ඩෙංගු අධි-වසංගතය ශ්රී ලංකාව දිගටම දැඩි ලෙස ග්රහණයේ තබාගැනීම පිළිබඳ PHI සංගමය අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකයන්ගේ (PHI) සංගමය, දිනෙන් දින උත්සන්න වන ඩෙංගු අර්බුදය තවමත් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනයෙන් බැහැර වී ඇති බවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, කාලගුණ රටාවල වෙනස්වීම් හේතුවෙන් ආසාදන නව ඉහළ යාමක් ඇතිවිය හැකි බවට සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරයි.
තත්ත්වය තීරණාත්මකව පවතී
සිකුරාදා අදහස් ප්රකාශ කළ PHI සංගමය, දූපත් රාජ්යය ග්රහණයේ සිරකර ගෙන ඇති ඩෙංගු අධි-වසංගතය තවමත් කිසිදු අර්ථවත් පාලනයක් යටතට ගෙන ඒමට නොහැකි වී ඇති බව අනතුරු ඇඟවීය. රෝගාබාධයේ වර්තමාන ගමන් මග ශ්රී ලංකාව පුරා මහජන සෞඛ්යයට බරපතළ හා අඛණ්ඩ තර්ජනයක් එල්ල කරන බව නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.
වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාවේ අලුත් ඉහළ යාමකට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කරමින් ඇතැයි ditakබිය වන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තත්ත්වය තවදුරටත් නරක අතට හැරීමේ ඉඩකඩ පිළිබඳ ද සැලකිල්ල යොමුව ඇත.
වසංගතය ඇතිවීමට හේතු කුමක්ද?
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා බෝවන ඩෙංගු උණ, උණුසුම් හා තෙත් තත්ත්වයන් හිතකර කරගනී — විශේෂයෙන් මෝසම් සංක්රාන්ති කාලවලදී ශ්රී ලංකාව නිරන්තරයෙන් මෙවැනි තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වෙයි. වර්ෂාවෙන් සෑදෙන එකතු වූ ජලය මදුරු ජනගහනය ඉක්මනින් ගුණ කිරීමට ප්රශස්ත අභිජනන භූමි සපයයි.
මහජනතාව අවධානයෙන් සිටීමට කැඳවීම
සෞඛ්ය බලධාරීන් සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ගෘහස්ථ හා ප්රජා මට්ටමින් ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති. නිර්දේශිත ප්රධාන පියවරයන් ඇතුළත් වන්නේ:
- නිවාස හා රැකියා ස්ථාන අවට සිරවූ ජල මූලාශ්ර ඉවත් කිරීම
- ජල ගබඩා භාජන නිසි ලෙස ආවරණය කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිතා කිරීම
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හා සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ අත්විඳීමේදී ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගැනීම
බලධාරීන් හා මහජනතාව යන දෙපිරිස සමඟින් හදිසි සාමූහික ක්රියාමාර්ගයක් නොමැතිව, අධි-වසංගතය තවදුරටත් පාලනයෙන් ඔබ්බට ඉදිරියට යයි යන අවදානම ඇති බව PHI සංගමය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
සම්බන්ධීකරණ ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඉල්ලීම
PHI සංගමයේ නවතම අනතුරු ඇඟවීම, අර්බුදයට ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණ ප්රතිචාරයක අවශ්යතාව යටින් ඉස්මතු කරයි. මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකයන් නිරීක්ෂණ, හඳුනාගැනීම හා ප්රජා මට්ටමේ මැදිහත්වීමේ පෙරමුණෙහි කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම, මෙම රෝගාබාධයට එරෙහිව ගමන් මග යථා කරගැනීමට අතිරේක සම්පත් හා රජයේ සහාය හදිසියෙන්ම අවශ්ය විය හැකි බවට සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව නැවත නැවත ඇතිවන ඩෙංගු වසංගතවලට එරෙහිව සටන් කර ඇත; එහෙත් වර්තමාන තත්ත්වය "අධි-වසංගතයක්" ලෙස සංලක්ෂණය කිරීම, මෙම නවතම රැල්ලේ සුවිශේෂ බරපතළකම පිළිබිඹු කරන අතර, ශීඝ්ර හා නිර්ණායක ක්රියාමාර්ගය ගැනීම තවත් තීරණාත්මක කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.