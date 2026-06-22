Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A අතර උසස් කොටි ත්‍රිකෝණ තරගාවලිය 2026 අවසන් මහා තරගය

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A අතර උසස් කොටි ත්‍රිකෝණ තරගාවලිය 2026 අවසන් මහා තරගය

2026 ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ බෙහෙවින් අපේක්ෂාවෙන් යුතුව බලා සිටි අවසන් මහා තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A කණ්ඩායම් දෙක එකිනෙකා හමුවූ අතර, කලාපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ අවධානය දිනාගත් මෙම තරගාවලිය짜릿한 ආකාරයෙන් නිමාවට පත් විය.

ආසියානු ක්‍රිකට්හි ශක්තිමත්ම නැගී එන කණ්ඩායම් දෙකක් අතර争 පැවැති මෙම අවසන් මහා තරගය සඳහා, කණ්ඩායම් දෙකම තරගාවලිය පුරාවට ආකර්ශනීය ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ශූරතා තරගයට සුදුසුකම් ලබාගත්හ.

ඉන්දියා A සහ ශ්‍රී ලංකා A ඇතුළු කණ්ඩායම් සහභාගී වූ මෙම ත්‍රිකෝණ තරගාවලිය, දෙරට නැගී එන ක්‍රීඩකයන්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාත්‍යන්තර තේරීම් සඳහා තම හැකියාවන් ඔප්පු කිරීමට ඉතාමත් වැදගත් වේදිකාවක් ලෙස සේවය කළේය. දේශීය ක්‍රිකට් හා සම්පූර්ண ජාත්‍යන්තර නියෝජනය අතර පරතරය පිරවීමට ශ්‍රමයෙන් වෙහෙසෙන තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි තරග ඉතා තීරණාත්මක පියවර ලෙස බහුලව සැලකේ.

අනාගත තාරකාවන් සඳහා වේදිකාවක්

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර බැඳීම්වලට පෙර පොරොන්දු සහිත දස්කම් ඇති ක්‍රීඩකයන් අත්හදා බැලීමට මෙම තරගාවලිය ඉතා වටිනා අවස්ථාවක් සලසා දුන්නේය. දෙරටම ක්‍රීඩා තේරීම්කරුවන් හා ක්‍රිකට් නිලධාරීන් තරගාවලිය පුරාවට ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් සමීපව නිරීක්ෂණය කළ අතර, කැපී පෙනුණු ක්‍රීඩකයන් ඉදිරි මාසවලදී ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම් කැඳවීම් සඳහා තල්ලු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සෙවනැලි කණ්ඩායම් ස්ථාවරව තරගකාරීව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ ඉන්දියා A, ශක්තිමත් තරගකරුවන් ලෙස අවසන් මහා තරගයට පැමිණි අතර, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම කලාපීය වේදිකාවේ ඊළඟ පරම්පරාව ස්ථාපිත කරනු දැකීමට ආශාවෙන් සිටි උද්යෝගිමත් දේශීය රසිකයන්ගේ බලාපොරොත්තු ගෙන පිළිමෙලදී.

ක්‍රිකට් මණ්ඩල දෙකම තම A කණ්ඩායම් වැඩසටහන් හරහා ප්‍රවේශමෙන් වර්ධනය කර ඇති දස්කම්වල ගැඹුර ප්‍රදර්ශනය කරන ආකර්ශනීය නිරූපණයක් ලෙස මෙම අවසන් මහා තරගය සිහිකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී Sinhala

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී

T20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සර්වකාලීන ක්‍රීඩිකා හේලි මැතිව්ස් ඉතා ඵලදායී වික්කට් තුනක පන්දු යාමකින් ජය තහවුරු…

22 Jun 2026 Discuss
යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන් Sinhala

යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන්

නව යුරෝපීය රෙගුලාසි අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු කැළඹීමකට සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ, නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳ නොමඟ යවන සහ…

22 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි Sinhala

ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි

විදේශ හා දේශීය ආයෝජනයන් සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තමන් ස්ථාපිත කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය ක්‍රමයෙන් දැඩි අවධානයකට ලක් වෙමින් තිබෙනු දැකිය හැකිය.…

22 Jun 2026 Discuss