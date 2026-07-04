අකුරේගොඩ නීතිඥයා හා බිරිඳ දෙකොටු මිනීමැරුමට සම්බන්ධ සැකකරු මාලදිවයිනෙන් නෙරපා හැරීමෙන් ලංකාවට
අකුරේගොඩදී නීතිඥයෙකු සහ ඔහුගේ බිරිඳ වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ යැයි සැළකෙන 23 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු මාලදිවයිනෙන් නෙරපා හැර නීතිය ඉදිරියට පමුණුවීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට ගෙන්වාගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
දෙගුරුන්ගේ ඝාතනය රටම කම්පනයට පත් කරයි
නීතිඥයා සහ ඔහුගේ බිරිඳගේ ජීවිත බිලිගත් මෙම මාරාන්තික ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාව මෙන්ම සමස්ත ජනතාව අතරද දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය. සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් විසින් ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස සකස් කරන ලද ප්රහාරයක් ලෙස විමර්ශකයෝ විශ්වාස කරන ආකාරයට දෙදෙනාම වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී.
ගොදුරු වූ පාර්ශ්වයන්ගේ ප්රමුඛ ස්වභාවය සහ ඝාතනයන් සිදු කළ ආකාරයේ පෙනෙන නිපුණත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව ජාතික මට්ටමේ දැඩි අවධානයට ලක් විය.
සැකකරු මාලදිවයිනේදී හමුවෙයි
ඝාතනයන් සිදු වූ වහාම නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් පුළුල් සොයාදැමීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරන ලද අතර, එය අවසානයේදී සැකකරු කොටු කර ගැනීමෙන් ගැලවීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට යාබද දූපත් රාජ්යය වන මාලදිවයිනට පළාගොස් ඇති බව විමර්ශකයන්ට හෙළිදරව් විය.
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් සහ මාලදිවයිනේ ඔවුන්ගේ සගයන් අතර සම්බන්ධීකරණය කරන ලද ප්රයත්නයන් හරහා 23 හැවිරිදි සැකකරු හඳුනාගෙන, ඉ�ේ රටේ නීති රාමුව යටතේ කටයුතු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට නෙරපා හරිනු ලැබීය.
සංවිධිත අපරාධ සම්බන්ධතා විමර්ශනයට
සැකකරු සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ බව විශ්වාස කරන බව විමර්ශකයෝ දක්වා ඇති අතර, ද්විත්ව ඝාතනය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොව පුළුල් අපරාධ කටයුතු සමූහයක කොටසක් බව ඒ හරහා පෙනී යයි. කඩිනම් විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස බලධාරීන් එම සම්බන්ධතා පිළිබඳ විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.
- ගොදුරු වූවන් වන්නේ නීතිඥයෙකු සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන අතර, දෙදෙනාම අකුරේගොඩදී වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී.
- ප්රධාන සැකකරු සංවිධිත අපරාධ සම්බන්ධතා ඇති 23 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.
- ඝාතනයන් සිදු කළ පසු එම පුද්ගලයා මාලදිවයිනට පලාගොස් තිබිණි.
- ශ්රී ලාංකික සහ මාලදිවයින් බලධාරීන් අතර සහයෝගීතාවය හරහා නෙරපා හැරීම සාර්ථක කර ගන්නා ලදී.
ඝාතනයන් සඳහා වගකිව යුතු පුළුල් අපරාධ ජාලයට සම්බන්ධ තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව ඇති බව බලධාරීන් පෙන්නුම් කරන අතර, විමර්ශන අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින මෙම නඩුව ශ්රී ලාංකික අධිකරණය ඔස්සේ ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.