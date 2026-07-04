ශ්රී ලංකාව විශ්ව බැංකුවේ ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටවල් කණ්ඩායමට එක්වෙයි — වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ එම තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වූයේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, විශ්ව බැංකුව විසින් රටවල් වර්ගීකරණය කිරීමේදී ශ්රී ලංකාව, වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කර ඇත — එය ජාතික සංවර්ධනය හා ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යාමේ අර්ථවත් ප්රගතියක් පිළිබිඹු කරයි.
මෙම වර්ගීකරණයෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
විශ්ව බැංකුව රටවල් වර්ගීකරණය කරන්නේ ජාතික දළ ආදායම (GNI) හෙවත් ශීර්ෂ පුද්ගල ආදායම මත පදනම්වය. ශීර්ෂ පුද්ගල ජාතික දළ ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 4,516 සිට 14,005 දක්වා පවතින රටවලට ඉහළ මධ්යම ආදායම් රාජ්යයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මෙම කාණ්ඩයට ඇතුළත් වීම, ආර්ථික නිෂ්පාදනය, ගෘහස්ත ආදායම් සහ රට පුරා සමස්ත ඵලදායිතාව ස්ථාවර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව සනාථ කරයි.
ශ්රී ලංකාව උසස් තත්ත්වයට ළඟා වූ ගමන
රටේ මෑත ඉතිහාසය සැලකීමේදී ශ්රී ලංකාවේ නැවත වර්ගීකරණය ඉතා විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. 2022 වර්ෂයේ දී ශ්රී ලංකාව දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකට ගොදුරු වූ අතර, විදේශ විනිමය සංචිත කඩාවැටීම, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟය ජනතාව දිළිඳු කිරීම සහ රාජ්ය ඉතිහාසයේ පළමු වරට බාහිර ණය ගෙවීමේ පැහැර හැරීමක් සිදු විය. සංශෝධිත ස්ථාවරීකරණ ප්රයත්නයන්, IMF සහාය ලත් ප්රතිසංස්කරණ සහ සංචාරක ව්යාපාරය හා ප්රේෂණ ඇතුළු ප්රධාන අංශවල ක්රමිකව ස්ථාවරත්වය ලබා ගැනීම නිසා ඇති වූ මෙම නැවත නැගී සිටීම, ප්රවේශමෙන් ප්රශංසා කළ යුතු සංසිද්ධියකි.
වියට්නාමය හා පිලිපීනය ඉලක්කය කරා ළඟා වූ ආකාරය
වියට්නාමය ඉහළ මධ්යම ආදායම් රාජ්ය තත්ත්වයට ළඟා වීම, ප්රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ ශක්තිමත් නිෂ්පාදන අංශය නිසා වන අතර, විශේෂයෙන් ඉලෙක්ට්රොනික් හා රෙදිපිළි කර්මාන්ත ඔස්සේ සැලකිය යුතු විදේශ ප්රත්යක්ෂ ආයෝජන රටට ඇදී ආවේය. දශක ගණනාවක් පුරා අඛණ්ඩ අපනයන වර්ධනය හා ගෝලීය සැපයුම් දාමයන්ට උපායශීලීව ඒකාබද්ධ වීම, ඉහළ දළ දේශීය නිෂ්පාදන වර්ධන අනුපාත පවත්වා ගෙන යෑමට රටට හේතු විය.
පිලිපීනය, ව්යාපාර ක්රියාවලි බාහිරකරණය ප්රමුඛ ස්ථානයක තබාගත් ශක්තිමත් සේවා අංශයෙන් ද, රටෙන් පිටත රැකියාවල නියුතු විශාල ශ්රම බලකායෙන් ලැබෙන ශක්තිමත් ප්රේෂණ ගලනයෙන් ද ප්රතිලාභ ලැබීය. පාරිභෝගිකයන් කේන්ද්ර කරගත් දේශීය ආර්ථික ප්රගතිය ද කාලයත් සමඟ ශීර්ෂ පුද්ගල ආදායම් මට්ටම් ඉහළ නංවා ගැනීමේ දී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
ඉහළ නැඟීමේ පොදු සාධක
රටවල් තුනෙන් එකිනෙකා ආර්ථික ගමන් මාර්ගය අනුගමනය කළ ද, සියල්ලන්ටම එම සීමාව හරස් කිරීමට හේතු වූ පොදු කරුණු කිහිපයක් ඇත:
- ස්ථාවර මාක්රෝ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ හා මූල්ය විනය
- අපනයන කේන්ද්රීය කර්මාන්ත හා සේවාවල වර්ධනය
- විදේශ ප්රේෂණ හා ආයෝජනවල සැලකිය යුතු ගලනය
- මානව ධනය සංවර්ධනය හා යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව
- ව්යුහාත්මක සහාය සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන සමඟ සහයෝගීතාව
ශ්රී ලංකාවට ඉදිරියේදී මෙය අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවට මෙම නැවත වර්ගීකරණය සංකේතාත්මකව මෙන්ම ප්රායෝගිකවද බරපතල වැදගත්කමක් දරයි. ඉහළ මධ්යම ආදායම් රාජ්ය තත්ත්වය, සහනදායී ණය හා සංවර්ධන මූල්යකරණය ලබා ගැනීමේ කොන්දේසිවලට බලපෑ හැකි බැවින්, ලැබිය හැකි ජාත්යන්තර මූල්ය සහාය ස්වභාවය පිළිබඳව කොළඹ ආණ්ඩුවට ප්රවේශමෙන් ගමන් කිරීමට සිදු විය හැක.
විශ්ලේෂකයෝ අවවාද කරන්නේ, විශ්ව බැංකුවේ ශ්රේණිගත කිරීම ධනාත්මක සංඥාවක් වුව ද, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.