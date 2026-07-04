ශ්රී ලංකාව ඉරානයේ අත්යුත්තම නායක ඛමේනි මහතාගේ රාජ්ය අවමංගල්යයට එක්වෙයි
ඉරානයේ අත්යුත්තම නායක අලී ඛමේනි මහතාගේ රාජ්ය අවමංගල්ය උත්සවයට නියෝජනය වූ රාජ්යයන් අතර ශ්රී ලංකාවද සිටියේය. එම ඉස්ලාමීය ජනරජයේ රාජ්ය නායකයින්, ගෞරවනීය නිලධාරීන් සහ සහකාර රාජ්යයන් ඔහුගේ අභාවයෙන් අනතුරුව අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා එක්රැස් විය.
අවමංගල්ය උත්සවය සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර සහභාගිත්වයක් ආකර්ෂණය කරගත් අතර, ආසියාව, මැදපෙරදිග සහ ඉන් ඔබ්බෙහි රටවල් රාශියකින් නියෝජිත පිරිස් ටෙහ්රාන් නුවරට රැස්ව, නූතන ඉරාන ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් සේවය කළ අතිශය බලගතු දේශපාලන හා ආගමික නායකයකුගේ ගමන් යාම සනිටුහන් කළහ.
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්යතාන්ත්රික සහභාගිත්වය
අවමංගල්ය උත්සවයට ශ්රී ලංකාව සහභාගි වීම, කොළඹට ඓතිහාසිකව උපායමාර්ගික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් දරා සිටින ඉරානය සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා පවත්වා ගැනීමට රට දරන උත්සාහය අවධාරණය කරයි. ශ්රී ලංකාවට ඉරානය ශක්ති හා වෙළඳාම ඇතුළු ක්ෂේත්ර රාශියක කැපී පෙනෙන සහයෝගිතා රටවලක් වී ඇති අතර, නියෝජිතයෙකු යැවීමේ තීරණය ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පෝෂණය කිරීමට දිවයිනේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ටෙහ්රාන් නුවර එකතු වූ රජයන් හා ව්යාපාරයන් බොහොමයක් ඉරානයේ කලාපීය හා මතවාදී දෘෂ්ටිකෝණයට සමීප ලෙස සැලකෙන්නන් වූ අතර, ඒ නිසා එම අවස්ථාව ඉරාන ජනතාවට ජාතික ශෝකයේ මොහොතක් මෙන්ම දේශපාලනික ප්රකාශනයක්ද විය.
ඉරාන දේශපාලනයේ සුවිශේෂ පෞරුෂයක්
ඛමේනි මහතා දශක තුනකට අධික කාලයක් ඉරානයේ අත්යුත්තම නායකයා ලෙස සේවය කරමින්, රටේ දේශපාලන, හමුදා හා ආගමික කටයුතු මත අතිවිශාල බලයක් ක්රියාත්මක කළේය. ඔහුගේ අභාවය ඉරාන පාලනයේ ඓතිහාසික යුගයක අවසානය සනිටුහන් කරන අතර, ඉස්ලාමීය ජනරජයේ අභ්යන්තර හා ජාත්යන්තර අනාගත දිශාව පිළිබඳ වැදගත් ප්රශ්න රාශියක් මතු කරයි.
ඔහුගේ අභාවයෙන් පසු දිනවල ලක්ෂ සංඛ්යාත ඉරාන ජනතාව ශෝකාචාර උත්සවවලට සහභාගි වෙමින් වීදි පිරවූ අතර, ඔහුගේ දීර්ඝ ධූර කාලය පුරා ඉරාන සමාජය මත ඛමේනි මහතා තබා ගිය ගැඹුරු සටහන ඒ නිසා ප්රකාශ විය.
කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්
අවමංගල්ය උත්සවයට ජාත්යන්තරව සහභාගි වීම, විශේෂයෙන් බටහිර බලපෑමෙන් ස්වාධීනව තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගැනීමට ප්රයත්න දරා ඇති රාජ්යයන් හා කණ්ඩායම් අතර, ඉරානය දශක ගණනාව තිස්සේ ගොඩ නගා ගත් සබඳතාවල පුළුල් ජාලය ඉස්මතු කළේය. ශ්රී ලංකාව සඳහා, එවැනි අවස්ථාවකට සහභාගිවීම විවිධ ගෝලීය හවුල්කරුවන් සමඟ විවෘත සබඳකම් පවත්වා ගැනීමට ප්රයත්න දරන ප්රායෝගික විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රවේශයක් සංඥා කරයි.
ඉරානය දැන් ඊළඟ අත්යුත්තම නායකයා තීරණය කිරීමේ සංකීර්ණ ක්රියාවලියකට මුහුණ දෙන විට, රට මෙම තීරණාත්මක සංක්රාන්තිය කෙසේ මෙහෙයවන්නේදැයි සහ එය මැදපෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහි කලාපීය ස්ථාවරත්වයට කෙසේ බලපාන්නේදැයි ජාත්යන්තර ප්රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.