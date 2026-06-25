මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි
ඊශ්රායල් මූල්ය ආරවුලකට ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික සේවකයන් හසුවෙයි
ඊශ්රායලයේ සේවය කරන ශ්රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් දැඩි මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර, ප්රමුඛ මුදල් ප්රේෂණ සේවා සපයන්නෙකුට එරෙහිව ඊශ්රායල් බලධාරීන් ක්රියාමාර්ග ගැනීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ දහඩිය වැගිර ඉපැයූ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9කට ආසන්න මුදලක් අවහිර වී ප්රවේශ කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව ඇත.
අර්බුදයේ කේන්ද්රස්ථානයේ ග්ලෝබල් රෙමිට් කරන්සි සර්විසස්
ශ්රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) බදාදා තහවුරු කළේ, ඊශ්රායලයේ ක්රියාත්මක ප්රධාන මුදල් හුවමාරු සමාගමක් වන ග්ලෝබල් රෙමිට් කරන්සි සර්විසස් සම්බන්ධ නෛතික ආරවුලකට මෙම අවහිර කළ මුදල් බැඳී ඇති බවයි. එම සමාගමට එරෙහිව ඊශ්රායල් රජය ගත් ක්රියාමාර්ගය හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික සේවකයන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්ව විසින් තම ගෙදරට යොමු කළ වැටුප් හා ප්රේෂණ මුදල් හුවමාරුව සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී ඇත.
දහස් ගණනක් පවුල් කම්පනයට පත්වෙයි
මෙම මූල්ය අවහිරය ශ්රී ලංකාව පුරා විදේශගත ඥාතීන්ගෙන් ලැබෙන ප්රේෂණ මත දැඩිව රඳා පවතින පවුල් කෙරෙහි දිගු විහිදෙන බලපෑමක් ඇති කර ඇත. බොහෝ නිවෙස්වල, මෙම මාසික මුදල් හුවමාරු ඔවුන්ගේ ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය නියෝජනය කරන බැවින්, හදිසි බාධාව ඉතාමත් විනාශකාරී ලෙස දැනෙමින් පවතී.
- ඊශ්රායලයේ සේවය කරන ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සෘජු ලෙස ආශ්රිතයන් වී සිටිති
- නෛතික ගැටුමේ සිරවී ඇති මුළු මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9කට ආසන්නය
- ග්ලෝබල් රෙමිට් කරන්සි සර්විසස් ඊශ්රායලයේ ශ්රී ලාංකික සේවකයන් අතර බහුලව භාවිතා වූ ප්රේෂණ මාධ්යයක් විය
SLBFE මැදිහත් වෙමින් තත්ත්වය සමාළෝචනය කරයි
SLBFE කාර්යාංශය මෙම තත්ත්වයේ බරපතලකම පිළිගෙන ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ සේවකයන්ට සහාය වීම සඳහා පියවර ගනු ලබන බව සඳහන් කර ඇත. ඊශ්රායලයේ ගොඩනැගෙමින් පවතින තතු නිරීක්ෂණය කිරීමටත්, හැකි ඉක්මනින් අවහිර කළ මුදල් මුදා ගැනීම සඳහා දරනු ලබන උත්සාහයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත් කාර්යාංශය ක්රියා කරමින් සිටී.
විදේශගත දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික සේවකයන් තම ගෙදර සිටින ඥාතීන් පෝෂණය කිරීමට ප්රේෂණ නාලිකා මත රඳා සිටින අතර, මෙවැනි බාධාවන් රටපුරා ජීවනෝපාය කෙරෙහි දරුණු ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.
ප්රේෂණ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ල
මෙම සිදුවීම, ඔවුන්ගේ ඉපැයීම් හුවමාරු කර ගැනීමට තෙවන පාර්ශ්ව මූල්ය සේවා සපයන්නන් මත රඳා සිටින සංක්රමණික සේවකයන්ගේ අවදානමට ලක්විය හැකි භාවය පිළිබඳ නැවුම් ගැටළු මතු කර ඇත. සේවකයන් මෙවැනි අවදානම්වලට නිරාවරණය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා නියාමිත හා හොඳින් ස්ථාපිත ප්රේෂණ නාලිකා භාවිත කළ යුතු බව විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. සංක්රමණික සේවකයන්ගේ මූල්ය අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව හා සත්කාරක රටවල් අතර වැඩිදුර අධීක්ෂණයක් හා ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවයක් අවශ්ය බව ද මෙම තත්ත්වය අවධාරණය කරයි.
SLBFE කාර්යාංශය, මෙම කාරණය සුදුසු නෛතික හා රාජ්යතාන්ත්රික නාලිකා ඔස්සේ විසඳා ගැනෙමින් පවතින බැවින්, බලපෑමට ලක් වූ සේවකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් ඉවසිලිවන්තව සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.