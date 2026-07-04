යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවෙන් කුමන්ත්රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කෙරේ
කොළඹ මහාධිකරණයේ දැනට විභාග වෙමින් පවතින මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවෙහි කුමන්ත්රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීම ඉල්ලා යෝෂිත රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද සංශෝධන අයදුම්පත අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
ඊයේ ප්රකාශයට පත් කෙරුණු මෙම තීරණය, රාජපක්ෂට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති චෝදනාවල පරාසය සීමා කිරීමට ගන්නා ලද නීතිමය උත්සාහයට දැඩි පසුබෑමක් එල්ල කළේය. Attorney General විසින් ඔහුට එරෙහිව ගොනු කරන ලද විත්ති පත්රයෙහි ඇතුළත් කුමන්ත්රණ චෝදනාවට අභියෝග කරමින් ඔහු අභියාචනාධිකරණය වෙත ගොස් තිබිණ.
නඩුවේ පසුබිම
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන යෝෂිත රාජපක්ෂ, කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. විත්ති පත්රයෙහි කුමන්ත්රණ චෝදනාවක් ද ඇතුළත් වන අතර, ඔහුගේ නීතිඥ කණ්ඩායම අභියාචනාධිකරණය ඉදිරිපිට ගොනු කළ සංශෝධන අයදුම්පත මඟින් එය ඉවත් කිරීමට උත්සාහ ගෙන තිබිණ.
එහෙත්, අභියාචනාධිකරණය මැදිහත් වීම ප්රතික්ෂේප කරමින් අයදුම්පත නිෂ්ප්රභ කළ අතර, කුමන්ත්රණ චෝදනාව මහාධිකරණ කටයුතුවල නොවෙනස්ව පවතී.
නඩු විභාගය මහාධිකරණයේ ඉදිරියට
අභියාචනාධිකරණයේ ප්රතික්ෂේපයත් සමඟ, කුමන්ත්රණ චෝදනාව ද ඇතුළු මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත. යෝෂිත රාජපක්ෂට විත්ති පත්රයෙහි සම්පූර්ණ පරාසය ඉදිරිපිට ගෙන නොමැකෙන බව මෙම වර්ධනය තහවුරු කරයි.
මෙම නඩුව, රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධ මෑත වසරවලදී රජය ආකර්ෂණය කළ ඉහළ සංඛ්යාවේ නීතිමය නඩු කටයුතු අතරින් එකක් ලෙස ගණ්ය වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.