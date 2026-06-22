හදිසි නීති දීර්ඝ කිරීම් නිතර සිදුවීම පිළිබඳව CPA සංවිධානය ප්රජාතන්ත්රවාදයට තර්ජනයක් ලෙස අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකා රජය විසින් හදිසි අවස්ථා නීතිය දීර්ඝ කිරීමේ පුරුද්ද අඛණ්ඩව අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්රතිපත්ති විකල්ප මධ්යස්ථානය (CPA) දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, එම නිතර නිතර සිදුවන දීර්ඝ කිරීම් රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී පදනම් සඳහා බරපතළ අවදානමක් ඇති කරන බව එම සංවිධානය අනතුරු අඟවා සිටී.
විමර්ශනයට ලක්වූ දීර්ඝ කිරීම්වල රටාව
කොළඹ මූලස්ථාන කරගත් මෙම ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂණ සංවිධානය, අඛණ්ඩ දීර්ඝ කිරීම්වලට අවසන් කිරීමක් ඉල්ලා සිටින අතර, දිගුකාලීන හදිසි පාලනය නීතියේ ආධිපත්යය දුර්වල කරනු ඇති බවත්, ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවෙන් හිමි සිවිල් නිදහස් අහිමි කරනු ඇති බවත් තර්ක කරයි. රටේ පාලන රාමුව තුළ හදිසි බලතල සාමාන්යකරණය වීම සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර වර්ධනය වන නොසන්සුන්තාවය මධ්යයේ CPA හි මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් වී ඇත.
හදිසි නීති, ස්වභාවධර්මයෙන්ම, පාර්ලිමේන්තුව සහ අධිකරණය සාමාන්යයෙන් සපයන චේක් සහ තුලන ක්රියාවලීන් රාශියක් මඟ හරිමින් විධායකයට පුළුල් බලතල ලබාදෙයි. තාවකාලික පියවරක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ පාලනයේ ස්ථිර අංගයක් බවට පත්වීමේ අවදානමක් ඇති බව CPA තර්ක කරන අතර, එම ගමන් මග ඉතා කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස එම සංවිධානය සලකයි.
ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන අවදානමට
හදිසි නීති නිරන්තරයෙන් භාවිතා කිරීම කාලයත් සමඟ ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන දුර්වල කරනු ඇති බව CPA අවධාරණය කරන අතර, අනාගත රජයන්ට සූරාගත හැකි භයානක පූර්වාදර්ශයක් ද ඒ මගින් ඇතිවන බව ද සඳහන් කරයි. ඕනෑම හදිසි විධිවිධානයක් ඉතා අවශ්ය, කාලසීමාවකට සීමා කළ සහ දැඩි පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණයකට යටත් බව සහතික කිරීමට නීති立法者ලාව සහ විධායකයෙන් ද ස්වයං සංයමයෙන් කටයුතු කරන ලෙස සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.
හදිසි නීති නිතර නිතර දීර්ඝ කිරීම, සැබෑ සහ පැහැදිලිව අර්ථ දක්වන ලද අර්බුද අවස්ථාවලදී පමණක් භාවිතා කළ යුතු අසාමාන්ය බලතල සාමාන්ය ස්වරූපයට පත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරයි.
සිවිල් නිදහස් පෙනී සිටින්නන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කියා සිටින්නේ ශ්රී ලංකාවේ හදිසි රෙගුලාසි ඓතිහාසිකව විරෝධතා යටපත් කිරීමට, සංචලන නිදහස සීමා කිරීමට සහ මාධ්ය නිදහස කප්පාදු කිරීමට අවභාවිතා කර ඇති බවයි. CPA හි නවතම ප්රකාශය ඒ දිගුකාලීන කනස්සල්ල ප්රතිධ්වනි කරන අතර, තවත් සංශෝධනයක් සඳහා ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට ඉදිරියෙන් ඒ විවාදයට නැවුම් හදිසිභාවයක් ද එකතු කරයි.
වගවීම සහ විනිවිදභාවය සඳහා ඇමතුම
දීර්ඝ කිරීම්වලට හුදෙක් විරෝධය දැක්වීමෙන් ඔබ්බට, හදිසි බලතල ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රජයේ යුක්තිසාධනය සම්බන්ධයෙන් වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා CPA සංවිධානය ඉදිරිපත් වෙයි. අර්ථාන්විත විමර්ශනයකින් තොරව නිත්ය ගෙල්ලා-කූරා කිරීමකට ඉඩ දෙනවා වෙනුවට, එවැනි අසාමාන්ය පියවරක් සෑම විටම අලුත් කරන විට මහජනතාවට සහ පාර්ලිමේන්තුවට පැහැදිලි සහ සාක්ෂි-ගැළපෙන හේතු දැක්වීමක් ලැබිය යුතු බව එම සංවිධානය අවධාරණය කරයි.
ප්රමාණවත් යුක්තිසාධනයකින් රහිත ඕනෑම දීර්ඝ කිරීමකට විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජය අවධානයෙන් සිට අභියෝග කරන ලෙස ද නිරීක්ෂණ සංවිධානය ඉල්ලා සිට, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ භාරකරුවන් ලෙස ඔවුන්ගේ භූමිකාව ශක්තිමත් කරයි.
ශ්රී ලංකාව දේශපාලනිකව හා ආර්ථිකව ස්ථාවරත්වය ලබා ගැනීමේ වෑයමෙහිදී, හදිසි බලතල හසුරුවන ආකාරය, ප්රජාතන්ත්රවාදී සම්මතයන් හා මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම කෙරෙහි රජයේ කැපවීමේ ප්රධාන දර්ශකයක් වනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.