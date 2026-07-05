NPP පාලනය ද්විත්ව අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි: ආර්ථික සහනය ලබාදෙමින් පාස්කු ප්රහාරයේ යුක්තිය ඉටුකිරීම
සුභසාධන රාජ්යයක් ලෙසත්, යුද රාජ්යයක් ලෙසත් හැඩගැසුණු ජාතියක්
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව සුභසාධන රාජ්යයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, එම අනන්යතාවය දශක ගණනාවක් පුරා රටේ සමාජීය ව්යුහය හැඩගස්වා ඇත. 1977 න් පසු ක්රියාත්මක වූ ආර්ථික විවෘතකරණය එම සුභසාධන පදනම් යම් පමණකට ඛාදනය කළ ද, රාජ්යයේ මූලික ස්වභාවය — එනම් රාජ්ය සේවා හා සමාජ ආරක්ෂාව කෙරෙහි වූ කැපවීම — අනුප්රාප්තික රජයන් යටතේ බොහෝ දුරට පවත්වාගෙන ආ බව පෙනේ.
යුද්ධ භූමියේ සිට නීති භූමියට
1977 සිට 2009 දක්වා කාලය තුළ ශ්රී ලංකාව සමගාමීව යුද රාජ්යයක් ද විය; දූපතේ සෑම කොණකම රිදවූ ලේ වැකි සිවිල් ගැටුමකට රට ගිලී සිටියේය. එම යුද්ධයේ අවසානය නව පරිච්ඡේදයකට ප්රත්යාශාවක් ගෙනාවද, ඉන් පසු රට සොයාගෙන ආවේ වෙනත් ආකාරයක අරගලයකි — රණ බිම් නොව, නඩු ශාලා හා කොමිෂන් සභා තුළ සටන් වදිනු ලැබූ ගැටුමකි. 2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ නිරාකරණ නොවූ යුක්තියේ සොයාගෙන යෑම, බොහෝ නිරීක්ෂකයන් දැන් "නීතිමය යුද්ධය" ලෙස හඳුන්වන අවධියකට රට ඇද දමා ඇති අතර, ඒ තුළ නෛතික ක්රියාමාර්ග හා දේශපාලන වගවීම ගැඹුරින් එකිනෙකට බැඳී ඇත.
NPP රජයට එල්ල වූ ඉරණම් සාදන සමතුලිතතා අභියෝගය
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නායකත්වය දරන ජාතික ජනතා බලවේග රජයට, මෙම මොහොත දෙබිඩු අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි. එක් අතකින්, 2022 මූල්ය අර්බුදයේ කම්පන තවමත් දැනෙන සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ප්රත්යක්ෂ ආර්ථික සහනයක් ලබාදෙන ලෙස ශක්තිමත් මැතිවරණ අධිකාරයක් මෙම රජයට ලැබී ඇත. අනෙක් අතට, 260 කට අධික ජීවිත앗 ගිලිහූ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයට වගකිව යුත්තන් විශ්වාසනීය හා විනිවිද පෙනෙනසුළු නෛතික ක්රියාවලියක් ඔස්සේ සම්පූර්ණ වගවීමකට ලක් කළ යුතුය යන ජනතා හා දේශපාලන පීඩනය ද දිනෙන් දින තීව්ර වෙමින් පවතී.
ආර්ථික සුභසාධනය අවධානයට ලක්වෙයි
NPP රජය බලයට පත්වූයේ ප්රධාන වශයෙන් ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ, දූෂණ විරෝධී පියවර හා ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ පොරොන්දු මතය. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහන රාජ්ය මූල්ය සීමා පැනවීම ඉදිරියටත් කරගෙන යන සන්දර්භය තුළ, රජය මහජන මූල්ය ස්ථාවරකරණයට අවශ්ය විනය රකිමින්ම ගෘහස්ථ බර සැහැල්ලු කිරීමේ ක්රමෝපායයන් සොයා ගත යුතුය. තවමත් අර්ථවත් සේ ආර්ථික යථා තත්ත්වය දැනෙන්නට නොලැබූ ලක්ෂ සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා සුභසාධන වියදම්, සහනාධාර හා ජීවන වියදම් සහනය ප්රධාන කාරණා ලෙස පවතී.
යුක්තිය කල් දැමිය නොහැකිය
ඒ සමගම, පාස්කු ප්රහාරයේ ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් පිළිතුරු ඉල්ලමින් දිගින් දිගටම හඬ නගයි. එම කළු ඉරිදාවෙන් අවුරුදු ගණනාවක් ගතවී ඇතත්, තවමත් කිසිඳු ජ්යෙෂ්ඨ පුද්ගලයෙකු අවසන් නෛතික ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දී නැත. දේශපාලන ස්ථාපිතයෙන් ඉවත් සිටීමේ ස්ථාවරය ගත් NPP රජය, දැන් විමසිල්ලෙන් බලමින් සිටින්නේ, ආණ්ඩුව දේශපාලන පහසුව සඳහා ක්රියාවලිය ශිථිල කිරීමට ඉඩ හැරේද, නැතිනම් සැබෑ අධිෂ්ඨානයකින් යුතුව යුක්තිය හොයනු ඇත්ද යන්නයි.
හන්දියක සිටින රජයක්
ඉදිරි මාස කිහිපය NPP රජයේ විශ්වාසනීයත්වය, ඒ දෙකම එකවරම විභාගයට ලක් කිරීමට ඉඩ ඇත. ආර්ථික දුෂ්කරතාව හෝ නිරාකරණ නොවූ යුක්තිය — දෙකෙන් ඕනෑම එකක් ලිහිල් කිරීමට ඉඩ හැරීම, වගවීම හා වෙනස ඉල්ලා ඉදිරිපත් වූ රජයකට ඇති ජනතා විශ්වාසය ක්ෂය කිරීමේ අවදානමක් ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති. අනේකවිධ අර්බුදවලින් සුවය ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාව ගැන කිවහොත්, ඔට්ටුව ඊට වඩා ඉහළ විය නොහැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.