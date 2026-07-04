දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හිදී 402-5ක් රැස් කරයි
ශ්රී ලංකාව ප්රථම දිනය ආධිපත්යය සහිත පිතිකරණ ප්රදර්ශනයකින් අවසන් කරයි
ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ ශක්තිමත් පිතිකරණ දස්කමක් ඉදිරිපත් කරමින්, දිනේෂ් සහ කාමිඳු මෙන්ඩිස්ගේ කැපී පෙනෙන දායකත්වයත් සමගින් දිනය අවසානයේ 402 කට 5 දරණ ශ්රේෂ්ඨ ලකුණු එකතුවක් රැස් කළේය. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යවන්නන්ගේ දිගුකාලීන පීඩනය ජය ගනිමින් ඔවුන් දෙදෙනා කණ්ඩායම ශක්තිමත් තත්ත්වයකට රැගෙන ආවේය.
ගතිය වෙනස් කළ හවුල්කාරිත්වය
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යවන්නන් මුල් දී විකට් කිහිපයක් ලබා ශ්රී ලංකාව පීඩනයට ලක් කරනු පෙනිණ; එහෙත් දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස් යටත් නොවූහ. ඔවුන් දෙදෙනා ඉනිම ස්ථාවර කළ අතිශය වැදගත් හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩ නගමින් ශ්රී ලංකාවට ක්රීඩාවේ සම්පූර්ණ පාලනය ලබා දුන්නේය.
දිනුෂ ඉතා ප්රශංසනීය සන්සුන් බවකින් යුතුව ඉනිම ගොඩ නඟා ගනිමින් ඉක්බිති වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යැවීම දඩයම් කළේය. මෙන්ඩිස් ද ඉතා හොඳ ක්රීඩාශීලී ගුණාංග හා ස්ථිරසාර ස්වභාවය ප්රදර්ශනය කරමින්, ලකුණු එකතුවට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙමින් ස්වාගත කණ්ඩායමේ ප්රවේශ ලබා ගැනීමේ අරමුණු ව්යර්ථ කළේය.
ශ්රී ලංකාව රියදුරු ආසනයේ
ක්රීඩාවේ දිනය අවසානයේ ශ්රී ලංකාව 402 කට 5 දරණ ලකුණු එකතුවක් රැස් කර ඇති අතර, ඉතිරි දින කරා ගමන් කිරීමේදී ආගන්තුක කණ්ඩායම ඉතා හොඳ තත්ත්වයක පිහිටා සිටී. තවත් ගණනාවක් අතේ ව්රත සිටීම සහ පහළ ශ්රේණිය තවමත් ක්රීඩා නොකිරීම ශ්රී ලංකාවේ තාරාගේ ජය ඉලක්කකාමී ස්වරූපය පැහැදිලිව ප්රකාශ කරයි.
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සඳහා මෙය දුෂ්කර දිනයක් විය; ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් ඉමහත් වෑයමක් ගත් ද සමහරවිට ඒ සඳහා සාධාරණ ත්යාගලාභය නොලැබිණ. ක්රීඩාව නැවත ආරම්භ වූ විට ස්වාගත කණ්ඩායම ඉල්ලා ශ්රේෂ්ඨ හදවතකින් කෙළවරේ ශීඝ්ර විකට් ලබා ගැනීමට සමත් නොවේ නම් තරගයට ආපසු පැමිණීම ඔවුනට දුෂ්කර වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව තරග මාලාවේ වාසිය ඉලක්ක කරයි
තරග මාලාව තවමත් ඕනෑ ම කෙළවරකට හරවා ගත හැකි තතු යටතේ, මෙම ශක්තිමත් ප්රථම ඉනිම් ලකුණු එකතුව තීරණාත්මක සාධකයක් විය හැකිය. ශ්රී ලංකාවේ රසික මහජනතාව, කණ්ඩායම මෙම ශ්රේෂ්ඨ පදනම මත ගොඩ නඟා ජයග්රහණයක් කරා ගෙවී යෑම ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් නරඹනු ඇත; ජයක් ලැබීම තරග මාලාවේ සැලකිය යුතු වාසියක් ලබා දෙනු ඇත.
විශේෂයෙන් දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දායකත්වය රට පුරා සිටින සහාය දක්වන්නන් විසින් සමරනු ලැබේ; ඉහළම මට්ටමේ ටෙස්ට් ක්රිකට් ඉල්ලා සිටින නිශ්චිත ධෛර්යයත් කුසලතාවත් ඔවුන් දෙදෙනා මනාව ප්රදර්ශනය කළ බැවිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.