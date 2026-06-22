ශ්රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A අතර උසස් කොටි ත්රිකෝණ තරගාවලිය 2026 අවසන් මහා තරගය
2026 ත්රිකෝණ තරගාවලියේ බෙහෙවින් අපේක්ෂාවෙන් යුතුව බලා සිටි අවසන් මහා තරගයේදී ශ්රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A කණ්ඩායම් දෙක එකිනෙකා හමුවූ අතර, කලාපය පුරා ක්රිකට් රසිකයන්ගේ අවධානය දිනාගත් මෙම තරගාවලිය짜릿한 ආකාරයෙන් නිමාවට පත් විය.
ආසියානු ක්රිකට්හි ශක්තිමත්ම නැගී එන කණ්ඩායම් දෙකක් අතර争 පැවැති මෙම අවසන් මහා තරගය සඳහා, කණ්ඩායම් දෙකම තරගාවලිය පුරාවට ආකර්ශනීය ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ශූරතා තරගයට සුදුසුකම් ලබාගත්හ.
ඉන්දියා A සහ ශ්රී ලංකා A ඇතුළු කණ්ඩායම් සහභාගී වූ මෙම ත්රිකෝණ තරගාවලිය, දෙරට නැගී එන ක්රීඩකයන්ට ජ්යෙෂ්ඨ ජාත්යන්තර තේරීම් සඳහා තම හැකියාවන් ඔප්පු කිරීමට ඉතාමත් වැදගත් වේදිකාවක් ලෙස සේවය කළේය. දේශීය ක්රිකට් හා සම්පූර්ண ජාත්යන්තර නියෝජනය අතර පරතරය පිරවීමට ශ්රමයෙන් වෙහෙසෙන තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට මෙවැනි තරග ඉතා තීරණාත්මක පියවර ලෙස බහුලව සැලකේ.
අනාගත තාරකාවන් සඳහා වේදිකාවක්
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඉදිරි ජාත්යන්තර බැඳීම්වලට පෙර පොරොන්දු සහිත දස්කම් ඇති ක්රීඩකයන් අත්හදා බැලීමට මෙම තරගාවලිය ඉතා වටිනා අවස්ථාවක් සලසා දුන්නේය. දෙරටම ක්රීඩා තේරීම්කරුවන් හා ක්රිකට් නිලධාරීන් තරගාවලිය පුරාවට ක්රීඩකයන්ගේ දස්කම් සමීපව නිරීක්ෂණය කළ අතර, කැපී පෙනුණු ක්රීඩකයන් ඉදිරි මාසවලදී ජ්යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම් කැඳවීම් සඳහා තල්ලු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
සෙවනැලි කණ්ඩායම් ස්ථාවරව තරගකාරීව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ප්රසිද්ධ ඉන්දියා A, ශක්තිමත් තරගකරුවන් ලෙස අවසන් මහා තරගයට පැමිණි අතර, ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම කලාපීය වේදිකාවේ ඊළඟ පරම්පරාව ස්ථාපිත කරනු දැකීමට ආශාවෙන් සිටි උද්යෝගිමත් දේශීය රසිකයන්ගේ බලාපොරොත්තු ගෙන පිළිමෙලදී.
ක්රිකට් මණ්ඩල දෙකම තම A කණ්ඩායම් වැඩසටහන් හරහා ප්රවේශමෙන් වර්ධනය කර ඇති දස්කම්වල ගැඹුර ප්රදර්ශනය කරන ආකර්ශනීය නිරූපණයක් ලෙස මෙම අවසන් මහා තරගය සිහිකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.