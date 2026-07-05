Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකා-ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරයෙන් මියගිය ඉරානයේ උත්තරීතර නායක ඛමේනි මහතාට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාව තෙහෙරාන් වීදිවලට

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකා-ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරයෙන් මියගිය ඉරානයේ උත්තරීතර නායක ඛමේනි මහතාට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාව තෙහෙරාන් වීදිවලට

පෙබරවාරි 28 වන දින එක්සත් ජනපද-ඊශ්‍රායල සන්ධාන ප්‍රහාරයකින් ඔහුගේ නිවාස සංකීර්ණයට එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඉරානයේ උත්තරීතර නායක අලි ඛමේනි මහතාට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා විශාල ජනකායක් ඉරාන අගනුවර වූ තෙහෙරාන් නගරයට ගලා ආ අතර, මෙය දශක ගණනාවක් තුළ මැදපෙරදිග ඉතිහාසයේ දැකිය හැකි වඩාත්ම කම්පනකාරී මෙහෙයුම් අතර ඉහළ ස්ථානයක් ගනී.

ශෝකයෙන් ගිලුණු ජාතියක්

අවමංගල්‍ය උත්සව සඳහා දැවැන්ත ශෝකාගන්තුකයන් පිරිසක් තෙහෙරාන් වීදිවලට එක්රැස් වූ අතර, ඉරානයේ ශක්තිමත්ම දේශපාලන හා ආගමික නායකයාගේ මරණය හේතුවෙන් රට පුරා පැතිරුණු ශෝකය මෙම ශව ගමනෙහි දී මනාව ප්‍රකාශ විය. ඛමේනි මහතා 1989 වසරේ සිට උත්තරීතර නායකයා ලෙස කටයුතු කරමින්, දශක තුනකට අධික කාලයක් ඉස්ලාමීය ජනරජයේ අභ්‍යන්තර හා විදේශ ප්‍රතිපත්ති හැඩගස්වා ගෙන ආවේය.

තෙහෙරාන් නගරයේ දර්ශනයන් ඉරානය දැක ඇති විශාලතම මහජන රැස්වීම් අතර ඇතුළත් වන බව විස්තර කෙරෙන අතර, ප්‍රධාන මාවත් හා මහජන චතුරශ්‍ර ශෝකාගන්තුකයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගියේ ය.

අවමංගල්‍ය කාලය තුළ සතුරුකම් නොකරන බව ට්‍රම්ප් ප්‍රතිඥා දෙයි

මෙම නොසන්සුන් පසුබිම මධ්‍යයේ, එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා, අවමංගල්‍ය උත්සව කාලය තුළ තවදුරටත් යාන්ත්‍රික හමුදා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් වැළකී සිටින බව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට සහතික කිරීමට ඉදිරිපත් විය. ට්‍රම්ප් මහතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේ, අවමංගල්‍ය කටයුතු කාලය තුළ කිසිදු පාර්ශ්වයක් අනෙකා වෙත ප්‍රහාර එල්ල නොකරන බව වන අතර, ඛමේනි මහතා ඝාතනයෙන් ඇති වූ තතු අතරේ සිදු වූ සංයමී ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස ද, ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලෙස ද ඒ ප්‍රකාශය සැලකේ.

ට්‍රම්ප් මහතා ඇඟවූයේ, අවමංගල්‍ය උත්සව නිමාවත් සමගම රාජ්‍ය දෙක අතර සාකච්ඡා ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත්, ඉතාමත් භයානක උග්‍රවීමකින් අනතුරුව ඇති විය හැකි — එහෙත් අනිශ්චිත — රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ද්වාරයක් විවෘත වීමේ ශක්‍යතාවක් ඇති බවත් ය.

ගෝලීය ප්‍රතිවිපාක

විදේශ රාජ්‍යයක හමුදා ප්‍රහාරයකින් තනතුරේ සිටිය දී ම උත්තරීතර නායකයකු ඝාතනය කිරීම ඉස්ලාමීය ජනරජයේ ඉතිහාසයේ කිසි විටෙකත් නොවූ ප්‍රථම සිදුවීමකි. මෙම සිදුවීම කලාපීය හා ගෝලීය අගනගරවල දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ඉරානයේ දේශපාලන継承 ප්‍රශ්නය, එහි න්‍යෂ්ටික වැඩසටහනේ අනාගතය, සහ මැදපෙරදිගේ පුළුල් ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මෙතෙක් මෙම සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ගණන් සහ ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාව කෙරෙහි ඒවා ඇති කළ හැකි බලපෑම — ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සඳහා දෙකම සැලකිය යුතු ප්‍රතිවිපාක දරන බැවින් — සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

ඉරානය නොදැකූ නායකත්ව අර්බුදයක් හරහා ගෙවෙන මෙම මොහොතේ, වොෂින්ටනයෙන් ඇසෙන ගෝලීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංඥා ඉදිරි දිනවලදී අර්ථවත් සංවාදයක් බවට පත් වේ ද යන්න ලෝකය දැඩි කුතූහලයෙන් නිරීක්ෂණය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි Sinhala

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය…

05 Jul 2026 Discuss
මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි Sinhala

මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

ඇන්ටිගුවා ටෙස්ට් තරඟයේ පාලනය ශ්‍රී ලංකාව අතට ඇන්ටිගුවාහිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්‍යශීලී…

05 Jul 2026 Discuss
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම මාර්ග අනතුරු හතරකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙමගින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව…

05 Jul 2026 Discuss