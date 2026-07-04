ලිට්රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි
නව මාසයේ ආරම්භය සමඟ ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලැබෙමින්, ලෝෆ්ස් ගෑස් සමාගම තම දේශීය ද්රව පෙට්රෝලියම් වායු (එල්පීජී) සිලින්ඩරවල මිල අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අඩු කිරීමට තීරණය කළේය.
මිල අඩුවීම් ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක්
රාජ්ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ගත් සමාන තීරණයකට අනුගාමීව ලෝෆ්ස් ගෑස් සමාගම ද මෙම පියවර ගත් අතර, ඒ අනුව ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන එල්පීජී සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනාම එකවර සිල්ලර මිල අඩු කර ඇත. දිවයිනේ ගිනි පිසීමේ ගෑස් මත රඳා සිටින දහස් ගණනක් ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන්ගේ මූල්යමය බරට මෙමගින් සහනයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම මිල අඩුවීම දේශීය එල්පීජී සිලින්ඩරවලට අදාළ වන අතර, එය ශ්රී ලාංකික කුස්සිවල, විශේෂයෙන් දර හෝ විදුලිය වෙනුවට ගෑස් භාවිතය කෙරෙහි නැඹුරු නාගරික හා අර්ධ නාගරික ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන් අතර ප්රධාන ශක්ති ප්රභවයකි.
ජීවන වියදම සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්
ප්රමුඛ ගෑස් සමාගම් දෙකෙන්ම අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන මෙම මිල අඩුකිරීම් සිදු වන්නේ, ශ්රී ලාංකික පවුල් රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ඉතිරි වූ දුෂ්කරතා මධ්යයේ ජීවනය ගෙවන අවස්ථාවකය. එබැවින් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල ඕනෑම මිල අඩුකිරීමක් සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන්ට ඉතා වැදගත් සිදුවීමකි.
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ලෝෆ්ස් සහ ලිට්රෝ යන සමාගම් දෙකෙහිම එකවර සිදු කෙරෙන මිල අඩුකිරීම් දේශීය සැපයුම්කරුවන්ගේ පිරිවැය ව්යූහයට බලපාන ගෝලීය එල්පීජී වෙළෙඳපොළ මිල ගනුදෙනුවල චලනයන් පිළිබිඹු කරන බවයි.
ඔබ වෙසෙන ප්රදේශයට අදාළ යාවත්කාලීන සිලින්ඩර් මිල තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති බලයලත් බෙදාහරින්නා හා සම්බන්ධ වන ලෙස පාරිභෝගිකයන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.