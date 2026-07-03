Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අනපේක්ෂිත බැඳීම: වනජීවී හේනකයෙකු කුඩා ශ්‍රී ලාංකික දැරියකගේ අසාමාන්‍ය සගයෙකු බවට පත්වූ හැටි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අනපේක්ෂිත බැඳීම: වනජීවී හේනකයෙකු කුඩා ශ්‍රී ලාංකික දැරියකගේ අසාමාන්‍ය සගයෙකු බවට පත්වූ හැටි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් එළිවන මෙම හදවත් උණුසුම් කරවන කතාවේ, සුරැකගත් වනජීවී හේනකයෙකු දේශීය කුඩා දැරියකට සමඟ අසාමාන්‍ය හා අනපේක්ෂිත මිත්‍රත්වයක් ගොඩනඟාගෙන ඇති අතර, එය රටපුරා බොහෝ දෙනාගේ හදවත් දිනාගෙන තිබේ.

අසාමාන්‍ය බේරාගැනීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගහනකඳුරු වනාන්තර හා වනජීවී රක්ෂිත සමඟ බොහෝ සේ සම්බන්ධ මෙම හේනකයා, දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ ස්වාභාවික වාසස්ථානයෙන් වෙන්ව ගොස්, බේරාගැනීමෙන් අනතුරුව දැරියගේ පවුලේ රැකවරණය යටතට පත් විය. සතා වහාම වනජීවී බලධාරීන් වෙත භාරදීම වෙනුවට, ඔහු නිවස තුළදීම සෞඛ්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයට ගෙන ඒමට සෙත් සලකන ලදී.

අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා ගිය මිත්‍රත්වයක්

වන සතාත් කුඩා දැරියත් අතර ප්‍රවේශමෙන් ඇරඹුණු සහජීවනය ක්‍රමයෙන් සැබෑ හා සුමිහිරි බැඳීමක් දක්වා වර්ධනය විය. බොහෝ දෙනකු ළංවීම වළකාලන, ස්වාභාවිකව ආරක්ෂාකාරී ඉදිකටු හේනකයාට ඇතත්, දරුවාත් සතාත් අතර සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් හා සුවපහසු බවක් ගොඩනැඟිණි.

  • දැරියගේ සමීපත්වයට හේනකයා සන්සුන්ව ප්‍රතිචාර දැක්වීය
  • දරුවා සතා සමඟ කටයුතු කිරීමේදී 順සුකෝමල හා ඉවසිලිවන්ත ලෙස හැසිරුණු බව වාර්තා වේ
  • සතාගේ සුවය ලැබීමේ කාලය තුළ දෙදෙනා නිතිපතා කාලය ගත කිරීම පවුලේ සාමාජිකයන් නිරීක්ෂණය කළේය

ශ්‍රී ලංකාවේ සමෘද්ධිමත් වනජීවීන් පිළිබඳ මතක් කිරීමක්

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබෙන රාත්‍රීව සක්‍රිය ක්ෂීරපායී සතෙකු වන ඉන්දියානු ශිඛරධාරී හේනකයාගේ නිවහන වේ. අකෝටු කිරීමකට ලක් නොවූ විට බොහෝ දුරට හානිකර නොවූවද, හේනකයන් වන සතුන් බැවින්, ඔවුන් සුරතල් සතුන් ලෙස හෝ ගෘහස්ථ සහකරුවන් ලෙස නොතබාගන්නා ලෙස වනජීවී විශේෂඥයන් නිරන්තරයෙන් උපදෙස් දෙති.

මෙවැනි කතා, විශේෂයෙන්ම අහිංසාවෙන් හා කුතූහලයෙන් සතුන් වෙත එළඹෙන දරුවන් තුළ, මිනිසාත් ස්වාභාවික ලෝකයත් අතර පැවතිය හැකි ගැඹුරු හා ස්වාභාවික සම්බන්ධතාවය අපට මතක් කර දෙයි.

මෙම කතාව එහි උණුසුම නිසා පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇතත්, සංරක්ෂණවාදීහු බේරාගත් වන සතුන් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරති; එමඟින් ඔවුන්ට නිසි රැකවරණය ලැබෙන අතර හැකි සෑම විටෙකම ස්වාභාවික පරිසරයට ආරක්ෂිතව නැවත හඳුන්වාදිය හැකිය.

එසේ වුවද, වන හේනකයෙකු හා ශ්‍රී ලාංකික කුඩා දැරියක් අතර ඇතිවූ මෙම හදවත් සසල කරවන අනපේක්ෂිත මිත්‍රත්වයේ කතාව, සතුන් අප සැවොම තුළ ජනිත කළ හැකි කරුණාව හා විස්මය පිළිබඳ මෘදු මතක් කිරීමක් ලෙස ඉතිරිව පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී කටු වැලමිට් සැත්කමකට සාර්ථකව භාජනය වෙයි Sinhala

පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී කටු වැලමිට් සැත්කමකට සාර්ථකව භාජනය වෙයි

ශ්‍රී ලංකා විවෘත පිතිකරු පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී සිදු කරන ලද මැණික් කටු සැත්කමකින් සාර්ථකව සුවය ලබා ඇති බව ඔහුගේ කළමනාකාර අසංක විජේවර්ධන විසින් තහවුරු කර ඇත.…

03 Jul 2026 Discuss
රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි Sinhala

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි

උතුරු සවුන්ඩ්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ ටොස් ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත් අතර, ඕනෑම කණ්ඩායම් නායකයෙකු පිතිකරණයට ඇරයුම් කිරීමට පොළඹවන තෘණ…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ආදායම් ඉලක්ක සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, රටේ ආර්ථික…

03 Jul 2026 Discuss