Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අකුරේගොඩ නීතිඥයා හා බිරිඳ දෙකොටු මිනීමැරුමට සම්බන්ධ සැකකරු මාලදිවයිනෙන් නෙරපා හැරීමෙන් ලංකාවට

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අකුරේගොඩ නීතිඥයා හා බිරිඳ දෙකොටු මිනීමැරුමට සම්බන්ධ සැකකරු මාලදිවයිනෙන් නෙරපා හැරීමෙන් ලංකාවට

අකුරේගොඩදී නීතිඥයෙකු සහ ඔහුගේ බිරිඳ වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ යැයි සැළකෙන 23 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු මාලදිවයිනෙන් නෙරපා හැර නීතිය ඉදිරියට පමුණුවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වාගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

දෙගුරුන්ගේ ඝාතනය රටම කම්පනයට පත් කරයි

නීතිඥයා සහ ඔහුගේ බිරිඳගේ ජීවිත බිලිගත් මෙම මාරාන්තික ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාව මෙන්ම සමස්ත ජනතාව අතරද දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය. සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් විසින් ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස සකස් කරන ලද ප්‍රහාරයක් ලෙස විමර්ශකයෝ විශ්වාස කරන ආකාරයට දෙදෙනාම වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී.

ගොදුරු වූ පාර්ශ්වයන්ගේ ප්‍රමුඛ ස්වභාවය සහ ඝාතනයන් සිදු කළ ආකාරයේ පෙනෙන නිපුණත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව ජාතික මට්ටමේ දැඩි අවධානයට ලක් විය.

සැකකරු මාලදිවයිනේදී හමුවෙයි

ඝාතනයන් සිදු වූ වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් පුළුල් සොයාදැමීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරන ලද අතර, එය අවසානයේදී සැකකරු කොටු කර ගැනීමෙන් ගැලවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට යාබද දූපත් රාජ්‍යය වන මාලදිවයිනට පළාගොස් ඇති බව විමර්ශකයන්ට හෙළිදරව් විය.

ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් සහ මාලදිවයිනේ ඔවුන්ගේ සගයන් අතර සම්බන්ධීකරණය කරන ලද ප්‍රයත්නයන් හරහා 23 හැවිරිදි සැකකරු හඳුනාගෙන, ඉ�ේ රටේ නීති රාමුව යටතේ කටයුතු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට නෙරපා හරිනු ලැබීය.

සංවිධිත අපරාධ සම්බන්ධතා විමර්ශනයට

සැකකරු සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ බව විශ්වාස කරන බව විමර්ශකයෝ දක්වා ඇති අතර, ද්විත්ව ඝාතනය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොව පුළුල් අපරාධ කටයුතු සමූහයක කොටසක් බව ඒ හරහා පෙනී යයි. කඩිනම් විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස බලධාරීන් එම සම්බන්ධතා පිළිබඳ විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.

  • ගොදුරු වූවන් වන්නේ නීතිඥයෙකු සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන අතර, දෙදෙනාම අකුරේගොඩදී වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී.
  • ප්‍රධාන සැකකරු සංවිධිත අපරාධ සම්බන්ධතා ඇති 23 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.
  • ඝාතනයන් සිදු කළ පසු එම පුද්ගලයා මාලදිවයිනට පලාගොස් තිබිණි.
  • ශ්‍රී ලාංකික සහ මාලදිවයින් බලධාරීන් අතර සහයෝගීතාවය හරහා නෙරපා හැරීම සාර්ථක කර ගන්නා ලදී.

ඝාතනයන් සඳහා වගකිව යුතු පුළුල් අපරාධ ජාලයට සම්බන්ධ තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව ඇති බව බලධාරීන් පෙන්නුම් කරන අතර, විමර්ශන අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින මෙම නඩුව ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණය ඔස්සේ ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හිදී 402-5ක් රැස් කරයි Sinhala

දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හිදී 402-5ක් රැස් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම දිනය ආධිපත්‍යය සහිත පිතිකරණ ප්‍රදර්ශනයකින් අවසන් කරයි ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ ශක්තිමත් පිතිකරණ දස්කමක් ඉදිරිපත්…

04 Jul 2026 Discuss
ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මහ බැංකුව පරිපාලන කාලය දීර්ඝ කරයි Sinhala

ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මහ බැංකුව පරිපාලන කාලය දීර්ඝ කරයි

ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) අධීක්ෂණය කරන පරිපාලකවරයාට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කාල දීර්ඝ කිරීමක් ලබා දී ඇති අතර, එමඟින් ආයතනය වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය කිසිදු…

04 Jul 2026 Discuss
බස්නාහිර පළාතේ අවදානම් කලාප 23ක් පුරා හදිසි ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ Sinhala

බස්නාහිර පළාතේ අවදානම් කලාප 23ක් පුරා හදිසි ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ

බස්නාහිර පළාතේ ඩෙංගු රෝගය පැතිරීමේ අධික අවදානමක් සහිත ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රදේශ 23ක් ඉලක්ක කරගනිමින් සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විශේෂ ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කළ අතර, එම…

04 Jul 2026 Discuss