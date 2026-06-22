Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි

විදේශ හා දේශීය ආයෝජනයන් සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තමන් ස්ථාපිත කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය ක්‍රමයෙන් දැඩි අවධානයකට ලක් වෙමින් තිබෙනු දැකිය හැකිය. රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ තීරණාත්මක මොහොතක ආයෝජක හිතකාමී පරිසරයට තර්ජනයක් එල්ල විය හැකි බවට කනස්සල්ල වර්ධනය වෙමින් පවතී.

අවදානමේ පවතින භංගුර ප්‍රකෘතියක්

නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සිය සාර්ව ආර්ථික මූලධර්ම ස්ථාවර කර ගැනීමේදී සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් අත් කර ගෙන ඇත. උද්ධමනය සමනය වී ඇති අතර, විදේශ සංචිත වැඩිදියුණු වී ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ රජය ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාව දෙස සුවිශේෂ අවධානයෙන් බලා සිටින ආයෝජකයින්ගේ අපේක්ෂාවලට සමගාමීව ප්‍රතිපත්ති පරිසරය ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ දැයි යන ප්‍රශ්නය දැන් මතු වෙමින් පවතී.

ආයෝජක විශ්වාසය හා ප්‍රතිපත්ති අනුගත්‍යතාව

ආයෝජක විශ්වාසය රඳා පවතින්නේ ආර්ථික දර්ශකයන් මතපමණක් නොව, රජයේ ප්‍රතිපත්තිවල පුරෝකථනශීලිත්වය හා අනුකූලතාව මත ද බව ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් ඉස්මතු කර ඇත. නිතර නිතර සිදු වන නියාමන වෙනස්කම්, නිලධාරිවාදී ප්‍රමාදයන් සහ බදු ක්‍ෂේත්‍රයේ අවිනිශ්චිතතාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයට ඇති බාධකයන් ලෙස දිගු කලක සිට හඳුන්වා දී ඇත. පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයන් ගත් නමුත් ව්‍යුහාත්මක අභියෝගයන් තවමත් නොවිසඳී ඇති බවට කනස්සල්ල දිගින් දිගටම පවතී.

  • ප්‍රතිපත්ති නොගැලපීම දිගුකාලීන ආයෝජන කැපවීම් වළක්වාලීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් තිබේ
  • නිලධාරිවාදී අකාර්යක්ෂමතාවන් ව්‍යාපෘති අනුමැතිය හා ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය මන්දගාමී කරයි
  • බදු ප්‍රතිපත්තිවල අවිනිශ්චිතතාව අනාගත ආයෝජකයින් අතර සැකය ඇති කරයි
  • ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ සීමාවන් විදේශ ආයෝජකයින් සඳහා ගැටළු සහගත කරුණක් ලෙස පවතී

තරඟකාරී කලාපීය පරිදිය

ශ්‍රී ලංකාව හුදකලාවෙන් පවතින රටක් නොවේ. නිෂ්පාදන, සංචාරක, සැපයුම් දාම කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණය ඇතුළු ක්ෂේත්‍රයන්හි විදේශ සෘජු ආයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව, වියට්නාමය, බංග්ලාදේශය සහ කාම්බෝජය වැනි කලාපීය අසල්වැසි රටවල් සමඟ තරඟ කරයි. අස්ථාවරත්වය හෝ ප්‍රතිපත්ති ආපසු හැරීමක් පිළිබඳ ඕනෑම සංජානනයක් ආයෝජකයින් කලාපයේ වඩාත් පුරෝකථනශීලී ගමනාන්ත කරා යොමු කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

ශ්‍රී ලංකාව සිය ප්‍රකෘතිය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ආයෝජනයේ ගුණාත්මකභාවය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් දේශපාලන පහසුවට යටත් නොවී දිගේ පවතින බව ඔප්පු කළ යුතුය.

ආශ්වාසය ලබා දීමේ රජයේ වගකීම

ආයෝජන ප්‍රජාවට පැහැදිලි හා ස්ථාවර සංඥා යැවීමේ වගකීම දැන් ශ්‍රී ලංකා රජය මත පටවා ඇත. ඊට අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් සරල කිරීම, ආයෝජකයින් සමඟ ඇති පවතින ගිවිසුම් ගරු කිරීම සහ දූෂණ විරෝධී රාමු විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළත් වේ. ශ්‍රී ලංකාව ශක්‍යතාවයෙන් යුත් හා ස්ථාවර ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී ආර්ථික රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වයද ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.

රට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම සහ තිරසාර වර්ධනය කරා ගමන් කරද්දී, ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට කෙතරම් කෙසේ වෙහෙස ගෙන ඇත්ද යන ආයෝජකයින් හිතකාමී ප්‍රතිරූපය ආරක්ෂා කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වනු ඇත. ප්‍රතිපත්ති වැරදීම් හෝ දේශපාලන මැදිහත්වීම් හරහා ඒ ප්‍ර

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී Sinhala

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී

T20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සර්වකාලීන ක්‍රීඩිකා හේලි මැතිව්ස් ඉතා ඵලදායී වික්කට් තුනක පන්දු යාමකින් ජය තහවුරු…

22 Jun 2026 Discuss
යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන් Sinhala

යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන්

නව යුරෝපීය රෙගුලාසි අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු කැළඹීමකට සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ, නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳ නොමඟ යවන සහ…

22 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට උසස් නිල සංචාරයක් සිදු කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට උසස් නිල සංචාරයක් සිදු කරයි

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් සිදු කළ අතර, එය දෙරට අතර පවත්නා ආරක්ෂක හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවල වැදගත්…

22 Jun 2026 Discuss