Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ

පොළී අනුපාත ඉහළ යාමේ පීඩනය සහ දිගින් දිගටම පවතින උද්ධමනය ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය දුර්වල කරමින් තිබීම හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ පහළ ගමනින් වෙළඳාම් අවසන් කළ බව වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයෝ පවසති.

ප්‍රධාන දර්ශක චලනයන්

වෙළඳාම් සැසිය තුළදී සියළු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ලකුණු 43.18 කින් පහළ ගියේය. රටේ ඉහළම ද්‍රවශීලතාවයෙන් යුත් ලැයිස්තුගත සමාගම් විස්සේ කාර්යසාධනය නිරීක්ෂණය කරන S&P SL20 දර්ශකය ද වෙළඳාම් අවසානයේදී ලකුණු 8.74 කින් පහළ වැටිණි.

වෙළඳාම් පරිමාව හා වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම්

ආයෝජකයන්ගේ ආකල්පය මැඳිරූ සේ පැවතියද, පුළුල් ආර්ථික අභියෝග වෙළඳපොළ මත සෙවනැල්ල දැමූ අතරතුරේ ද ආයෝජකයන්ගේ දිගටම සහභාගීත්වය පිළිබිඹු කරමින් වෙළඳපොළ පිරිවැය රුපියල් බිලියන 1.54 දක්වා ළඟා විය.

සාර්ව ආර්ථික පීඩනයන් කෙරෙහි විශ්ලේෂකයන්ගේ අවධානය

වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයෝ, දිනය තුළ වාර්තා වූ ඍණාත්මක කාර්යසාධනය ප්‍රධාන වශයෙන් ආරෝපණය කළේ ඉහළ පොළී අනුපාත සහ ප්‍රගතිශීලී ලෙස පහළ නොයන උද්ධමන තත්ත්වයන් යන දෙකීම ගැටලුව ලෙස හඳුනා ගනිමිනි. මෑත සති කිහිපය තුළ ස්ථානීය ආයෝජකයන්ගේ අවදානම් ගැනීමේ ආශාව මෙම දෙකීම සාධකවලින් යටපත් වෙමින් තිබේ.

ඉහළ ණය ගැනීමේ පිරිවැයක් දිගටම පවතින විට ආයතනික ලාභදායිතා අපේක්ෂාවන් අඩු වන බැවින්, ආයෝජකයෝ වෙළඳපොළේ ප්‍රධාන අංශ හරහා කොටස් අගයන් නැවත තක්සේරු කිරීමට පෙළඹෙන බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කළහ.

ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මග දිගින් දිගටම ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, CSE හි නවතම කාර්යසාධනය ස්වල්ප කාල වෙළඳපොළ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ලට දායක වේ. පවතින පොළී අනුපාත පරිසරයෙන් සහනයක් ලැබෙනු ඇත්දැයි යන ඕනෑම ඉඟියක් සඳහා ආයෝජකයෝ හා විශ්ලේෂකයෝ දෙපිරිසම ඉදිරි මුදල් ප්‍රතිපත්ති සංඥා ඉතා සියුම් ලෙස නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගනිමින් රට වෙනුවෙන් එම කාර්යය සිදු කළ ප්‍රථම විවෘතක ක්‍රීඩකයා…

04 Jul 2026 Discuss
ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි Sinhala

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි

නව මාසයේ ආරම්භය සමඟ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලැබෙමින්, ලෝෆ්ස් ගෑස් සමාගම තම දේශීය ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු (එල්පීජී) සිලින්ඩරවල මිල අද සිට බලපැවැත්වෙන…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍යයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍යයට එක්වෙයි

ඉරානයේ අත්‍යුත්තම නායක අලී ඛමේනි මහතාගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍ය උත්සවයට නියෝජනය වූ රාජ්‍යයන් අතර ශ්‍රී ලංකාවද සිටියේය. එම ඉස්ලාමීය ජනරජයේ රාජ්‍ය නායකයින්, ගෞරවනීය…

04 Jul 2026 Discuss