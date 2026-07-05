නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි
නිට්ටඹුව ප්රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්රව්ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් වැදගත් අත්අඩංගුවක් සිදු කර ඇත.
මෙහෙයුම් අතරතුර සොයා ගත් ඇත් දත් භාණ්ඩ
තහනම් වනජීවී නිෂ්පාදන සතු කර ගෙන සිටින බවට ලැබුණු තොරතුරු මත වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සැකකරු වළකා ගැනීමට ක්ෂණිකව ක්රියා කළහ. මෙහෙයුම් අතරතුර නිලධාරීන් විසින් අලි දතකින් කොටසක් මෙන්ම ඇත් දතින් නිෂ්පාදිත මුද්දක් හා පෙන්ඩන්ටයක් ද අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී — මේ සියල්ල ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී ආරක්ෂණ නීති යටතේ දැඩි ලෙස තහනම් කර ඇති ද්රව්ය වේ.
සැකකරු අත්අඩංගුවට
අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩ හා සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු අනතුරුව නිට්ටඹුව ප්රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත වනජීවී නිෂ්පාදන සතු කිරීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ප්රවාහනය නියාමනය කරන සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ 해당 පුද්ගලයාට චෝදනා එල්ල කිරීමට නියමිතය.
වනජීවී අපරාධවලට එරෙහිව අඛණ්ඩ සටනක්
මෙම සොයා ගැනීම, දිවයිනේ නීති විරෝධී ඇත් දත් වෙළෙඳාම සහ වනජීවී නිෂ්පාදනවල කළු වෙළඳපොළෙන් ඇති වන අඛණ්ඩ තර්ජනය ඉස්මතු කරයි. ශ්රී ලංකාවේ අලි ගහනය, වාසභූමි විනාශය හා මිනිස්-අලි ගැටුම හේතුවෙන් දැනටමත් පීඩාවට පත් ව සිටින අතර, දඩයම් කිරීම හා නීති විරෝධී සූරාකෑමට තව දුරටත් ගොදුරු විය හැකි තත්ත්වයකට පත් ව ඇත.
- ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ ඇත් දත් සතු කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි
- දඬුවම් අතර දැඩි දඩ මුදල් හා සිර දඬුවම් ඇතුළත් වේ
- වනජීවී අධිකාරිය දිවයිනේ සෑම ප්රදේශයකම ඉලක්කගත මෙහෙයුම් දිගටම පවත්වාගෙන යයි
සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් විසින් අපේක්ෂිත වරදකරුවන් වළකා ගැනීම සඳහා දැඩි ක්රියාත්මක කිරීමක් හා දරුණු දඬුවම් පැනවීමක් සඳහා නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත. වනජීවී නිෂ්පාදන සම්බන්ධ සැකසහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ළඟම ඇති වනජීවී සංරක්ෂණ කාර්යාලයට හෝ පොලීසියට වාර්තා කරන ලෙස අධිකාරීන් මහජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.