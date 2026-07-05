Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

ඇන්ටිගුවා ටෙස්ට් තරඟයේ පාලනය ශ්‍රී ලංකාව අතට

ඇන්ටිගුවාහිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්‍යශීලී ක්‍රීඩාවක් අනාවරණය කළේය. සැසි දෙකක් සහ ටිකක් පමණ පන්දු ඇන්ද ශ්‍රී ලංකාව 549 කට 9 දරුණු ප්‍රකාශනයක් සිදු කරමින් ගෙදර කන්ඩායමට දිනේ ඉතිරි ක්‍රීඩාවට පෙර විශාල ඉලක්කයක් පෙන්නුම් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවට අයිති දිනයක්

ප්‍රකාශනය ශ්‍රී ලංකාවේ ආධිපත්‍යශීලී කාර්යසාධනයට සංකේතයක් විය. ටූරිං කන්ඩායමට ඇන්ටිගුවා පිටියේ එම ප්‍රබල ලකුණු ගොඩනැගීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සහ සොනල් දිනූෂ ප්‍රමුඛ දායකත්වය සපයා ගත්හ. ලකුණු 500 ඉක්මවා ඔබ්බට යාමට ඔවුන්ගේ දායකත්වය ඉතාමත් ප්‍රධාන සාධකයක් විය.

ප්‍රතිචාරයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පීඩාවට

විශාල ලකුණු පරතරයකට මුහුණ දුන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඔවුන්ගේ ලකුණු ගොඩනැගීම ප්‍රවේශමෙන් ආරම්භ කළ නමුත් දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වීමට පෙර කඩිමකින් ගැලවීමට ඔවුනට නොහැකි විය. නිවෙස් කන්ඩායමේ ඔපනර් බ්‍රෑන්ඩන් කිං පිටිය හළ එකම පිතිකරු වූ අතර ස්ටම්ප් වන විට ඔවුන් 58 කට 1 ලෙස ලකුණු ගොඩනඟා සිටි අතර, ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලකුණු 491 කින් පිටුපස සිටියහ. තවම ක්‍රීඩා දින හතරක් ඉතිරිව ඇත.

ජෝන් කැම්බෙල් දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් අතරින් අග්‍රගණ්‍ය විය. බෝල 77 කට 31 කින් නොදෙනූ ඔහු, රාත්‍රිය ගත කරන සහකාර පිතිකරු සමඟ ප්‍රතිරෝධයක් ගෙන ආ අතර, ගෙදර කන්ඩායම අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩා දිනය තිනට සූදානම් විය.

රියදුරු ආසනයේ ශ්‍රී ලංකාව

ලකුණු 500 කට ආසන්න ඉදිරි පිළියෙලක් සහ තරඟයේ ඉතිරි ක්‍රීඩාවෙන් බහුතරයක් ඉතිරිව ඇති නිසා, ශ්‍රී ලංකාව පළමු ඉනිම ජයක් සහ අවසානයේ ටෙස්ට් ජයක් සඳහා තල්ලු කිරීමට ප්‍රබල ස්ථාවරයක සිටී. ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් සකස් කළ ගොඩනැගීම මත ඉදිරියටත් ගොඩ නගා ගැනීමට බෝලකරුවන් ඉදිරි ක්‍රීඩාවට ඉතා ඕනෑකමෙන් සිටින අතර, ඉදිරි දිනවලදී ඔවුන්ගේ පිතිකාර ගැඹුර සහ දෘඪ ස්ථාවරය පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි Sinhala

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය…

05 Jul 2026 Discuss
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම මාර්ග අනතුරු හතරකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙමගින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව…

05 Jul 2026 Discuss
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞදි අරාබිය අරමුදල් යටතේ ඉදිකළ වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය අගමැති අමරසූරිය විසින් විවෘත කෙරේ Sinhala

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞදි අරාබිය අරමුදල් යටතේ ඉදිකළ වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය අගමැති අමරසූරිය විසින් විවෘත කෙරේ

අගමැති ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ නවනිර්මිත වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය公式 ලෙස විවෘත කිරීමෙන්, රටේ උසස් අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍ර…

05 Jul 2026 Discuss