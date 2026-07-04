Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවෙන් කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවෙන් කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

කොළඹ මහාධිකරණයේ දැනට විභාග වෙමින් පවතින මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවෙහි කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීම ඉල්ලා යෝෂිත රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද සංශෝධන අයදුම්පත අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු මෙම තීරණය, රාජපක්ෂට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති චෝදනාවල පරාසය සීමා කිරීමට ගන්නා ලද නීතිමය උත්සාහයට දැඩි පසුබෑමක් එල්ල කළේය. Attorney General විසින් ඔහුට එරෙහිව ගොනු කරන ලද විත්ති පත්‍රයෙහි ඇතුළත් කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවට අභියෝග කරමින් ඔහු අභියාචනාධිකරණය වෙත ගොස් තිබිණ.

නඩුවේ පසුබිම

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන යෝෂිත රාජපක්ෂ, කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. විත්ති පත්‍රයෙහි කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවක් ද ඇතුළත් වන අතර, ඔහුගේ නීතිඥ කණ්ඩායම අභියාචනාධිකරණය ඉදිරිපිට ගොනු කළ සංශෝධන අයදුම්පත මඟින් එය ඉවත් කිරීමට උත්සාහ ගෙන තිබිණ.

එහෙත්, අභියාචනාධිකරණය මැදිහත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අයදුම්පත නිෂ්ප්‍රභ කළ අතර, කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව මහාධිකරණ කටයුතුවල නොවෙනස්ව පවතී.

නඩු විභාගය මහාධිකරණයේ ඉදිරියට

අභියාචනාධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේපයත් සමඟ, කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ද ඇතුළු මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත. යෝෂිත රාජපක්ෂට විත්ති පත්‍රයෙහි සම්පූර්ණ පරාසය ඉදිරිපිට ගෙන නොමැකෙන බව මෙම වර්ධනය තහවුරු කරයි.

මෙම නඩුව, රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධ මෑත වසරවලදී රජය ආකර්ෂණය කළ ඉහළ සංඛ්‍යාවේ නීතිමය නඩු කටයුතු අතරින් එකක් ලෙස ගණ්‍ය වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක් Sinhala

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්

රාජ්‍ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, දේශීය දියකළ පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් (එල්පී ගෑස්) සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැඩි…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ක්‍රමයේ ඓතිහාසික පරිවර්තනයක් ශ්‍රී ලංකාව, සිය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) පිළිබඳ නීති රාමුවට පුළුල් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල දී…

04 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ

2006 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගත් මතභේදාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හිටපු…

04 Jul 2026 Discuss