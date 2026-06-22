දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්ය බලධාරීන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක්
ඩෙංගු ආසාදන තත්ත්වයේ භයානක ඉහළ යෑමක් — මහජන සෞඛ්යය පිළිබඳ බරපතළ සැලකිල්ලක්
පැය 24ක් තුළදී ශ්රී ලංකාවෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන නිසා ඇතිවන වැඩෙන තර්ජනය හමුවේ රටපුරා සෞඛ්ය විශේෂඥයන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට හේතු විය.
එක් දිනකදීම මෙසේ ඉහළ ගිය රෝගී සංඛ්යාව මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් කලබලයට පත් කර ඇති අතර, ඔවුහු ජනතාවගෙන්, ප්රාදේශීය බලධාරීන්ගෙන් හා පවුල් වලින් මදුරුවන් මගින් ව්යාප්ත වන මෙම රෝගය වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස 촉구 කරති.
අර්බුදයේ මූල හේතුව — මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන
සෞඛ්ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ, පාලනයකින් තොරව පවතින මදුරු බෝවීමේ පරිසරයන් මෙම රෝගය ව්යාප්ත වීමේ ප්රධාන හේතුව බවයි. නිවාස අවට, ඉදිකිරීම් භූමිවල හා පොදු ස්ථානවල රැදෙන වතුර ඩෙංගු වෛරසය රැගෙන යන ප්රධාන වාහකයා වන ඊදීස් ඊජිප්තී මදුරුවාට භයානක ලෙස ප්රජනනය කිරීමට හිතකර තත්ත්වයන් සළසා දෙන බව විශ්වාස කෙරේ.
බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ඔවුන්ගේ පරිසරය නිතරම පරීක්ෂා කරමින් බඳුන්, මල් පාත්ති, ඉවතලන ටයර, ජල නළ හා වෙනත් සම්භාව්ය බෝවීමේ ස්ථානවල රැදෙන වතුර ඉවත් කරන ලෙසයි.
නැවත නැවත ඇතිවන මෙරිදු සෘතුමය අභියෝගය
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ස්ථිර මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස ඩෙංගු රෝගය ඉතිරිව ඇති අතර, ධාරා වර්ෂාව අතරතුර හා පසුව ආසාදන සාමාන්යයෙන් ශීඝ්රයෙන් ඉහළ යයි. දැනට පවතින ව්යාප්තිය හමුවේ, ක්ෂණික පාලන ක්රියාමාර්ග ගනු නොලැබුනහොත් මෙම වසරේ ගොදුරු සංඛ්යාව පෙර වසරවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යා හැකි බවට කනස්සල්ල ඇතිව තිබේ.
හදිසි ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව, සමේ කැසීම් හෝ රුධිර වහනයේ ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ නම් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස වෛද්ය විශේෂඥයන් ජනතාවට මතක් කර දෙති.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
- නිවාස හා කාර්යාල අවට රැදෙන වතුරේ සියළු මූලාශ්ර ඉවත් කරන්න
- ගොදුරු රෙදි පළඳින්න; විශේෂයෙන් අළුයම හා සන්ධ්යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂණ ද්රව්ය භාවිත කරන්න
- ජල ගබඩා බඳුන් සෑම විටකම තදින් වැසී ඇති බව සහතික කරන්න
- ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සැක කෙරේ නම් ප්රමාද නොකර සෞඛ්ය සේවා සපයන්නෙකු වෙත යොමු වන්න
- පොදු ස්ථානවල බෝවීමේ ස්ථාන ඉවත් කිරීමේ ප්රජා මට්ටමේ පිරිසිදු කිරීමේ ව්යාපාරවලට සහාය දෙන්න
සාමූහික වගකීමක් ගැනීමට බලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම
ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා රාජ්ය ආයතන හා සාමාන්ය ජනතාව අතර සම්බන්ධීකරණ ප්රයත්නයක් අවශ්ය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරති. දෛනික රෝගී සංඛ්යාව පාලනය කිරීම සඳහා ක්රමිකව රෝගවාහක පාලන මෙහෙයුම් හා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර ශක්තිමත් කෙරෙන අතර, සම්ප්රේෂණ චක්රය බිඳ දැමීම සඳහා ගෘහස්ථ මට්ටමේ සුපරීක්ෂාව ද සමාන ලෙස ඉතා වැදගත් බව විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති.
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම රජයේ වගකීම පමණක් නොවේ — නිවාස අවට මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන නොමැතිව තබා ගැනීමේ වගකීම සෑම පවුලකටම ඇත.
තත්ත්වය දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින බැවින් සෞඛ්ය බලධාරීන් රෝගී සංඛ්යාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් ඉන්නා අතර, ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.