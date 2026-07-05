ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි: ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ජූලි 1 වැනි දින සිට බලාත්මක වූ වාර්ෂික ආදායම් නැවත වර්ගීකරණය අනුව, ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයට උසස් කරනු ලැබීය. දිවයිනේ ජාතිය, වියට්නාමය, පිලිපීනය, ජෝර්දානය සහ පැසිෆික් රාජ්යය වන මයික්රොනේෂියාව සමඟ මෙම උසස් කාණ්ඩයට එක් වන අතර, මෙම දියුණුව රට පුරා පුළුල් ලෙස ආදරයෙන් පිළිගනු ලැබ ඇත.
පිළිගත යුතු සන්ධිස්ථානයක්
ලෝක බැංකුවේ වාර්ෂික නැවත වර්ගීකරණ ක්රියාවලිය, ලොව පුරා ආර්ථිකයන් වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා දළ ජාතික ආදායම (GNI) ඒක පුද්ගල ප්රමාණය ප්රධාන මිණුම් දණ්ඩ ලෙස භාවිත කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට ළඟා වීම සැලකිය යුතු සංකේතාත්මක සන්ධිස්ථානයකි. විශේෂයෙන්ම, ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීම, දරාගත නොහැකි විදේශ විනිමය හිඟයන් සහ සාමාන්ය පුරවැසියන්ට ඇති වූ පුළුල් දුෂ්කරතා ඇතුළු, මෑත වර්ෂවලදී රට අත්විඳි දරුණු ආර්ථික අර්බුදය සැලකිල්ලට ගත් කල මෙය වඩාත් අර්ථවත් වේ.
සීමිත ශුභවාදයට හේතුවක්
නැවත වර්ගීකරණය බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් අතර අභිමානයක් හා ශුභවාදී හැඟීමක් ඇති කිරීම තේරුම් ගත හැකි වුවද, ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරන්නේ, ආදායම් වර්ගීකරණයේ දියුණුවක් ස්වයංක්රීයව පුළුල් ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමක් බවට පත් නොවන බවයි. ඒක පුද්ගල ආදායම් සංඛ්යා ගැඹුරු අසමානතාවයන් වසං කළ හැකි අතර, සංඛ්යාලේඛනමය කාණ්ඩ උසස්වීමකින් ඉතා ප්රකටව පවතින ව්යුහාත්මක ආර්ථික අවදානම් විසඳෙන්නේ නැත.
ඉතිරිව ඇති අභියෝග
නව වර්ගීකරණය අඩු නොකරන, ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන හදිසි ආර්ථික අභියෝග රාශියක් තවමත් පවතී:
- රජයේ මූල්ය ස්ථාවරත්වය මත බර පැටවෙමින් ඇති විශාල රාජ්ය ණය බර
- මූල්ය විනය සහ ව්යුහාත්මක ගැලපීම් ඉල්ලා සිටින, IMF සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන
- අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල් මිරිකා ගන්නා ජීවන වියදම් ඉහළ යෑමේ පීඩනය
- විදේශ විනිමය සංචිත තිරසාර මට්ටමකට ගොඩනැගීමේ අවශ්යතාව
- ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම සහ අර්ථවත් විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීම
සැබෑ ගමනාන්තය නොව, සුවය ලැබීමේ පිළිබිඹුවක්
නැවත වර්ගීකරණය, 2022 අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේදී ලබාගත් ප්රගතිය පිළිබිඹු කරයි; නමුත් එය සමෘද්ධිය ප්රකාශ කිරීමක් ලෙස නොව, සුවය ලැබීමේ සලකුණක් ලෙස කියවිය යුතුය.
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන් සහ අනෙකුත් සාර්ව ආර්ථික විචල්යයන් අනුව රටවල් වසරින් වසර ආදායම් කාණ්ඩ අතර ගමන් කළ හැකි බවයි. ශ්රී ලංකාව ම ඊට පෙර ඉහළ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය දරා, පසුව පහළ වර්ගීකරණයකට ලක් වූ රටකි. එහෙයින් මෙම නැවත ඉහළ යෑම, රටට සම්පූර්ණයෙන්ම නව සාර්ථකත්වයක් නොව, කලක් හිමි වූ තත්ත්වයකට යළිත් ළඟා වීමකි.
ඉදිරි ගමන
නැවත වර්ගීකරණය ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා සැබෑ අර්ථයක් දරන්නට නම්, ආර්ථික වර්ධනය සමාජගත බවට ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහතික විය යුතු අතර, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීම තිරසාර මගකට ඔසවා තැබිය යුතු අතර, ක්රියාත්මක ප්රතිසංස්කරණ රාජ්ය සේවා, රැකියා සහ සමාජ සුභසාධනය ක්ෂේත්රවල ස්පර්ශ කළ හැකි දියුණුවක් බවට පත් විය යුතුය. ලෝක බැංකුවේ ඉහළ මධ්යම ආදායම් මුද්රාව දිරිගන්වන ලකුණකි — නමුත් එම තත්ත්වය සැබෑ, බෙදාගත් සමෘද්ධියක් බවට පෙරළීමේ වඩාත් දුෂ්කර කාර්යය තවමත් ඉදිරියෙහිම ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.