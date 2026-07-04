Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍යයට එක්වෙයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍යයට එක්වෙයි

ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක අලී ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍ය උත්සවයට නියෝජනය වූ රාජ්‍යයන් අතර ශ්‍රී ලංකාවද සිටියේය. එම ඉස්ලාමීය ජනරජයේ රාජ්‍ය නායකයින්, ගෞරවනීය නිලධාරීන් සහ සහකාර රාජ්‍යයන් ඔහුගේ අභාවයෙන් අනතුරුව අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා එක්රැස් විය.

අවමංගල්‍ය උත්සවය සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර සහභාගිත්වයක් ආකර්ෂණය කරගත් අතර, ආසියාව, මැදපෙරදිග සහ ඉන් ඔබ්බෙහි රටවල් රාශියකින් නියෝජිත පිරිස් ටෙහ්රාන් නුවරට රැස්ව, නූතන ඉරාන ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් සේවය කළ අතිශය බලගතු දේශපාලන හා ආගමික නායකයකුගේ ගමන් යාම සනිටුහන් කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වය

අවමංගල්‍ය උත්සවයට ශ්‍රී ලංකාව සහභාගි වීම, කොළඹට ඓතිහාසිකව උපායමාර්ගික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් දරා සිටින ඉරානය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වා ගැනීමට රට දරන උත්සාහය අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවට ඉරානය ශක්ති හා වෙළඳාම ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රාශියක කැපී පෙනෙන සහයෝගිතා රටවලක් වී ඇති අතර, නියෝජිතයෙකු යැවීමේ තීරණය ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පෝෂණය කිරීමට දිවයිනේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ටෙහ්රාන් නුවර එකතු වූ රජයන් හා ව්‍යාපාරයන් බොහොමයක් ඉරානයේ කලාපීය හා මතවාදී දෘෂ්ටිකෝණයට සමීප ලෙස සැලකෙන්නන් වූ අතර, ඒ නිසා එම අවස්ථාව ඉරාන ජනතාවට ජාතික ශෝකයේ මොහොතක් මෙන්ම දේශපාලනික ප්‍රකාශනයක්ද විය.

ඉරාන දේශපාලනයේ සුවිශේෂ පෞරුෂයක්

ඛමේනි මහතා දශක තුනකට අධික කාලයක් ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායකයා ලෙස සේවය කරමින්, රටේ දේශපාලන, හමුදා හා ආගමික කටයුතු මත අතිවිශාල බලයක් ක්‍රියාත්මක කළේය. ඔහුගේ අභාවය ඉරාන පාලනයේ ඓතිහාසික යුගයක අවසානය සනිටුහන් කරන අතර, ඉස්ලාමීය ජනරජයේ අභ්‍යන්තර හා ජාත්‍යන්තර අනාගත දිශාව පිළිබඳ වැදගත් ප්‍රශ්න රාශියක් මතු කරයි.

ඔහුගේ අභාවයෙන් පසු දිනවල ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ඉරාන ජනතාව ශෝකාචාර උත්සවවලට සහභාගි වෙමින් වීදි පිරවූ අතර, ඔහුගේ දීර්ඝ ධූර කාලය පුරා ඉරාන සමාජය මත ඛමේනි මහතා තබා ගිය ගැඹුරු සටහන ඒ නිසා ප්‍රකාශ විය.

කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්

අවමංගල්‍ය උත්සවයට ජාත්‍යන්තරව සහභාගි වීම, විශේෂයෙන් බටහිර බලපෑමෙන් ස්වාධීනව තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගැනීමට ප්‍රයත්න දරා ඇති රාජ්‍යයන් හා කණ්ඩායම් අතර, ඉරානය දශක ගණනාව තිස්සේ ගොඩ නගා ගත් සබඳතාවල පුළුල් ජාලය ඉස්මතු කළේය. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, එවැනි අවස්ථාවකට සහභාගිවීම විවිධ ගෝලීය හවුල්කරුවන් සමඟ විවෘත සබඳකම් පවත්වා ගැනීමට ප්‍රයත්න දරන ප්‍රායෝගික විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රවේශයක් සංඥා කරයි.

ඉරානය දැන් ඊළඟ අත්‍යුත්තම නායකයා තීරණය කිරීමේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකට මුහුණ දෙන විට, රට මෙම තීරණාත්මක සංක්‍රාන්තිය කෙසේ මෙහෙයවන්නේදැයි සහ එය මැදපෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහි කලාපීය ස්ථාවරත්වයට කෙසේ බලපාන්නේදැයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගනිමින් රට වෙනුවෙන් එම කාර්යය සිදු කළ ප්‍රථම විවෘතක ක්‍රීඩකයා…

04 Jul 2026 Discuss
පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ Sinhala

පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ

පොළී අනුපාත ඉහළ යාමේ පීඩනය සහ දිගින් දිගටම පවතින උද්ධමනය ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය දුර්වල කරමින් තිබීම හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ පහළ ගමනින්…

04 Jul 2026 Discuss
ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි Sinhala

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි

නව මාසයේ ආරම්භය සමඟ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලැබෙමින්, ලෝෆ්ස් ගෑස් සමාගම තම දේශීය ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු (එල්පීජී) සිලින්ඩරවල මිල අද සිට බලපැවැත්වෙන…

04 Jul 2026 Discuss