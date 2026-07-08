ශ්රී ලංකාව පුරා රෝහල්ගත වූවන් දුසිම් ගණනක් සිටියදී බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ යයි
ශ්රී ලාංකික බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ හිංසාකාරී ගැටුමකින් මියගිය අයගේ සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මාරාන්තික සිද්ධිය අනුගාමිව තවත් රැඳවියන් 77 දෙනෙකු දැනට රෝහල්වල ප්රතිකාර ලබන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මැදිරි තුළ සිදු වූ ඛේදවාචකය
ශ්රී ලංකාවේ නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම් ඇති හෙළිදරව්ව කළ, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් ජනිත කළ, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් ජනිත කළ, ශ්රී ලාංකික නිවැරදි කිරීමේ ආයතනයක් තුළ ඇති වූ මාරාන්තික කළහය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ජනාකීර්ණ හා සම්පත් හිඟ බන්ධනාගාර ක්රමය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වූ ජරූ ඉල්ලීම් නැවත මතු කෙළේය. ඉහළ යන හානි සංඛ්යා, ඇති වූ ප්රචණ්ඩත්වයේ ශෝකාලාපී චිත්රයක් ඉදිරිපත් කරන අතර, රැඳවියන්ගේ පවුල්වලට තොරතුරු හා පිළිතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවන ලෙස ඔවුන් දැඩි ලෙස හඹා යති.
දැනට රෝහල්ගත කර සිටින 77 දෙනා ගැටුම අතරතුර සිදු වූ තුවාල සඳහා වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, සමහර රෝගීන්ගේ බරපතලකම, ඉදිරි දිනවල මරණ සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකිය යන ශංකාව ජනිත කරයි.
අර්බුදයේ හදවතේ ඇති ජනාකීර්ණය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු ජනාකීර්ණ තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳ ඇති අතර, රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර කාර්යය මණ්ඩලය යන දෙපාර්ශ්වයටම භයානක හා අස්ථිර තත්ත්වයන් ඇති කරන බව මානව හිමිකම් ආධිපත්ය පෙළ ඇදී ඇති, මිනිසුන් ඒ ගැන නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවීය. රටේ නිවැරදි කිරීමේ ආයතනවල නිර්මාණය කරන ලද ධාරිතාවට වඩා සිරකරුවන් සිටිනවා, ශ්රී ලාංකික ප්රශ්තිකාරීන් තර්ක කරන්නේ, ස්වභාවය අනිවාර්යෙන් ම සිදුවිය හැකි සිදුවීම් ඇති කරයි.
- බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් රැඳවියන් 26 දෙනෙකුගේ මරණය තහවුරු කෙරිණි
- තවත් රැඳවියන් 77 දෙනෙකු දැනට තුවාල සමඟ රෝහල්ගත කර ඇත
- කළහය ඇති වීමට හේතුව සොයා බලමින් බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා විපක්ෂ දේශපාලනඥයින්, ප්රචණ්ඩත්වය මෙතරම් විනාශකාරී ලෙස තීව්ර වීමට ඉඩ සැලසුණේ කෙසේද යන්න සොයා බලන, සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීමට කාලය ගත නොකළහ. ආයතනය තුළ කාර්යමණ්ඩල මට්ටම්, ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල හා හදිසි ප්රතිචාර ක්රියා පටිපාටිවල ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වෙමින් පවතී.
රාජ්ය ආයතනයක් තුළ ජීවිත 26ක් අහිමිවීම, මෙය හැකි කළ තත්ත්වයන් සමඟ ක්ෂණික වගවීමක් හා බැරෑරුම් ගිණුම් ගැනීමක් ඉල්ලා සිටියි.
මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම් අනුක්රමය විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක ප්රකාශයක් රජය තවම නිකුත් කර නොමැති අතර, නිල විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින බව වටහා ගෙන ඇත. ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ට ඛේදවාචකයට දායක වූ ක්රමානුකූල අසාර්ථකත්වයන් ආමන්ත්රණය කිරීමට, දේශීය හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් දෙකෙන්ම ඉහළ යන පීඩනයට මුහුණ දිය යුතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රාජ්යය අහිමි වූ ජීවිත ශෝකයෙන් සිහිපත් කරන විට, ජීවිත අහිමි වූ හා තුවාල ලත් අයගේ පවුල් ඔවුන්ගේ ආදරනීයයන්ගේ ඉරණම සොයා ගැනීමෙහිදී රෝහල් වලින් පිටත කනස්සල්ලෙන් බලා සිටිති. ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වයේ මාරාන්තිකතම සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම සිද්ධිය සටහන් වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.