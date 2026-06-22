Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට උසස් නිල සංචාරයක් සිදු කරයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට උසස් නිල සංචාරයක් සිදු කරයි

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් සිදු කළ අතර, එය දෙරට අතර පවත්නා ආරක්ෂක හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

එක්සත් ජනපදය ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා දූපත් රාජ්‍යයන් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා තහවුරු කිරීමට ක්‍රියා කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින උපාය මාර්ගික වැදගත්කම මෙම සංචාරයෙන් අවධාරණය වේ.

ආරක්ෂක සම්බන්ධතා තහවුරු කිරීම

ඉහළ පෙළේ එක්සත් ජනපද හමුදා නිලධාරියෙකු කොළඹ නගරයට පැමිණීම, කලාපීය ආරක්ෂාව හා ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ උනන්දුව මනාව පිළිබිඹු කරයි. පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී මට්ටමේ සංචාර, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවට එක්සත් ජනපදය ලබා දෙන ඉහළ ප්‍රමුඛතාව පිළිබිඹු කරන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික 身態 ලෙස සැලකේ.

ඉන්දියන් සාගරයේ තීරණාත්මක ස්ථානයක පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකාව, සමුද්‍ර ආරක්ෂාව හා කලාපීය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අවශ්‍යතා ඇති ප්‍රධාන රාජ්‍යයන් සඳහා උපාය මාර්ගිකව වටිනා හවුල්කරුවෙකු ලෙස දිගු කලක් සිට සලකනු ලැබේ.

ඉන්දු-පැසිෆික් සන්දර්භය

එක්සත් ජනපදය, චීනය හා ඉන්දියාව ඇතුළු ගෝලීය බලවතුන් කිහිපයක් කලාපය පුරා තම බලපෑම හා හවුල්දාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රියාශීලීව නිරත වෙමින් සිටින මෙකල, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය ජාත්‍යන්තර භූ-දේශපාලන අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්ව ඇති අවස්ථාවක මෙම සංචාරය සිදු වේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී නැගෙනහිර හා බටහිර යන දෙඅතින්ම හවුල්කරුවන් සමඟ ආර්ථික, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සමතුලිත කරමින් ප්‍රධාන බලවතුන් කිහිපයක් සමඟ සංකීර්ණ සම්බන්ධතා නිපුණව කළමනාකරණය කර ඇත.

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාව පැසිෆික් හා ඉන්දියන් සාගර කලාප ආවරණය වන පුළුල් වගකීම් කලාපයක ගුවන් මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරන බැවින්, ශ්‍රී ලාංකික සහෝදර නිලධාරීන් සමඟ එහි අණදෙන නිලධාරියා සිදු කළ සම්බන්ධතාව, කලාපීය ගුවන් හා සමුද්‍ර ආරක්ෂක සහයෝගිතාව පිළිබඳ සන්දර්භය තුළ විශේෂ අවධානයට ලක් වේ.

සංචාරය අතරතුර පවත්වන ලද සාකච්ඡාවල නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය හා ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නිසි කාලයක් ඇතුළත නිල රජයේ නාලිකා හරහා නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී Sinhala

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී

T20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සර්වකාලීන ක්‍රීඩිකා හේලි මැතිව්ස් ඉතා ඵලදායී වික්කට් තුනක පන්දු යාමකින් ජය තහවුරු…

22 Jun 2026 Discuss
යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන් Sinhala

යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන්

නව යුරෝපීය රෙගුලාසි අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු කැළඹීමකට සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ, නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳ නොමඟ යවන සහ…

22 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි Sinhala

ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි

විදේශ හා දේශීය ආයෝජනයන් සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තමන් ස්ථාපිත කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය ක්‍රමයෙන් දැඩි අවධානයකට ලක් වෙමින් තිබෙනු දැකිය හැකිය.…

22 Jun 2026 Discuss