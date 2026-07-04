විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවට සිම්බාබ්වේ ආකාරයේ අධිකරණ අර්බුදයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි — පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්රධානී
ජ්යෙෂ්ඨ නීතී සංවිධානයක් යෝජිත අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවයි
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීමේ සැලැස්මත් සමඟ ශ්රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ ආකාරයේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා අර්බුදයකට ලිස්සා යා හැකි බවට පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්රධානී අනතුරු අඟවා තිබේ.
ශ්රී ලාංකේය විනිසුරුවන්ගේ නිර්බන්ධිත විශ්රාම වයස සම්බන්ධයෙන් යෝජිත වෙනස්කම් රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය මූලිකවම අනතුරේ හෙලිය හැකි බවට ජාත්යන්තර නීති කවයන් තුළ වැඩෙන කනස්සල්ල මධ්යයේ, පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්රධානීගෙන් මෙම තදබල අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් වී ඇත.
සිම්බාබ්වේහි අධිකරණ පතනය සමඟ සමාන්තර සිද්ධි ගෙනහැර දැක්වේ
දේශපාලන මැදිහත්වීම් හේතුවෙන් අධිකරණ ව්යුහය හා කාලසීමාව කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල වී, අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ දැඩි පරිහාණියකට ලක් වූ රටක් වන සිම්බාබ්වේ සමඟ පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්රධානී සෘජු සංසන්දනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. විධායකයා විසින් අධිකරණය හසුරුවා ගැනීම නීතියේ ආධිපත්යය හා ප්රජාතාන්ත්රික පාලනය ඛාදනය කරන ආකාරය පිළිබඳ අනතුරුදායක නිදසුනක් ලෙස නීති නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ සිම්බාබ්වේ නිදර්ශනය ලෙස ගෙනහැර දක්වා ඇත.
දශක ගණනාවක දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකින් සුවය ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, දේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේ මෙවලමක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි ආකාරයෙන් විනිසුරු නිල කාලය සමඟ සෙල්ලම් කිරීම මගින්, දිගු අරගලයකින් ගොඩ නැඟූ ආයතනික විශ්වසනීයත්වය ඇනහිටවිය හැකි බවට මෙම අනතුරු ඇඟවීම ගැඹුරු සංශයක් ප්රකාශ කරයි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවදානමේ
මෙම මතභේදයේ හදවතේ ඇත්තේ, විනිසුරුවන් විශ්රාම ගත යුතු කාලය රජය විසින් සකස් කිරීම, විනිසුරු මඩුල්ල කෙරෙහි දේශපාලන පීඩනයක් සඳහා ද්වාරයක් විවෘත කරන බවට ඇති සැකයයි. ඕනෑම ක්රියාත්මක ප්රජාතන්ත්රවාදයක මූල ගලක් වන අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, විශේෂයෙන් සේවා කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් විනිසුරුවන් විධායක හා ව්යවස්ථාදායක මැදිහත්වීම්වලින් නිදහස් ව සිටීම මත රඳා පවතිනු ඇතැයි විවේචකයන් තර්ක කරයි.
නිල කාලය මධ්යයේ හෝ වාඩිලාගෙන සිටින විනිසුරුවන්ට තෝරාගත් ලෙස බලපාන ආකාරයෙන් විශ්රාම වයස් වෙනස් කිරීම, විශේෂ දේශපාලන ප්රතිඵලවලට හිතකර ලෙස අධිකරණ සංයුතිය නැවත හැඩ ගැස්වීමේ මෙවලමක් ලෙස භාවිත කළ හැකි බවට නීති විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.
ජාත්යන්තර විමර්ශනය තීව්ර වෙයි
පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ මෙම මැදිහත්වීම, මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ නීතී හා පාලන ආයතන මුහුණ දී ඇති ජාත්යන්තර විමර්ශනයට තව දුරටත් එකතු වෙයි. රටේ පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස නීතියේ ආධිපත්යය ශක්තිමත් කිරීමටත්, විනිශ්චය ක්රියාවලීන් විනිවිදභාවයෙන් හා ස්වාධීනව ක්රියාත්මක කිරීමටත් විවිධ ගෝලීය ආයතන ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි පීඩනය යොදා ඇත.
ශ්රී ලාංකේය සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා නීති ප්රජාවේ සාමාජිකයන් ද, රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට භයානක ප්රවාදයක් ඇති කළ හැකිය යයි තමන් විශ්වාස කරන මෙම වෙනස්කම්වලට දැඩි විරෝධය පලකරමින්, යෝජනාව සම්බන්ධ ඕනෑම ව්යවස්ථාදායක ගමනක් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙති.
පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීමට රජය තවමත් විධිමත් ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.