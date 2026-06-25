Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

භෞතචිකිත්සකවරිය තෙල්දෙණිය රෝහල අසල සිරකොට මරාදැමූ තත්ත්වයෙන් සොයාගනී — සැකකරු යාපනයෙන් අත්අඩංගුවට

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
භෞතචිකිත්සකවරිය තෙල්දෙණිය රෝහල අසල සිරකොට මරාදැමූ තත්ත්වයෙන් සොයාගනී — සැකකරු යාපනයෙන් අත්අඩංගුවට

වයස අවුරුදු 34 ක භෞතචිකිත්සකවරියකගේ මෘතදේහය තෙල්දෙණිය රෝහල අසළින් සොයාගත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යාපනයේදී සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

මිය ගිය කාන්තාව ශාම්යා දර්ශනී ලෙස හඳුනාගනු ලැබූ අතර, ඇය මරණයට පත් වන අවස්ථාවේ අම්පාර මහ රෝහලට අනුයුක්තව සිටියාය. ඇය ගලා මරාදැමීම හේතුවෙන් මෙලොව හැරගිය බව විමර්ශකයන් තහවුරු කළ අතර, ඒ හේතුවෙන් ඇරඹි පොලිස් සෝදිසිය අවසානයේ දී උතුරු යාපනය අර්ධද්වීපය දක්වා ව්‍යාප්ත විය.

තෙල්දෙණිය අසළින් මෘතදේහය සොයාගනී

දර්ශනීගේ මෘතදේහය තෙල්දෙණිය රෝහල අවට ප්‍රදේශයෙන් සොයාගැනීම සෙවිලිකරුවන් සහ පුළුල් වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර ක්ෂණික කනස්සල්ලට හේතු විය. මෙම සොයාගැනීම හේතුවෙන් ඇයගේ මරණය වටා ඇති තත්ත්වයන් සොයා බැලීමට පොලිසිය හදිසි විමර්ශනයක් ඇරඹීය.

සැකකරු අත්අඩංගුවට

විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කළ පොලිසිය, මෙම ඝාතනය සම්බන්ධ බව විශ්වාස කරන සැකකරු සොයාගෙන අත්අඩංගුවට ගත්තේය. යාපනයේදී සිදු කළ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දිවයිනේ රජයේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ගැඹුරින් කළකිරවනසුළු මෙම නඩුවේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

වැඩිදුර විමර්ශන දැනට ක්‍රියාත්මක වන අතර, සැකකරුගේ අනන්‍යතාව හෝ කෙරෙහි ආරෝපිත අපරාධය සිදු කිරීමට හේතු වූ අභිප්‍රේරණය පිළිබඳ අමතර විස්තර පොලිසිය තවමත් අනාවරණය කර නොමැත.

සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයෙකු එවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයකට ගොදුරු වීම ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, රෝහල් සේවකයන්ගේ සේවය කරන සහ නොකරන වේලාවලදී ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා වඩාත් ශක්තිමත් ක්‍රමෝපායයන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි Sinhala

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි

ඊශ්‍රායල් මූල්‍ය ආරවුලකට ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් හසුවෙයි ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි

නවීන දුම්රිය ගමනාගමනය කරා තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකාව, රටේ කාර්යබහුලම හා මගීන් වැඩිම ගනුදෙනු ඇති දුම්රිය මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වඩාත්…

25 Jun 2026 Discuss
සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි Sinhala

සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය, 2026 වර්ෂයේ තරඟාවලිය ඉදිරිපිට, සිය බහුකාලීන හොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාරතා සම්මාන (Best Corporate Citizen Sustainability…

25 Jun 2026 Discuss