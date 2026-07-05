Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම මාර්ග අනතුරු හතරකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙමගින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ වැඩෙමින් පවතින කනස්සල්ල නැවතත් ඉස්මතු වී තිබේ.

බහුවිධ කලාපවල සිදු වූ මෙම මාරාන්තික සිදුවීම් හරහා, ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගවල දිනෙන් දිනෙ වැඩිවන අනතුරට ලක්වන මෝටර් සයිකල් රියදුරන් මුහුණ දෙන ස්ථිර අනතුරු සැඟවිය නොහැකි ලෙස ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත. ද්විතීක යානවාහන සෑම වසරකම රථවාහන මරණවලින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයකට හේතු වේ.

ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගවල කරදරකාරී රටාවක්

විශේෂයෙන් මහජන ප්‍රවාහන සම්බන්ධතාව සීමිත ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල, මෝටර් සයිකල් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ලෙස පවතී. එහෙත් බරපතල හා මාරාන්තික මාර්ග අනතුරුවලට හසු වන වඩාත් අවදානම් සහිත යානවාහන අතරද ඒවා ස්ථිරවම ඉදිරියෙන් සිටී.

වේගයෙන් රිය පැදවීම, හිස් ආවරණ නොපැළඳීම, නොසැලකිලිමත් ලෙස ඉදිරි යාන්ත්‍රණය සහ මත්පැන් බලපෑම යටතේ රිය පැදවීම යන සාධක මෙරට මාර්ගවල මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ මරණවලට බෙහෙවින් දායක වන බව මාර්ග සුරක්ෂිතා අධිකාරීන් නොනවතා අනතුරු අඟවා ඇත.

දැඩි බලාත්මක කිරීමක් සඳහා ඉල්ලීම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා ප්‍රවාහන සුරක්ෂිතා නිලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ, විශේෂයෙන් අනතුරු සංඛ්‍යාලේඛනවල අසාමාන්‍ය ලෙස නිරූපිත තරුණ රියදුරන් ඉලක්ක කරමින්, රථවාහන නීති බලාත්මක කිරීම තීව්‍ර කර මාර්ග සුරක්ෂිතා අධ්‍යාපන ව්‍යාපාර පුළුල් කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

  • අධික වේගය හා නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීම මෝටර් සයිකල් මරණවලට ප්‍රමුඛ හේතු ලෙස පවතී
  • හිස් ආවරණ නොපැළඳීම ඉතා ම තීරණාත්මක සුරක්ෂිතා ගැටලුවක් ලෙස දිගටම පවතී
  • දුර්වල ආලෝකකරණ සහ සංඥා පද්ධති සහිත ග්‍රාමීය මාර්ග රියදුරන්ට ඉහළ අනතුරක් ඇති කරයි
  • රාත්‍රී කාලයේ සිදුවන අනතුරුවලින් සැලකිය යුතු කොටසකට මත්පැන් බලපෑම යටතේ රිය පැදවීම හේතු වේ

මාර්ග අනතුරු මරණ ගණන ඉහළ යමින් පවතින මෙකී තත්ත්වය හමුවේ, විශේෂයෙන් මෝටර් සයිකල් රියදුරන් ඉලක්ක කරමින් රථවාහන නීති උල්ලංඝනයන්ට එරෙහිව දිවයිනපුරා සිදු කරන විශේෂ මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරන ලෙස පොලීසියෙන් හා ජාතික මාර්ග සුරක්ෂිතා මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මෝටර් සයිකල් අනතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ජරූරු මාර්ග සුරක්ෂිතා අභියෝගයක් ලෙස පවතින අතර, සෑම දිනකමට ආසන්නව රටපුරා මරණ වාර්තා වේ.

මාර්ගවල ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් ජනතාවට අභ්‍යර්ථනා කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් මෝටර් සයිකල් රියදුරන්ට රථවාහන නීතිවලට දැඩිව අනුගත වෙමින්, නිසි ආරක්ෂිත ගියාර් පැළඳ, සැමවිටම අවධානය වෙනතකට යොමු කරමින් හෝ මත්පැන් බලපෑම යටතේ රිය නොපදවන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි Sinhala

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය…

05 Jul 2026 Discuss
මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි Sinhala

මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

ඇන්ටිගුවා ටෙස්ට් තරඟයේ පාලනය ශ්‍රී ලංකාව අතට ඇන්ටිගුවාහිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්‍යශීලී…

05 Jul 2026 Discuss
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞදි අරාබිය අරමුදල් යටතේ ඉදිකළ වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය අගමැති අමරසූරිය විසින් විවෘත කෙරේ Sinhala

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞදි අරාබිය අරමුදල් යටතේ ඉදිකළ වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය අගමැති අමරසූරිය විසින් විවෘත කෙරේ

අගමැති ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ නවනිර්මිත වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය公式 ලෙස විවෘත කිරීමෙන්, රටේ උසස් අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍ර…

05 Jul 2026 Discuss