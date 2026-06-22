ශ්රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි
අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, ශ්රී ලංකාව සමඟ පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) යාවත්කාලීන කිරීමට ඉන්දියාව සිය අභිප්රාය පළ කර ඇත.
ගැඹුරු ආර්ථික සබඳතා සඳහා වූ පියවරක්
දශක දෙකකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝකාලීන වෙළඳ ගිවිසුම නවීකරණය කර එහි විෂය පථය පුළුල් කිරීමට නව දිල්ලිය 간절히 කැමැත්තෙන් සිටී. ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ වෙළඳ සබඳතාවල සම්පූර්ණ හැකියාව සීමා කළ දීර්ඝකාලීන ගැටලු විසඳීමට රටවල් දෙකම ඉලක්ක කරන අතරතුර මෙම තල්ලුව සිදු වේ.
1998 දී අත්සන් කර 2000 මාර්තු සිට ක්රියාත්මක වූ ඉන්දු-ශ්රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම, ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ්යය පිළිබඳ කොන්දේසි ගලකි. කෙසේ නමුත්, දෙපක්ෂයේම වෙළඳ විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන් දිගු කලක සිටම පිළිගෙන ඇත්තේ, සේවා, ආයෝජන හා ඩිජිටල් වාණිජ්යය ඇතුළු සමකාලීන වෙළඳ යථාර්ථයන් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ගිවිසුම යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්ය බවයි.
යාවත්කාලීන ගිවිසුමකින් අදහස් කළ හැකි දේ
ප්රධාන වශයෙන් භාණ්ඩ සඳහා සීමා වූ මුල් රාමුවෙන් ඔබ්බට ගිය, වැඩිදියුණු කළ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් බලාපොරොත්තු වේ. පුළුල් ගිවිසුමකට ඇතුළත් විය හැකි කරුණු:
- මූල්ය හා වෘත්තීය අංශ ඇතුළු සේවා වෙළඳාම
- ආයෝජන ආරක්ෂාව හා පහසුකම් සැලසීමේ පියවර
- ඩිජිටල් වෙළඳාම හා ඊ-වාණිජ්ය විධිවිධාන
- සරල කළ රේගු ක්රියාපටිපාටි හා රේගු නොවන බාධක අඩු කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සන්දර්භය
2022 දී ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ මාර්ගය ගමන් කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැළඹිලිසහිත ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයේ දී දූපත් රාජ්යයේ ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන්හිදී ඉන්දියාව දැනටමත් ප්රධාන භූමිකාවක් රඟ දක්වා, සැලකිය යුතු මූල්ය ආධාර සැපයීමෙන් ඉදිරිපත් වී ඇත.
යාවත්කාලීන නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමකින් ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරවලට නව අපනයන අවස්ථා විවෘත කරන අතරම, දේශීය ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ වෙත ඉන්දීය ආයෝජනය ද ආකර්ෂණය කර ගත හැකිය.
රාජ්යතාන්ත්රික ගතිශීලතාව
මෙම මුලපිරීම කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර පුළුල් රාජ්යතාන්ත්රික ගතිශීලතාව පිළිබිඹු කරන අතර, රටවල් දෙකේ ආණ්ඩු ස්ථරීය රාජ්ය තාන්ත්රික හා ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට බහු මට්ටම්වලින් සම්බන්ධ වෙමින් සිටිති. සාකච්ඡා ඉදිරියට යත්ම දෙපක්ෂයේ වෙළඳ නිලධාරීන් සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය ඉදිරි වසරවල රටේ වෙළඳ ප්රතිපත්තිය හා ආර්ථික වර්ධන ගමන් මාර්ගය සඳහා ඈතට විහිදෙන ඇඟවුම් ගෙන දිය හැකි බැවින්, ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ කුටි හා අපනයනකරුවන් වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.