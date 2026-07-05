Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොමන්වෙල්ත් නීඥයන්ගේ සභාපති අනතුරු අඟවයි — විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස් යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ රටේ අධිකරණ කඩා වැටීමකට යොමු කළ හැකිය

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොමන්වෙල්ත් නීඥයන්ගේ සභාපති අනතුරු අඟවයි — විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස් යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ රටේ අධිකරණ කඩා වැටීමකට යොමු කළ හැකිය

කොමන්වෙල්ත් නීඥයන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධානියා දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත — රජය විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ තම මතභේදාත්මක සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ රටේ ආකාරයේ අධිකරණ අර්බුදයකට ගිලා බැසිය හැකි බවයි.

කොමන්වෙල්ත් නීඥයන්ගේ සංගමයේ සභාපති ස්ටීවන් තිරු, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ගමන් මඟ සහ සිම්බාබ්වේ රටේ අධිකරණ ආයතන කඩා වැටීම අතර සුවිශේෂ සමාන්තරතා ඇඳ දක්වමින්, විශ්‍රාම වයස් වෙනස්කම් හරහා අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට මැදිහත් වීම නීතියේ ආධිපත්‍යයට බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල කරන බව පැවසීය.

ඉතිහාසයේ රුකුලක් ඇති අනතුරු ඇඟවීමක්

සිම්බාබ්වේ රටේ අධිකරණ අර්බුදය කොමන්වෙල්ත් රාජ්‍යයන්ට සිහිල් හැගීමක් දනවන අනතුරු ඇඟවීමේ කතාවක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ ඒ රට, දේශපාලන මැදිහත්කාරිත්වය හරහා ස්වාධීන අධිකරණයක් ක්‍රමානුකූලව විනාශ කර ගැනීමට සාක්ෂි දැරීය; අවසානයේ අධිකරණ ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටී, සීමාවක් නැති විධායක බලය ශක්තිමත් විය. ඒ නිදසුන සිහිපත් කිරීමෙන් තිරු, ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කරන ගැඹුරු කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.

කොමන්වෙල්ත් නීඥයන්ගේ සංගමය, පොදු නීති උරුමයක් බෙදාගන්නා දෙස් දෙකක් ලේඛනාගාර කරමින් රාජ්‍ය දෙසතකට ආසන්න රටවල නීතිඥ වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරයි; ඒ ආයතනයේ නායකත්වය, අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ මූලික මූලධර්ම තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි සැලකෙන අවස්ථාවකදී මිස සාමාජික රාජ්‍යයන්ගේ අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට කලාතුරකින් මැදිහත් වෙයි.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවදානමේ

විශ්‍රාම වයස් යෝජනාව විවේචනය කරන්නන් තර්ක කරන්නේ, සිටින විනිසුරන්ගේ සේවා කොන්දේසි වෙනස් කිරීම — විශේෂයෙන් විධායකය විසින් ඇති කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය හෝ ව්‍යවස්ථාදායක යාන්ත්‍රණයක් හරහා — විනිසුරන් තම ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීමේ වගකීම දෙශපාලන බලවේගයන්ට ද ගෙවීමට බැඳී සිටින තතත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන බවයි. මෙය, නීති විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන ලෙස, අධිකරණ ආයතන පවත්වාගත යුතු නිපක්ෂභාවය මූලිකව අඩපණ කරයි.

එවැනි කනස්සල්ල ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ආවේණික නොවේ. කොමන්වෙල්ත් රාජ්‍යයන් පුරා, අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සකස් කිරීමේ උත්සාහයන් දේශපාලන හසුරුවාගැනීමේ සම්භාව්‍ය මෙවලම් ලෙස නොකඩවා දැඩි විමර්ශනයට ලක්ව ඇති අතර, ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙන ඒමට පක්ෂ සහ විරුද්ධ පාර්ශ්ව, අභිප්‍රාය හා ප්‍රතිඵලය ගැන බොහෝ විට ඇදෙන ආරවුලක සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති ඇඟවුම්

මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය කලබැගෑනි හරහා ගමන් කළ ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම අනතුරු ඇඟවීම විශේෂ බරක් දරයි. දූපත් රාජ්‍යයේ අධිකරණ ආයතනය, ඓතිහාසිකව ඊට ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාමුව තුළ ඉතාමත් ඔරොත්තු දෙන ආයතනයක් ලෙස සැලකී ඇති අතර, එහි ස්වාධීනත්වය ඛාදනය වෙමින් ඇතැයි කිසිදු හැඟීමක් ඇති වුවහොත්, ඒ සඳහා ඈත ගමන් ඇති ප්‍රතිවිපාක ඇතිවිය හැකිය — දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර තලයේ රටේ ප්‍රතිරූපයට ද.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීතිය විශ්ලේෂකයන් ද ඒ හා සමාන සෙවිලි පළ කරමින් අවධාරණය කරන්නේ, අධිකරණයට බලපාන ප්‍රතිසංස්කරණ, විධායක නියෝගවලින් හෝ කඩිනම් ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාවලීන්ගෙන් නොව, ඉතාම විනිවිද පෙනෙන ලෙස, පුළුල් උපදේශනයකින් සහ පැහැදිලි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය ආඥාපනකින් අනුගමනය කළ යුතු බවයි.

යෝජනාව ගැන විවාදය දිගටම ඉදිරියට යන විට, රටේ අධිකරණ ආයතනවල ස්වභාවය ස්ථිර ලෙස වෙනස් කළ හැකි ඕනෑම වෙනස්කමක් ඉදිරිපත් කිරීමට ප

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශක්තිමත් තත්වයකට ගෙන යයි Sinhala

උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශක්තිමත් තත්වයකට ගෙන යයි

තරුණ පිතිකරු උදාර විසින් ඉදිරිපත් කළ විස්මිත පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි ටෙස්ට් තරගය මත ශක්තිමත් අණසකක් ස්ථාපිත කර දී ඇති අතර, ශේෂය…

05 Jul 2026 Discuss
සාමූහික ඉල්ලා අස්වීමේ අර්බුදය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණ පරිපාලනය අවුල් වලිකඳකට Sinhala

සාමූහික ඉල්ලා අස්වීමේ අර්බුදය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණ පරිපාලනය අවුල් වලිකඳකට

ශ්‍රී ලංකා ඇත්ලෙටික්ස් සංගමය දැඩි පරිපාලන අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර, ප්‍රධාන නිලධාරීන් සාමූහිකව ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ද්‍රෝණිකා සහ මාර්ග ඇත්ලෙටික්ස්…

05 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි: ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි: ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ජූලි 1 වැනි දින සිට බලාත්මක වූ වාර්ෂික ආදායම් නැවත වර්ගීකරණය අනුව, ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් කාණ්ඩයට උසස් කරනු ලැබීය. දිවයිනේ ජාතිය,…

05 Jul 2026 Discuss