Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දරුවන්ගේ පෝෂණ අර්බුදයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව සෞඛ්‍ය සම්පන්න පාසල් කෑම හල් මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දෙයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දරුවන්ගේ පෝෂණ අර්බුදයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව සෞඛ්‍ය සම්පන්න පාසල් කෑම හල් මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ලෙස, ජාතික පෝෂණ මාසය 2026 අවස්ථාව නිමිත්තෙන් මෙම මාසයේ 22 වැනිදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් "සෞඛ්‍ය සම්පන්න පාසල් කෑම හල් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ" නිල වශයෙන් එළිදැක්වීය.

නිවැරදි මොහොතේ ගත් මැදිහත්වීමක්

පෝෂණ විශේෂඥයින් හා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දිවයිනේ සිසුන්ගේ ආහාර පුරුදු පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින් සිටින අතරතුරදී මෙම එළිදැක්වීම සිදු විය. දහස් ගණනක් දරුවන්ට දෛනික ආහාර ලබාගැනීමේ ප්‍රධාන ස්ථානය වන පාසල් කෑම හල්, ළමා පෝෂණ දුර්වලතාවයට එරෙහි සටනේ තීරණාත්මක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස බොහෝ කලෙකින් හඳුනාගෙන ඇත.

මාර්ගෝපදේශ ඉලක්ක කරන්නේ කුමක්ද?

නව මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දී ඇත්තේ, තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර සමබල හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, පාසල් ආහාර අලෙවිස්ථාන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය තුළ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනඒමටය. ඊට ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ප්‍රධාන අංශ නම්:

  • පාසල් පරිශ්‍රය තුළ සෞඛ්‍යයට අහිතකර, සැකසූ හා සීනි බහුල ආහාර ලබාගැනීමේ හැකියාව සීමා කිරීම
  • පෝෂ්‍යදායී, දේශීයව ලබාගත් ආහාර විකල්ප සැපයීම දිරිමත් කිරීම
  • කෑම හල් පහසුකම් තුළ සනීපාරක්ෂාව හා ආහාර පිළියෙල කිරීම සඳහා පැහැදිලි ප්‍රමිතීන් නිර්ණය කිරීම
  • නිසි ළමා පෝෂණයේ වැදගත්කම පිළිබඳව කෑම හල් ක්‍රියාකරුවන්, ගුරුවරුන් හා දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීම

ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් අතර වර්ධනය වන පෝෂණ ගැටලු

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් වයසේ දරුවන් අතර අවපෝෂණය හා තරබාරුකම යන දෙකෙහිම ඉහළ යන අනුපාත පිළිබඳව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල ආහාර රටාවන්හි වෙනස්වීම් පිළිබිඹු කරන ද්විත්ව බරක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ක්ෂණික ආහාර, සීනිසහිත පාන වර්ග හා බලවත් ලෙස සැකසූ ආහාර පාන වැඩිවැඩියෙන් පරිභෝජනය කිරීම, තරුණ පරම්පරාවන්හි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල පිරිහීමට දායකවන සාධකයක් ලෙස පෙන්වා දී ඇත.

පාසල් කෑම හල යනු දරුවන් ආහාර ගන්නා ස්ථානයක් පමණක් නොවේ — එය ජීවිත කාලය පුරාවට ආහාර පුරුදු හා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල හැඩගස්වන පරිසරයකි.

ජාතික මට්ටමේ උත්සාහයක්

මෙම මුලපිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ජාතික සෞඛ්‍ය න්‍යාය පත්‍රයට අනුකූල වන අතර, පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන් හා පාසල් පරිපාලකයින් සමඟ සහයෝගයෙන් පාසල් පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. නව ප්‍රමිතීන් සුමටව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීමට කෑම හල් ක්‍රියාකරුවන්ට මඟ පෙන්වීම් හා පුහුණුව ලබාදෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇත.

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පෙනී සිටින්නන් මෙම පියවරට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, මාර්ගෝපදේශ හරහා දරුවන් පාසල් දිනය තුළ පරිභෝජනය කරන ආහාර පිළිබඳ ස්පර්ශ කළ හැකි වැඩිදියුණු කිරීම්වලට මඟ පෑදෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පළ කරමින්, අවසාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සෞඛ්‍ය සම්පන්න අනාගත පරම්පරාවක් ගොඩනඟා ගත හැකි වනු ඇතැයි විශ්වාස කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

Toy Story 5 විසින් 2026 වර්ෂයේ විශාලතම බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තාව බිඳ දමමින් අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් සලකුණු කරයි Sinhala

Toy Story 5 විසින් 2026 වර්ෂයේ විශාලතම බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තාව බිඳ දමමින් අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් සලකුණු කරයි

Pixar හි ප්‍රිය Toy Story චිත්‍රපට මාලාව නැවත වරක් එහි සුවිශේෂ ශක්තිය ඔප්පු කර ඇති අතර, එහි පස්වන කොටස 2026 වර්ෂයේ වඩාත්ම විශිෂ්ට බොක්ස් ඔෆිස් ආරම්භය ලබා…

22 Jun 2026 Discuss
කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී Sinhala

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

කොළඹ කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී ග්‍රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්‍රමාණයක්, සාමාන්‍යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්‍රව්‍යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට…

22 Jun 2026 Discuss