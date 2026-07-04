ශ්රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක්
කථානායකවරයා විසින් අත්සන් තබන ලද අගය එකතු කිරීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අංක 14/2026, නිල වශයෙන් සහතික කර ගැසට් පත්රයේ පළ කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ බදු පරිසරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදු වී ඇත. නව නීති සම්පාදනය මගින් රටපුරා ව්යාපාර, පාරිභෝගිකයන් සහ පුළුල් ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති වැදගත් සංශෝධන මාලාවක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
මෙම සංශෝධනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
අගය එකතු කිරීමේ බදු, ශ්රී ලංකා රජයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ආදායම් ප්රවාහයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, එහි රාමුවට සිදුවන ඕනෑම වෙනසක් දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ගෙන දෙයි. නවතම සංශෝධන, බදු පදනම පුළුල් කිරීමට, අනුකූලතාව වැඩිදියුණු කිරීමට සහ දේශීය නීති සම්පාදනය ජාත්යන්තර හොඳ පරිචයන් සමඟ සංරේඛණය කිරීමට ඉලක්ක කරගත් රටේ අඛණ්ඩ මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
මූලික වෙනස්කම් නවය එක් බැල්මකින්
- සංශෝධිත ලියාපදිංචි සීමාව: අනිවාර්ය VAT ලියාපදිංචිය සඳහා වූ පිරිවැට සීමාව සකස් කර ඇති අතර, එයින් තවත් ව්යාපාර VAT බැඳීම්වල විෂය පථය තුළ හසු විය හැකිය.
- යාවත්කාලීන කළ බදු කාල නිර්වචන: කාලාන්තර වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ව්යාපාරවලට ඇති අस्पष्टතාව අඩු කරමින්, බදු කාල සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි නිර්වචන පනත හඳුන්වා දෙයි.
- පුළුල් කළ බදු නිදහස් සැපයුම්: ඇතැම් ක්ෂේත්රවලට සහනයක් ලබා දෙමින්, භාණ්ඩ හා සේවා ඇතැම් කාණ්ඩ බදු නිදහස් සැපයුම් ලැයිස්තුවට එකතු කර ඇත.
- දැඩි ඉන්වොයිස් අවශ්යතා: ආදාන බදු ණය ලබා ගැනීමේදී සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා ව්යාපාරවලට දැන් වඩාත් දැඩි ඉන්වොයිස් ප්රමිතීන්ට අනුගත වීම අවශ්ය වේ.
- ඩිජිටල් සේවා විධිවිධාන: ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ වර්ධනය වන භූමිකාව පිළිබිඹු කරමින්, සංශෝධනය ඩිජිටල් හා මාර්ගගත සේවා බදු අය කිරීම සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරයි.
- ආදාන බදු ණය සීමාවන්: ආදාන බදු කැපීම් සඳහා සුදුසු වියදම් කාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් නව සීමාවන් පනවා ඇත.
- දඩ සංශෝධනය: පනත, ප්රමාද ගොනු කිරීම, නොගැලපීම සහ බදු පැහැර හැරීම සඳහා පවතින දඩ ව්යුහය සංශෝධනය කරන අතර, වැඩිදියුණු කළ වළක්වාලීමේ ක්රමවේද හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
- ශූන්ය-ශ්රේණිගත සැපයුම් ගැලපීම්: වත්මන් ආර්ථික ප්රමුඛතා පිළිබිඹු කිරීමට ශූන්ය-ශ්රේණිගත සැපයුම්වල ලැයිස්තුව සමාලෝචනය කර යාවත්කාලීන කර ඇත.
- සංක්රාන්ති විධිවිධාන: බාධාවකින් තොරව ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල සීමාව තුළ ව්යාපාරවලට මඟ පෙන්වීමට විශේෂ සංක්රාන්ති වගන්ති ඇතුළත් කර ඇත.
ව්යාපාර හා පාරිභෝගිකයන් කෙරෙහි බලපෑම
බදු විශේෂඥයන් සහ ව්යාපාර සංගම් දැනටමත් නව විධිවිධාන අනුව සමාගම්වලට ඔවුන්ගේ වත්මන් VAT තත්ත්වය සමාලෝචනය කරන ලෙස බල කරමින් සිටී. විශේෂයෙන් ම කුඩා හා මධ්යම ව්යාපාරවලට, ලියාපදිංචි සීමාවේ වෙනස්කම් ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ බැඳීම්වලට බලපාන්නේ ද යන්න තක්සේරු කිරීම සලකුණු කරනු ලැබේ.
පෙර VAT සඳහා ලියාපදිංචි වීම අවශ්ය නොවූ ව්යාපාර, දැන් නීතිමය ජාලය තුළ හසු විය හැකි අතර, ඒ නිසා කලින් අනුකූලතා සූදානම ඉතාමත් අත්යවශ්ය වේ.
රජයේ මූල්ය අරමුණු
මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රාජ්ය මූල්ය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් කැපවීමට අනුකූලව මෙම සංශෝධනය ගැලපේ. අනුකූලතා යාන්ත්රණ තදකර ගැනීමෙන් සහ බදු පැනවිය හැකි පදනම පුළුල් කිරීමෙන්, ප්රධාන බදු අනුපාතය ඉහළ නොනංවා VAT ආදායම වැඩි කිරීමට, රටේ ප්රතිලාභ ලැබීම හා ණය කළමනාකරණ වැඩසටහන සඳහා සහාය දැක්වීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.