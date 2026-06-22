Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් සම්බන්ධ සත්‍යය තමන් මිය යාමට පෙර හෙළිදරව් කරන ලෙස දෙමළ පවුල් එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අයැද ඉල්ලයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් සම්බන්ධ සත්‍යය තමන් මිය යාමට පෙර හෙළිදරව් කරන ලෙස දෙමළ පවුල් එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අයැද ඉල්ලයි

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින්, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වයෝවෘද්ධ හා රෝගාතුර අය වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළවල් පිළිබඳ වගවීම සහතික කිරීම සඳහා මැදිහත් වන ලෙස ඉල්ලා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට හදිසි අයැදුමක් ඉදිරිපත් කර ඇත — තම ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම කිසිදා නොදැන තමන්ද මිය යාමට පෙර කාලය ඉවරව යන බවට අනතුරු අඟවමිනි.

දශක ගණනාවක් ගත වූ යුක්තිය සඳහා වූ බලාපොරොත්තුව

යාපනයට ආසන්නව පිහිටි චෙම්මානි භූමිය, රටේ ක්‍රෑර සිවිල් ගැටුමේ අවසාන අදියරෙන් පසු සිය ගණනක් දෙමළ සිවිල් වැසියන් හා සටන්කරුවන් එහි භූමිගත කළ බවට ඇති චෝදනා සමඟ දිගු කලක් තිස්සේ බැඳී ඇත. අධිකරණ නියෝග සහ වසර කිහිපයකට පෙර සිදු කරන ලද සීමිත කැණීම් තිබුණද, සම්පූර්ණ සත්‍යය කිසිදා හෙළිදරව් නොවූ බවත් වගකිව යුත්තන් කිසිදා නීතිය ඉදිරියට ගෙනා නොවූ බවත් පවුල්වල සාමාජිකයෝ පවසති.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ඉදිරිපත් කළ මෙම අයැදුම, උතුරේ දෙමළ ප්‍රජාවන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින අසරණ භාවය ඉස්මතු කරයි. ඔවුන් දශක ගණනාවක් තිස්සේ කැඩුණු පොරොන්දු, නතරව ගිය විමර්ශන සහ අනුප්‍රාප්තික ශ්‍රී ලංකා රජයන් විසින් හිතාමතාම බාධා කරන ලද බව ඔවුන් විස්තර කරන ක්‍රියාවලීන් හමුවේ ගෙවා ඇත.

වයෝවෘද්ධ හා දුක්ඛිත ජනයාගේ හඬ

හැඟීම්බරිත සාක්‍ෂි ප්‍රකාශනවලදී, ඥාතීන් — ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් දැන් වයසට ගොස් දුර්වල සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවේ — යුද්ධය අතරතුර අතුරුදහන් වූ පුතුන්, දූවරු, ස්වාමිවරු සහ සහෝදර සහෝදරියන්ට සිදු වූ දේ නොදැන තමන් ද මිය යා හැකි බවට දැඩි වේදනාව ප්‍රකාශ කළහ. "අප ද මිය යාමට පෙර" යන වාක්‍ය ඛණ්ඩය ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම පිටුපස ඇති අමු හදිසිය අල්ලා ගනී, ඉතිහාසය ගොදුරු වූවන් සමඟම භූමිගත වනු ඇතැයි බිය වන ප්‍රජාවක් පිළිබිඹු කරමිනි.

මෙය හුදෙක් සංකේතාත්මක පිළිගැනීමක් සඳහා කරන ඉල්ලීමක් නොවන බව පවුල්වල සාමාජිකයෝ අවධාරණය කර ඇත — ශ්‍රී ලංකාව චෙම්මානිහිදී සහ සැකකටයුතු අනෙකුත් භූමිගත ස්ථානවලදී නිසි, ස්වාධීන වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක විමර්ශන පවත්වාගෙන යාමට බල කිරීම සඳහා ද්විතීය ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාමාර්ගයක් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිති.

ජාත්‍යන්තර පීඩනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තාව

යුද්ධ කාලීන වගවීම හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් ආයතනවලින් නොකඩවා විවේචනයට ලක් ව ඇත. කියනු ලබන යුද අපරාධ විමර්ශනය කිරීම සඳහා ස්වාධීන ජාත්‍යන්තර යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කරන ලෙස කරන ලද ඉල්ලීම් රට නිරන්තරයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, විවේචකයන් හා පීඩිත ප්‍රජාවන් ප්‍රමාණවත් නොවන සහ ස්වාධීනත්වය නොමැති ලෙස බහුලව ප්‍රතික්ෂේප කළ දේශීය ක්‍රියාවලීන් යෝජනා කර ඇත.

මානව හිමිකම් උද්ඝෝෂකයෝ තර්ක කරන්නේ, සිවිල් යුද්ධය අතරතුර හා ඉන් පසු දෙමළ ජනයාගේ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් විවිධ නීති ක්‍රමවේදයන් හරහා කිසිදා අර්ථාන්විත ලෙස ආමන්ත්‍රණය කර නොමැති, ද ්ණ්ඩාධිකාරී ක්‍රමයේ පුළුල් රටාවක් නිරූපණය කරන නඩුවක් ලෙස චෙම්මානි නඩුව හඳුනා ගත හැකි බවයි.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්

දෙමළ ඩයස්පෝරා සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් පවුල්වල ඉල්ලීමට හඬ එකතු කරමින්, ඉදිරි සැසිවාර සහ කොළඹ සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවලදී චෙම්මානි කරුණට ප්‍රමුඛතාව දෙන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජික රාජ්‍යයන්ගෙන් සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව තම මෑත ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ජාත්‍යන්තර ආයෝජනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ

එක්සත් ජනපද රජය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත අතිනවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ…

22 Jun 2026 Discuss
චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි Sinhala

චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ පන්දු පහකින් ලැබූ පරාජය සම්බන්ධයෙන් තමන් තුළ ඇති ගැඹුරු පෞද්ගලික喪失 හැඟීම…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි

උද්ධමනය ඉහළ යාමත් සමඟ මිල පීඩනය නැවත හිස එසවයි නවතම දත්තවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය රට පුරා පවුල් වලට දැනෙනු ඇතැයි…

22 Jun 2026 Discuss