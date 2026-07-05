මතය: ශ්රී ලංකාවේ රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙයුම් අසාර්ථකත්වයන් නිහඬව ජාතික ස්වෛරීභාවය අවදානමට ලක් කරන ආකාරය
ලෝක රඟහලේ ශ්රී ලංකාවේ පිළිගැනීම ප්රශ්නයට ලක් වෙමින් පවතී — එය සිදු වන්නේ නාටකාකාර භූ දේශපාලන ගැටුම් හරහා නොව, වඩාත් නිහඬ හා විෂමකාරී ක්රියාවලියක් තුළිනි: රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙයුම් ක්රමෝපායන් ක්රමිකව ඛාදනය වීම සහ ජාතික ස්වෛරීභාවයේ පදනම් වන මූලධර්මවලින් ඈත් වෙමින් යෑමයි.
මන්දගාමී නමුත් වැදගත් වෙනසක්
රාජ්යතන්ත්රයේ මෙහෙයුම් ක්රමෝපාය යනු උත්සවාකාර විධිමත්භාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි දෙයකි. එය රාජ්යයක ගෞරවය, ජාත්යන්තර සම්මතයන් කෙරෙහි ගරුත්වය, සහ විදේශ බලවතුන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී ස්වාධීනත්වය ප්රකාශ කිරීම සංකේතවත් කරන ලිඛිත ප්රකාශනය වේ. යම් රටක් — පරිස්සමක් නොමැතිකම, දේශපාලන ස්වාර්ථය, හෝ බාහිර පීඩනය හේතුවෙන් — මෙම ප්රමිතීන් ලිහිල් කිරීමට ඉඩ දෙන විට, ඒ රටේ දිගුකාලීන අවශ්යතාවලට සිදු විය හැකි ප්රතිවිපාක අතිශය දුරදිගට විහිදෙන සහ හානිකර ඒවා විය හැකිය.
විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන ආකාරයට, ශ්රී ලංකාව ද හරියටම එවැනි ගිලිහීමකට නිරාවරණය වෙමින් සිටී. මෑත වසරවලදී, නිරීක්ෂකයන් මෙම දූපත් රාජ්යයේ රාජ්යතාන්ත්රික හැසිරීමේ රටාවන් නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර, ස්වෛරී අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරන절차 ගත රැකවරණ මත ගත්ත ක්රියාවලිය ලිහිල් වෙමින් ඇති බව ඒවා시사 කරයි.
මෙහෙයුම් ක්රමෝපාය ගිලිහීම යන්නෙන් ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද
මෙහෙයුම් ක්රමෝපාය ගිලිහීම 声高く ප්රකාශ නොවෙයි. එය ප්රකාශ වන්නේ සියුම් ආකාරයෙනි:
- ස්ථාපිත රාජ්යතාන්ත්රික නාලිකා මඟ හැර විදේශ ගෞරවනීය අමුත්තන්ට ප්රවේශය හෝ ගෞරව සත්කාර ලබා දීම
- ප්රමාණවත් පාර්ලිමේන්තු සමීක්ෂණයකින් හෝ මහජන විනිවිදභාවයකින් තොරව ගිවිසුම් සහ සංඥාපන අත්සන් කිරීම
- රාජ්ය කටයුතු සහ විදේශ නිළධාරීන් සමඟ ගිවිසගත් අවිධිමත් දේශපාලන ගනුදෙනු අතර සීමාවන් අපැහැදිලි කිරීම
- වඩාත් බලවත් ද්විපාර්ශ්වීය හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමේදී අන්යොන්ය ප්රමිතීන් ස්ථිරව ඉල්ලා සිටීමට පැකිලීම
එක් එක් සිදුවීම තනිව ගත් කල, ඒවා අල්ප වැදගත්කමකින් යුත්ත ලෙස පෙනෙනු ඇත. එහෙත් සමස්තයක් ලෙස ගත් කල, ඒවා ශ්රී ලංකාව සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව අතර සම්බන්ධය මූලිකව වෙනස් කළ හැකි රටාවක් නියෝජනය කරයි — බොහෝ විට රටේ අවාසියට.
ස්වෛරීභාවය යනු නීතිමය සංකල්පයක් පමණක් නොවේ
ස්වෛරීභාවය, ප්රායෝගික අර්ථයෙන් ගත් කල, ආණ්ඩුව කාරයා සමඟ, කෙසේ, සහ කාගේ කොන්දේසි මත සම්බන්ධ වන්නේ දැයි ගන්නා තීරණ හරහා දිනෙන් දිනම ක්රියාත්මක වේ. ඉන්දියානු සාගරයේ උපාය මාර්ගිකව පිහිටි කුඩා දූපත් රාජ්යයක් ලෙස — ප්රධාන බලවතුන් විසින් වරායන්, භූ විෂමතාව, සහ ආර්ථික හැකියාව නිසා ලෝලී දෘෂ්ටියෙන් බලා සිටින රටක් ලෙස — මෙය වරදවා ගැනීමේ අවදානම විශේෂයෙන් ඉහළ මට්ටමක පවතී.
මෙහෙයුම් ක්රමෝපාය විකල්ප සේ සලකන විට, ස්වෛරීභාවය කේනෙ-සාකච්ඡාකළ හැකි දෙයක් බවට පත්වේ. ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට, එය දරාගත නොහැකි අවදානමකි.
ශ්රී ලංකාවේ භූගෝල ස්ථානය ඓතිහාසිකව එය මහා බල තරඟකාරිත්වයේ කේන්ද්රස්ථානයක් කර ඇත. යටත් විජිත ඉතිහාසය, සීතල යුද්ධ සමයේ පීඩනයන්, සහ ඉන්දියාව, චීනය, සහ බටහිර රටවල් සම්බන්ධ වූ මෑත කාලීන උපාය මාර්ගික තරඟකාරිත්වයන් දූපතේ රාජ්යතාන්ත්රික භූ දර්ශනය හැඩ ගස්වා ඇත. මේ පසුබිම ඉදිරිපිට, පැහැදිලි හා ස්ථාවර මෙහෙයුම් ක්රමෝපාය පවත්වා ගැනීම නිලධාරිවාදී සූක්ෂ්මශීලීත්වයක් නොව — එය ආරක්ෂක රේඛාවකි.
දේශීය දේශපාලන මානය
ගැටළුවේ කොටසක් ශ්රී ලංකාවේ ම දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළ ඇත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.