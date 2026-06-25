Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අවුරුදු 15 ක් වයසැති දැරියක් දූෂණය කළ අනුරාධපුර පුද්ගලයෙකුට අවුරුදු 32 ක සිර දඬුවමක්

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අවුරුදු 15 ක් වයසැති දැරියක් දූෂණය කළ අනුරාධපුර පුද්ගලයෙකුට අවුරුදු 32 ක සිර දඬුවමක්

අවුරුදු 15 ක් වයසැති දැරියක් දූෂණය කිරීමේ වරදට වරදකරු වූ පුද්ගලයෙකුට අනුරාධපුරයේ විශේෂ මහාධිකරණය විසින් අවුරුදු 32 ක දැඩි සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, මෙම තීන්දුව ශ්‍රී ලංකාවේ අප්‍රාප්ත වයස්කාර දරුවන් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කෙරෙන ලිංගික හිංසනයට එරෙහිව අධිකරණය දක්වන දෘඪ ස්ථාවරය තහවුරු කරයි.

වරදකාරීත්වය සහ දඬුවම

නඩුව සම්පූර්ණයෙන් විභාග කිරීමෙන් අනතුරුව, නිරපේක්ෂ සැකයකින් තොරව දොෂාභියෝගලාභියා යොවුන් වයසේ සිටි පීඩිතාට එරෙහිව දරුණු ලිංගික වරදක් සිදු කළ බව ඔප්පු කෙරෙමින් මෙම ඓතිහාසික දඬුවම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. නියම කරන ලද දැඩි සිරදඬුවම, අධිකරණය විසින් මෙම අපරාධය සලකනු ලැබූ බරපතලකම පිළිබිඹු කරයි.

අනාගත වරදකරුවන්ට පණිවිඩයක්

දරුවන්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන ලිංගික ස්වභාවයේ අපරාධ ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ දැඩි දඬුවම්වලට ලක් වනු ඇති බවට ශක්තිමත් අධිකරණ සංඥාවක් ලෙස නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් විසින් මෙම දඬුවම දෙස බලනු ලැබේ. අප්‍රාප්ත වයස්කාරයන් සම්බන්ධ නඩු, එවැනි සංවේදී කරුණු විභාග කිරීමට විශේෂයෙන් බලය පැවරී ඇති රටේ විශේෂ මහාධිකරණ විසින් විශේෂ බරපතලකමකින් සලකනු ලැබේ.

ළමා සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පවතින කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාව දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ කනස්සල්ලෙන් දිගටම පෙළෙන අතර, අප්‍රාප්ත වයස්කාරයන්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන අත්හිංසා නඩුවල ඉක්මන් යුක්තිය සහතික කරන ලෙස පෙනී සිටින කණ්ඩායම් නිරන්තරයෙන් බලධාරීන්ට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරයි. මෙවැනි දිර්ඝ සිරදඬුවම් නියම වන තීන්දු, යුක්ති ක්‍රමය තුළ තීරණාත්මක වාරණ ක්‍රමයක් සහ වගවීමේ මිනුමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අනුරාධපුර විශේෂ මහාධිකරණයේ තීන්දුව, දීර්ඝ නෛතික ක්‍රියාවලියක් හරහා යුක්තිය ඉටු කරගැනීමට සිදු වූ පීඩිතාට සහ ඇගේ පවුලට යම් සහනයක් ගෙන දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි Sinhala

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි

ඊශ්‍රායල් මූල්‍ය ආරවුලකට ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් හසුවෙයි ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි

නවීන දුම්රිය ගමනාගමනය කරා තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකාව, රටේ කාර්යබහුලම හා මගීන් වැඩිම ගනුදෙනු ඇති දුම්රිය මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වඩාත්…

25 Jun 2026 Discuss
සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි Sinhala

සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය, 2026 වර්ෂයේ තරඟාවලිය ඉදිරිපිට, සිය බහුකාලීන හොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාරතා සම්මාන (Best Corporate Citizen Sustainability…

25 Jun 2026 Discuss