Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වොෂිංටනය තාවකාලිකව ඉරාන තෙල් සම්බාධක ලිහිල් කරයි — රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා අනුගාමීව

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වොෂිංටනය තාවකාලිකව ඉරාන තෙල් සම්බාධක ලිහිල් කරයි — රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා අනුගාමීව

ඇමෙරිකාව ඉරාන අමු තෙල් සම්බාධකවලින් තාවකාලික සහනයක් ලබාදීමට එකඟ වේ

වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ඵලදායී රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා සිදු වූ බව ඇමෙරිකානු නිලධාරීන් සඳහන් කිරීමත් සමඟ, එක්සත් ජනපදය ඉරාන තෙල් අපනයන සම්බාධක තාවකාලිකව ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ පුළුල් ඇමෙරිකානු ආර්ථික සීමාවලට ලක්ව ඇති ඉරානය සම්බන්ධ එක්සත් ජනපද ප්‍රතිපත්තියේ කැපී පෙනෙන, එහෙත් සාවධාන වෙනසක් ලෙස මෙම තීරණය සලකනු ලැබේ. දෙරට අතර පවතින සාකච්ඡා මධ්‍යයේ මෙම තාවකාලික සහනය සුහද ඉෙඟ්සුමක් ලෙස දකිනු ලැබේ.

මෙම සහනයේ අදහස කුමක්ද?

මෙම සහන පියවර මඟින් ඉරාන අමු තෙල් අවම වශයෙන් කෙටිකාලීන පදනමකින් හෝ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළවල් තුළ නිදහසේ ගලා යාමට ඉඩ සලසනු ලැබේ. මෙම පියවර ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළවල් පුරා රැළි රාශියක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, මෑත මාසවලදී අස්ථිර ලෙස පවතින තෙල් මිල ගණන් මත ඉහළ ඒමේ පීඩනය සමනය කිරීමේ හැකියාවක් ද ඇත.

  • දිගුකාලීන ඇමෙරිකානු සම්බාධක යටතේ ඉරාන තෙල් අපනයන දැඩි ලෙස සීමා කෙරී තිබිණි.
  • තාවකාලික සහනය රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම මත රඳා පවතී.
  • මෙම සහනය ස්ථිරසාර නොවන අතර ආපසු හැරවිය හැකි බව නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති ඇඟවීම්

2022 මූල්‍ය අර්බුදයේ ආර්ථික කම්පනවලින් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, ගෝලීය තෙල් මිල ගණන් ස්ථාවර වීමෙන් මධ්‍යස්ථ සහනයක් ලැබිය හැකිය. ඉන්ධන ආනයනය මත දැඩිව රඳා සිටින මෙම දූපත් රාජ්‍යයට, අමු තෙල් මිල උහුළුවීම් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදම් සහ ප්‍රවාහන වියදම් කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි.

රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා ඵලදායී බව ඇමෙරිකානු නිලධාරීන් විස්තර කළ අතර, ඒ මඟින් තෙහෙරානය සමඟ සම්බන්ධතාවල සාවධාන නමුත් අර්ථවත් ඇරඹුමක් ඇඟවේ.

අස්ථිර ප්‍රගතියක්

විශ්ලේෂකයෝ සාවධාන වන ලෙස 촉구 කළ අතර, තත්ත්වය තවමත් වෙනස් වෙමින් පවතින බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති. සම්බාධක සහනය තාවකාලික ස්වභාවයක් ගන්නා අතර, සීමා සම්පූර්ණයෙන් හා දිගු කාලීනව ලිහිල් කිරීම රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවල වැඩිදුර ප්‍රගතිය මත රඳා පවතින බව වොෂිංටනය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත. සාකච්ඡා කඩාවැටීමකදී සීමා ඉක්මනින් නැවත පනවා ගැනීමේ හැකියාව ද ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාව පුරා තෙල් ආනයනය කරන රාජ්‍යයන් විසින් ඉදිරි මාසවල ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ආනයන වියදම් මත ඇති විය හැකි බලපෑම ඇගයීමට ලක් කරන විට, මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චමාරි අතාපත්තු විශ්වකප අසාර්ථකත්වයෙන් පසු තමා 'නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි' යැයි පිළිගනී Sinhala

චමාරි අතාපත්තු විශ්වකප අසාර්ථකත්වයෙන් පසු තමා 'නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි' යැයි පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් නායිකා චමාරි අතාපත්තු, බ්‍රිස්ටල්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවති තරගයේ දී පරාජය වීමෙන් අනතුරුව, "නායිකාවක් ලෙස තමා අසාර්ථකයෙකු" බව…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් අයර්ලන්තය හමුවේ තීරණාත්මක T20 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරගයකට එළඹෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් අයර්ලන්තය හමුවේ තීරණාත්මක T20 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරගයකට එළඹෙයි

2026 ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ තම ඉරණම තීරණය විය හැකි තීරණාත්මක තරගයකට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අයර්ලන්තය හමුවේ ඉදිරිපත්…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යේ මුහුදේ සිරවූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යේ මුහුදේ සිරවූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරාගනී

2026 ජූනි 22 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, අනතුරුදායක කාලගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී වරායට නැවත පැමිණීමට අපොහොසත් වූ මසුන් අල්ලන ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවක් සහ එහි…

22 Jun 2026 Discuss