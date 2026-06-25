Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Rockstar Games සමාගම GTA 6 හි මිල ඩොලර් 80 ක් ලෙස නිර්ණය කරමින් භෞතික තැටිය අත්හැරීමේ අනපේක්ෂිත තීරණයක්

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
Rockstar Games සමාගම GTA 6 හි මිල ඩොලර් 80 ක් ලෙස නිර්ණය කරමින් භෞතික තැටිය අත්හැරීමේ අනපේක්ෂිත තීරණයක්

ක්‍රීඩා කර්මාන්තයේ දැවැන්තයෙකු වන Rockstar Games සමාගම, ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් බලාසිටින Grand Theft Auto VI (GTA 6) ක්‍රීඩාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් 79.99 ක් වූ එළිදැක්වීමේ මිලකට අලෙවි කිරීමට නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති අතර, එය පසුගිය දශකය පුරා ක්‍රීඩකයන් පුරුදු වී සිටි සාම්ප්‍රදායික මිල් ගණන් හා සසඳද්දී සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් නිරූපණය කරයි.

AAA ක්‍රීඩා සඳහා නව මිල් ගණන් යුගයක්

මෙම නිවේදනය වීඩියෝ ක්‍රීඩා කර්මාන්තය තුළ පුළුල් වෙනසක් ඇති වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි. ප්‍රධාන ප්‍රකාශකයන් ප්‍රමුඛ ශීර්ෂක සඳහා දීර්ඝ කාලයක් පැවැති එක්සත් ජනපද ඩොලර් 59.99 ක මිල ලක්ෂ්‍යයෙන් ඉවත් වීම ක්‍රමයෙන් වේගවත් වෙමින් ඇත. GTA 6 හි ඩොලර් 79.99 ක මිල, එය මේ දක්වා නිකුත් වූ වඩාත්ම මිල අධික ප්‍රධාන ධාරාවේ ක්‍රීඩා නිකුතු අතර ස්ථානගත කරන අතර, නවීන ක්‍රීඩා නිෂ්පාදනවල ඉහළ නංවන ලද සංවර්ධන පිරිවැය හා ක්‍රමයෙන් පුළුල් වන පරිමාණය ද එයින් පිළිබිඹු වේ.

පුරාණ Grand Theft Auto මාලාවේ Rockstar හි නවතම කොටස, ක්‍රීඩා ඉතිහාසය තුළ වඩාත්ම සාකච්ඡාවට ලක් වූ ශීර්ෂකයන් අතර ඉදිරියෙන් සිටින අතර, වසර ගණනාවක් දිවෙන සංවර්ධනයකින් අනතුරුව, ලොව පුරා රසිකයන් ඉමහත් ඉවසීමෙන් එහි නිකුතුව බලා සිටිති.

භෞතික සංස්කරණය — නමුත් තැටියක් නොමැතිව

සමහර විට සමානව පුදුම සහගත වන්නේ ක්‍රීඩාවේ භෞතික සංස්කරණය නිකුත් කිරීමට Rockstar ගත් තීරණය වන අතර, ඒ සඳහා සැබෑ ක්‍රීඩා තැටියක් ඇතුළත් නොවනු ඇත. ඒ වෙනුවට, භෞතික පැකේජය මිලදී ගන්නා අය ඩිජිටල් බාගැනීමක් සඳහා කේතයක් ලබා ගනු ඇති අතර, සාම්ප්‍රදායික දෘෂ්ටික මාධ්‍ය වෙතින් ඉවත් වීමේ කර්මාන්තයේ වේගවත් ගමන් මගට මෙය යටිරේඛාව ගනී.

මෙම තීරණය, ඔවුන් මිලදී ගන්නා ක්‍රීඩා රූපමය පිටපතක් සතු වීමට කැමැති එකතු කරන්නන් හා ක්‍රීඩකයන් අතරෙන් විශේෂයෙන්ම අධිවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය හෝ දත්ත ගාස්තු හේතුවෙන් විශාල ඩිජිටල් බාගැනීම් ප්‍රායෝගික නොවිය හැකි කලාපවල වෙසෙන අය අතරෙන් විවේචනයන් ඇති කළ හැකි සේ පෙනේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ට මෙයින් ඇති අදහස කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් සඳහා, මිල ඉහළ යාම හා භෞතික තැටි ඉවත් කිරීම කැපී පෙනෙන අභියෝග ගෙන එයි. ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව ඇමරිකානු ඩොලරය සැලකිය යුතු ඉහළ අගයක් ගනිමින් සිටින හෙයින්, ඩොලර් 79.99 ක මිල ලේබලය දේශීය මිලකට පරිවර්තනය වන විට සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ වැඩදායකත්වයක් ගනී. ඊට අමතරව, ඩිජිටල් බාගැනීම් මත රඳා පැවතීම, අධිවේගී ක්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවයට සීමිත ප්‍රවේශය ඇති ක්‍රීඩකයන්ට දුෂ්කරතා ඇති කළ හැකිය.

දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාවන් දැනටමත් මෙම පුවතට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙක් දැරිය හැකි මිල පිළිබඳව මෙන්ම භෞතික ක්‍රීඩා වෙළඳපොළ ක්‍රමයෙන් ඛාදනය වීම පිළිබඳව ද කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරයි.

කර්මාන්ත මට්ටමේ ඇඟවීම්

Rockstar හි මිල් ගණන් තීරණය, අනෙකුත් ප්‍රධාන චිත්‍රාගාරවලට ද මෙයට අනුගාමී වීමට ධෛර්යය ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ප්‍රිමියම් ක්‍රීඩා නිකුතු සඳහා ඩොලර් 79.99 නව ප්‍රමිතිය ලෙස සම්ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේ හැකියාවක් ද ඇත. කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන පරිදි, ප්‍රකාශකයන් කිහිප දෙනෙකු, ස්වයං තීරණ ගැනීමට පෙර, වැඩිවන මිල් ගණන්වලට පාරිභෝගිකයන් ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය ඇසුරෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ ශිලාකළාපයක් ලෙස Rockstar නිරීක්ෂණය කරමින් සිටියෝය.

GTA 6, ගෝලීය වශයෙන් වඩාත්ම අපේක්ෂා කෙරෙන විනෝදාස්වාද නිකුතු අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක රැඳෙන අතර, එහි මිල හා ආකෘතිය වටා ඇති මතභේද ඇතත්, අපේක්ෂිත එළිදැක්වීම ඉ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි Sinhala

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි

ඊශ්‍රායල් මූල්‍ය ආරවුලකට ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් හසුවෙයි ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි

නවීන දුම්රිය ගමනාගමනය කරා තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකාව, රටේ කාර්යබහුලම හා මගීන් වැඩිම ගනුදෙනු ඇති දුම්රිය මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වඩාත්…

25 Jun 2026 Discuss
සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි Sinhala

සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය, 2026 වර්ෂයේ තරඟාවලිය ඉදිරිපිට, සිය බහුකාලීන හොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාරතා සම්මාන (Best Corporate Citizen Sustainability…

25 Jun 2026 Discuss