම පීඩාවට ලක් වෙමින් ඇති පද්ධතිය මතින් බර ලිහිල් කිරීමට හැකි වනු ඇත.

මෙම පියවර ගනු ලබන්නේ රැඳවියන්ගේ මරණයට හේතු වූ සහ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා අධිකරණ ප්‍රජාවන් කම්පනයට පත් කළ ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම්වලට සෘජු ප්‍රතිචාරයක් ලෙසිනි. මෙම කලහකාරී සිදුවීම් හරහා ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතනවල නිර්මාණිත ධාරිතාව ඉහළින් ඉක්මවා යන රැඳවියන් ගණනාවක් සිටීමෙන් ඇති විය හැකි භයානක තත්ත්වයන් නිරාවරණය විය.

ගෘහ අත්අඩංගුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක්ද?

ගෘහ අත්අඩංගු රාමුවක් හඳුන්වා දීම, ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ දඬුවම් ක්‍රියාවලිය හා රැඳවියන් කළමනාකරණය කිරීමේ ප්‍රවේශය කෙරෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරනු ඇත. එවැනි ක්‍රමයක් යටතේ, සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන් — විශේෂයෙන් අඩු අවදානම් සහිත වරදකරුවන් හෝ නඩු විභාගය බලා සිටින අය — බන්ධනාගාර පවුරෙන් පිටත නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, ආයතනවල බරෙහි කොටසක් අඩු කරමින් අධිකරණ අධීක්ෂණ මට්ටමක් පවත්වා ගෙන යා හැකිය.

  • ප්‍රතිසංස්කරණ පහසුකම්වල භයානක අධික තදබදය අඩු කිරීම
  • රැඳවියන්ගේ විශාල පරිමාණ ප්‍රචණ්ඩ කලහ ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීම
  • බන්ධනාගාර පාලනයේ විය හැකි වියදම් ඉතිරිකිරීම්
  • යම් කාණ්ඩවල වරදකරුවන් සඳහා වඩාත් ප්‍රතිසංස්කරණාත්මක ප්‍රවේශයක්

පුළුල් ප්‍රශ්න තවමත් ඉතිරිව ඇත

විවේචකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් යෝජිත ඕනෑම නීති කෙටුම්පතක් සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට ඉඩ ඇත; විශේෂයෙන්ම සුදුසුකම් ලබන්නේ කුමන වරදකරුවන්ද, නිරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ ව්‍යුහාත්මක ගැටළු විසඳීමට ප්‍රතිසංස්කරණය ප්‍රමාණවත්ද යන්න පිළිබඳවය.

මාරාන්තික කලහකාරී සිදුවීම් හේතුවෙන් මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් සවිස්තරාත්මක බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති කැඳවුම් තීව්‍ර වී ඇති අතර, ගෘහ අත්අඩංගුව ඉදිරි මාසවලදී රජය විසඳීමට සිදු වන බෙහෙවින් විශාල ප්‍රහේලිකාවක කොටසක් ලෙස සැලකේ.

මෙම යෝජනාව, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල පවතින තත්ත්වය තවදුරටත් තිරසාර නොවන බවත්, ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාමාර්ග හදිසියෙන් අවශ්‍ය බවත් රජය තුළ ක්‍රමයෙන් පිළිගැනීමකට ලක් වෙමින් ඇති බව සංඥා කරයි.

යෝජිත ගෘහ අත්අඩංගු නීතියේ විෂය පථය හා කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡා ඉදිරියට යත්ම මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුක්ඛිත පවුල් සහ නොිතිරූ ප්‍රශ්න: ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් මිය ගිය 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් පසුවෙයි Sinhala

දුක්ඛිත පවුල් සහ නොිතිරූ ප්‍රශ්න: ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් මිය ගිය 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් පසුවෙයි

මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරලිගැසීම් අතරට ගැනෙන මෙම සිදුවීමේදී ජීවිතක්ෂය වූ රැඳවියන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දුක්ඛිත…

08 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරයේ ඩොලර් මිලියන 540 හෝටල් ගිවිසුම අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වෙයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරයේ ඩොලර් මිලියන 540 හෝටල් ගිවිසුම අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වෙයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ (CPCEC) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසන පරිදි, කොළඹ වරාය නගරයට ප්‍රධාන හෝටල් සංවර්ධනයක් ගෙන ඒමට අදහස් කළ ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 540…

08 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව පසු කරයි — මෙන්න හේතුව Sinhala

ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව පසු කරයි — මෙන්න හේතුව

ඉන්දියාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ප්‍රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකුම් ලැබුවද, නවතම ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයෙන් පුදුම සහගත යථාර්ථයක් මතුව ඇත —…

08 Jul 2026 Discuss