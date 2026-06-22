ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව අයහපත් කාලගුණය මධ්යේ මුහුදේ සිරවූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරාගනී
2026 ජූනි 22 වැනි දින ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව, අනතුරුදායක කාලගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී වරායට නැවත පැමිණීමට අපොහොසත් වූ මසුන් අල්ලන ට්රෝලර් යාත්රාවක් සහ එහි නැව් සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු බේරා ගැනීම සඳහා වේගවත් සෙවීම් හා බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ක්රියාත්මක කළේය.
ඉක්මන් ප්රතිචාරය ඛේදවාචකයක් වළකයි
සාමාන්ය මසු බිම් චාරිකාවක් ලෙස අපේක්ෂිත ගමනක් සඳහා පිටත් වූ එදිනෙදා ධීවර ට්රෝලර් යාත්රාව, අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, යාත්රාව සහ එහි නැව් සාමාජිකයන් මුහුදේ සිරවී අපේක්ෂිත ගමනාන්තය කරා ළඟා වීමට නොහැකි විය.
නියමිත වේලාවට ට්රෝලර් යාත්රාව නැවත පැමිණ නොමැති බව දැනගත් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව, අකුල් වූ යාත්රාව සොයා ගනිමින් එහි සිටි පුද්ගලයන් සුරක්ෂිත ස්ථානයකට ගෙන ඒම සඳහා සෙවීම් හා බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායමක් ඉක්මනින් සංවිධානය කළේය.
නැව් සාමාජිකයන් ආරක්ෂිතව ගොඩ ගැනේ
නාවික හමුදාවේ කාලෝචිත මැදිහත්වීම හේතුවෙන්, අකුල් වූ ට්රෝලර් යාත්රාවේ සිටි නැව් සාමාජිකයන් දෙදෙනාම සාර්ථකව බේරා ගනු ලැබූ අතර ඔවුනට අවශ්ය සහාය ලබා දෙන ලදී. මෙම මෙහෙයුම, දිනපතා සැලකිය යුතු පෞද්ගලික අවදානමකට මුහුණ දෙමින් මුහුදට බසින ධීවර ප්රජාවගේ ජීවිත රැකගැනීමේදී ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉටු කරන තීරණාත්මක භූමිකාව ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ධීවර අංශය බොහෝ දුරට කුඩා පරිමාණ ට්රෝලර් මෙහෙයුම් මත රඳා පවතින බැවින්, විශේෂයෙන් අස්ථිර කාලගුණික සමයවලදී, මුහුදේ ධීවරයන්ගේ ආරක්ෂාව රාජ්ය මට්ටමේ අඛණ්ඩ සැලකිල්ලක් දක්වන කරුණක් වී ඇත.
නාවික හමුදාව සමුද්රීය ආරක්ෂාව පිළිබඳ කැපවීම තහවුරු කරයි
මෙම බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම, දිවයිනේ වෙරළතීරය ඔස්සේ ඇති වන සමුද්රීය හදිසි අවස්ථාවලට ප්රතිචාර දැක්වීමට ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සූදානම් බවේ තවත් සාක්ෂියක් වේ. කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳව සැවොම අවදියෙන් සිටින ලෙසත්, මුහුදු ගමන් ආරම්භ කිරීමට පෙර ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙසත් ධීවර ප්රජාවට බලධාරීන් දිගින් දිගටම අවවාද කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.