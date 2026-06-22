Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යේ මුහුදේ සිරවූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරාගනී

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යේ මුහුදේ සිරවූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරාගනී

2026 ජූනි 22 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, අනතුරුදායක කාලගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී වරායට නැවත පැමිණීමට අපොහොසත් වූ මසුන් අල්ලන ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවක් සහ එහි නැව් සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු බේරා ගැනීම සඳහා වේගවත් සෙවීම් හා බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කළේය.

ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය ඛේදවාචකයක් වළකයි

සාමාන්‍ය මසු බිම් චාරිකාවක් ලෙස අපේක්ෂිත ගමනක් සඳහා පිටත් වූ එදිනෙදා ධීවර ට්‍රෝලර් යාත්‍රාව, අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, යාත්‍රාව සහ එහි නැව් සාමාජිකයන් මුහුදේ සිරවී අපේක්ෂිත ගමනාන්තය කරා ළඟා වීමට නොහැකි විය.

නියමිත වේලාවට ට්‍රෝලර් යාත්‍රාව නැවත පැමිණ නොමැති බව දැනගත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, අකුල් වූ යාත්‍රාව සොයා ගනිමින් එහි සිටි පුද්ගලයන් සුරක්ෂිත ස්ථානයකට ගෙන ඒම සඳහා සෙවීම් හා බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායමක් ඉක්මනින් සංවිධානය කළේය.

නැව් සාමාජිකයන් ආරක්ෂිතව ගොඩ ගැනේ

නාවික හමුදාවේ කාලෝචිත මැදිහත්වීම හේතුවෙන්, අකුල් වූ ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවේ සිටි නැව් සාමාජිකයන් දෙදෙනාම සාර්ථකව බේරා ගනු ලැබූ අතර ඔවුනට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන ලදී. මෙම මෙහෙයුම, දිනපතා සැලකිය යුතු පෞද්ගලික අවදානමකට මුහුණ දෙමින් මුහුදට බසින ධීවර ප්‍රජාවගේ ජීවිත රැකගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉටු කරන තීරණාත්මක භූමිකාව ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර අංශය බොහෝ දුරට කුඩා පරිමාණ ට්‍රෝලර් මෙහෙයුම් මත රඳා පවතින බැවින්, විශේෂයෙන් අස්ථිර කාලගුණික සමයවලදී, මුහුදේ ධීවරයන්ගේ ආරක්ෂාව රාජ්‍ය මට්ටමේ අඛණ්ඩ සැලකිල්ලක් දක්වන කරුණක් වී ඇත.

නාවික හමුදාව සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව පිළිබඳ කැපවීම තහවුරු කරයි

මෙම බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම, දිවයිනේ වෙරළතීරය ඔස්සේ ඇති වන සමුද්‍රීය හදිසි අවස්ථාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සූදානම් බවේ තවත් සාක්ෂියක් වේ. කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳව සැවොම අවදියෙන් සිටින ලෙසත්, මුහුදු ගමන් ආරම්භ කිරීමට පෙර ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙසත් ධීවර ප්‍රජාවට බලධාරීන් දිගින් දිගටම අවවාද කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වොෂිංටනය තාවකාලිකව ඉරාන තෙල් සම්බාධක ලිහිල් කරයි — රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා අනුගාමීව Sinhala

වොෂිංටනය තාවකාලිකව ඉරාන තෙල් සම්බාධක ලිහිල් කරයි — රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා අනුගාමීව

ඇමෙරිකාව ඉරාන අමු තෙල් සම්බාධකවලින් තාවකාලික සහනයක් ලබාදීමට එකඟ වේ වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ඵලදායී රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා සිදු වූ බව ඇමෙරිකානු නිලධාරීන් සඳහන්…

22 Jun 2026 Discuss
චමාරි අතාපත්තු විශ්වකප අසාර්ථකත්වයෙන් පසු තමා 'නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි' යැයි පිළිගනී Sinhala

චමාරි අතාපත්තු විශ්වකප අසාර්ථකත්වයෙන් පසු තමා 'නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි' යැයි පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් නායිකා චමාරි අතාපත්තු, බ්‍රිස්ටල්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවති තරගයේ දී පරාජය වීමෙන් අනතුරුව, "නායිකාවක් ලෙස තමා අසාර්ථකයෙකු" බව…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් අයර්ලන්තය හමුවේ තීරණාත්මක T20 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරගයකට එළඹෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් අයර්ලන්තය හමුවේ තීරණාත්මක T20 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරගයකට එළඹෙයි

2026 ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ තම ඉරණම තීරණය විය හැකි තීරණාත්මක තරගයකට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අයර්ලන්තය හමුවේ ඉදිරිපත්…

22 Jun 2026 Discuss